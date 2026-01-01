Si le cansa que el deslizamiento se coma sus beneficios cuando opera en Forex, hay un tipo especial de orden que puede ayudarle. Se llama stop-loss garantizado (guaranteed stop-loss order, GSLO). Esta guía repasa lo que debe saber sobre los GSLO antes de empezar a utilizarlos.

¿Qué es un stop-loss garantizado (GSLO)?

Probablemente le haya ocurrido que colocó un stop-loss pensando que limitaría sus pérdidas a una cantidad determinada. Pero entonces su stop se activó justo cuando el mercado atravesaba un momento de mayor volatilidad. Como resultado, su stop-loss no se ejecutó exactamente al precio que esperaba. En su lugar, sufrió un deslizamiento que le costó dinero.

Un stop-loss garantizado le ofrece una forma de evitar esa situación. Se llama así porque el bróker garantiza que su operación se cerrará al precio exacto que usted especificó. Así, aunque otros operadores pierdan dinero por el deslizamiento, usted no lo perderá.

¿Tiene truco? Bueno, para empezar, no todos los brókeres ofrecen este tipo de orden. Si el suyo lo hace, estupendo. Pero si no, no tendrá suerte a menos que decida buscar otro bróker. Además, hay que pagar una comisión.

Un stop-loss garantizado no debe confundirse con la protección contra saldo negativo, que limita las pérdidas a nivel de cuenta e impide que los clientes que cumplen los requisitos deban más que los fondos de su cuenta de trading. Un stop-loss garantizado (GSLO) limita las pérdidas de una posición concreta al garantizar la ejecución al precio de stop especificado, con sujeción a las primas y los costes de operación aplicables.

Ventajas de los GSLO

Evite las pérdidas por deslizamiento. Puede resultar frustrante que un stop-loss normal no le proteja del deslizamiento. Puede sentir que los gaps del mercado le han robado. Un GSLO puede ayudarle a evitar esa situación, ahorrándole pérdidas innecesarias y protegiendo sus beneficios.

Haga que el trading sea más predecible. La mera tranquilidad de saber que su stop-loss sí se ejecutará al precio que eligió puede merecer la pena. Como resultado, gestionar su dinero puede ser más sencillo.

Mantenga posiciones durante los gaps. Si ha estado evitando mantener operaciones abiertas durante los fines de semana u otros periodos en los que pueden aparecer gaps, utilizar GSLO puede ayudarle a aprovechar más oportunidades de trading.

Opere en condiciones más volátiles. Es más fácil operar durante la publicación de noticias y otros momentos volátiles cuando se dispone de GSLO. Por tanto, tener acceso a este tipo de orden puede permitirle utilizar algunas estrategias que de otro modo habría evitado, o puede hacer que esas estrategias sean más eficaces.

Reduzca el margen utilizado por las operaciones protegidas. Algunos brókeres reducen los requisitos de margen de una posición cuya pérdida está limitada por un GSLO. Un ejemplo de bróker que ofrece esta ventaja es easyMarkets.

A continuación puede ver un par de gráficos que muestran el tipo de gaps que pueden hacer que los stop-loss normales se ejecuten a un precio distinto del que usted fijó. Si utiliza un GSLO, no tiene que preocuparse por este problema.

En este gráfico horario del EUR/USD, el mercado cierra el viernes 16 de octubre de 2026 en 1,12393 y reabre el lunes 19 de octubre en 1,11975, un gap bajista de 41,8 pips. Supongamos que usted mantenía una posición larga con un stop-loss en 1,12200, dentro del rango de precios que el mercado se saltó. Con un stop-loss ordinario, su orden se activaría cuando la negociación se reanudara por debajo de su stop, pero el precio de ejecución no estaría garantizado. Si el primer precio bid ejecutable disponible fuera 1,11975, su posición se cerraría 22,5 pips por debajo del stop previsto.

Con un GSLO en 1,12200, su posición se cerraría en cambio a ese precio garantizado, a pesar del gap. En una posición de 10 000 unidades de EUR/USD (0,1 lotes estándar), evitar esos 22,5 pips de deslizamiento supondría un ahorro de 22,50 $ antes de la prima del GSLO y otros costes de operación.

En este otro gráfico horario del EUR/USD, el mercado cierra el viernes 24 de julio de 2026 en 1,13705 y reabre el lunes 27 de julio en 1,13885, un gap alcista de 18 pips. Supongamos que usted mantenía una posición corta con un stop-loss en 1,13800, dentro del rango de precios que el mercado se saltó. Con un stop-loss ordinario, su orden se activaría cuando la negociación se reanudara por encima de su stop, pero el precio de ejecución no estaría garantizado. Si el primer precio ask ejecutable disponible fuera 1,13885, su posición se cerraría 8,5 pips por encima del stop previsto, lo que aumentaría su pérdida.

Con un GSLO en 1,13800, su posición se cerraría en cambio a ese precio garantizado, a pesar del gap. En una posición de 10 000 unidades de EUR/USD, evitar esos 8,5 pips de deslizamiento supondría un ahorro de 8,50 $ antes de la prima del GSLO y otros costes de operación.

¿Tienen inconvenientes los GSLO?

Un GSLO suele tener una comisión. Algunos brókeres solo la cobran si el stop llega a activarse. Otros la deducen cuando usted coloca el GSLO y la devuelven más tarde si no se activa.

Los brókeres cobran una comisión por este tipo de orden porque asumen cualquier deslizamiento que pueda producirse. Antes de abrir su operación, puede consultar la comisión del GSLO que figura en el ticket de la orden.

En las operaciones de Forex, la prima de un GSLO puede expresarse en pips o como una tarifa equivalente por unidad negociada. El coste total depende del par de divisas y del tamaño de su posición. Consulte la prima aplicable en el ticket de la orden de su bróker.

Otro inconveniente de los GSLO es que muchos brókeres exigen una distancia mínima de stop para este tipo de orden. Esto puede ser un obstáculo si necesita colocar un stop más ajustado.

Los operadores