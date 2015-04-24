Calculadora de riesgo (indicador de MetaTrader) calcula el nivel de riesgo en la forma de una posible pérdida máxima que puede ser causada por las actuales posiciones abiertas y órdenes pendientes activos. Los resultados se muestran en forma de riesgo de tipo monetario y de porcentaje en el par de divisas, y como el riesgo general de tipo monetario en el gráfico en una ventana separada. Puede controlar el funcionamiento de calculadora de riesgo, activando y desactivando swaps, los márgenes y el cálculo de comisiones. También puede configurar las opciones de visualización. Además, se puede calcular la recompensa potencial máxima. Por demás, puede escoger calcular el riesgo/recompensa de forma separada para las posiciones abiertas y las órdenes pendientes. El indicador está disponible para MT4 y MT5.

En contraste con el proceso habitual de cálculo del riesgo realizado del módulo de Position Sizer, ese indicador calculará los valores correspondientes de riesgo incluso en situaciones difíciles relacionadas con las operaciones de cobertura, órdenes pendientes con niveles intersecantes de stop-loss y take-profit, y hasta órdenes especiales de stop-limit de MT5. El algoritmo busca la mejor posible riesgo de pérdida con la ayuda de algunos métodos heurísticos para acelerar este proceso. Por lo tanto, los comerciantes obtendrán resultados rápidos de los cálculos del número estándar de órdenes (aproximadamente 20), pero la velocidad de ejecución sean insatisfactoria, ya que el número de transacciones se incrementará. Sin embargo, la calculadora de riesgo es un instrumento útil para evaluar el impacto de las peores situaciones en las que se ocupan de una cartera compleja de órdenes.

La calculadora de riesgo también puede calcular y mostrar el precio de stop-out para las operaciones en el símbolo actual. El cálculo tendrá en cuenta el margen utilizado por las operaciones en otros símbolos y su beneficio/pérdida actual, pero no considerará los cambios futuros en el precio de otros símbolos.

Los parámetros de entrada:

Principal

CalculateSpreads (por defecto = true) — si es true, entonces las pérdidas potenciales debido márgenes convierten en parte de la pérdida máxima potencial.

(por defecto = true) — si es true, entonces las pérdidas potenciales debido márgenes convierten en parte de la pérdida máxima potencial. CalculateSwaps (por defecto = false) — si es true, entonces devengados swaps convierten en parte de la pérdida máxima potencial.

(por defecto = false) — si es true, entonces devengados swaps convierten en parte de la pérdida máxima potencial. CommissionPerLot (por defecto = 0) — la comisión de vuestra agente para el lote, cargada en la divisa de cuenta. Introduzca el valor, cargado por una transacción, no de una operación completa.

(por defecto = 0) — la comisión de vuestra agente para el lote, cargada en la divisa de cuenta. Introduzca el valor, cargado por una transacción, no de una operación completa. UseEquityInsteadOfBalance (por defecto = false) — si es true, entonces balance de cuenta se utiliza en lugar del balance de los cálculos.

(por defecto = false) — si es true, entonces balance de cuenta se utiliza en lugar del balance de los cálculos. SeparatePendingOpenCalculation (por defecto = false) — si es true, entonces el riesgo y la recompensa se calculan de forma separada para las operaciones abiertas y las órdenes pendientes.

Fuentes

cpFontColor (por defecto = clrAzure ) — color de fuente para los nombres de par de divisas.

(por defecto = ) — color de fuente para los nombres de par de divisas. mnFontColor (por defecto = clrPaleGoldenrod ) — color de fuente para el riesgo en forma monetaria.

(por defecto = ) — color de fuente para el riesgo en forma monetaria. pcFontColor (por defecto = clrLimeGreen ) — color de fuente para el riesgo en forma de porcentaje.

(por defecto = ) — color de fuente para el riesgo en forma de porcentaje. hdFontColor (por defecto = clrBlue ) — el color de la fuente de las cabeceras.

(por defecto = ) — el color de la fuente de las cabeceras. FontFace (por defecto = "Courier") — la fuente del texto visualizado.

(por defecto = "Courier") — la fuente del texto visualizado. FontSize (por defecto = 8) — la fuente del texto visualizado.

Spacing

scaleY (por defecto = 15) — el número de píxeles por línea de resultado.

(por defecto = 15) — el número de píxeles por línea de resultado. offsetX (por defecto = 20) — el desplazamiento horizontal para visualizar.

(por defecto = 20) — el desplazamiento horizontal para visualizar. offsetY (por defecto = 20) — el desplazamiento vertical para visualizar.

Recompensa

CalculateReward (por defecto = false) — si es true, se calculará y mostrará la recompensa potencial máxima.

(por defecto = false) — si es true, se calculará y mostrará la recompensa potencial máxima. ShowRiskRewardRatio (por defecto = false) — si es true, se calculará y mostrará la relación riesgo-recompensa. Solo funciona si CalculateReward tiene el valor true.

Nivel de stop-out

CalculateStopOutLevel (por defecto = false) — si es true, la calculadora de riesgo también calculará y mostrará la línea de stop-out para el instrumento de trading actual.

(por defecto = false) — si es true, la calculadora de riesgo también calculará y mostrará la línea de stop-out para el instrumento de trading actual. StopOutLineColor (por defecto = clrDarkGray ) — el color de la línea de stop-out.

(por defecto = ) — el color de la línea de stop-out. StopOutLineWidth (por defecto = 1) — el ancho de la línea de stop-out.

(por defecto = 1) — el ancho de la línea de stop-out. StopOutLineWidth (por defecto = STYLE_DASH) — el estilo de la línea de stop-out.

Capturas de pantalla

Ejemplo de múltiples órdenes pendientes y una posición (limitado riesgo de pérdida)

Ejemplo de la posición desprotegida de compra (casi ilimitado riesgo de pérdida)

Ejemplo de la posición de venta sin protección (ilimitado riesgo de pérdida)

Ejemplo de cálculo de recompensa

Ejemplo de cálculo por separado para posiciones y órdenes pendientes

Ejemplo de cálculo de la relación riesgo-recompensa

Problemas conocidas

A pesar de la codificación y prueba de trabajo en diferentes escenarios, calculadora de riesgo tiene algunas limitaciones y la posibilidad de cometer errores. Aquí está una lista de problemas conocidas al trabajar con ese indicador:

Cuando la divisa de cuenta difiere de la divisa de cotización del par de divisas para los que se realizan los órdenes, el riesgo se calcula, los resultados pueden estar inseguros debido a las fluctuaciones imprevisibles de conversión. Por ejemplo, si cuenta está en JPY y está negociando con EUR/USD, entonces el riesgo real también dependerá de las tasas futuras de USD/JPY. Calculadora de riesgo no va a tratar de predecirlo.

Si un comerciante crea demasiadas órdenes pendientes con los niveles de stop-loss y take-profit, el indicador puede ser demasiado lento en los cálculos o aún dejar de funcionar por completo.

Si su broker ofrece márgenes variables, los cálculos serán ligeramente inseguros como el indicador toma en cuenta los márgenes constantes en cada tick.

El indicador no tiene en cuenta el deslizamiento de los precios la ejecución de órdenes órdenes pendientes.

El indicador hace caso omiso de la ausencia de márgenes para satisfacer la orden. Esto significa si se crea una orden pendiente, tendrá márgenes más libres que cuento puede enviar, calculadora de riesgo continuará considerando la posibilidad de ejecución de la orden.

El indicador no tiene en cuenta la correlación entre diferentes pares de divisas. El valor del riesgo se calcula para cada instrumento comercial por separado. Por ejemplo, si usted compra EUR/USD y vende GBP/USD como instrumento de cobertura, el indicador calcula el riesgo para cada elemento por separado.

El indicador no tiene en cuenta el arbitraje triangular y otras formas de arbitraje con varios pares de divisas. Por ejemplo, si está involucrado en la posición larga del EUR/USD, USD/JPY y corta EUR/JPY, calculadora de riesgo tendrá en cuenta estas posiciones, como tres transacciones separadas con sus propios riesgos.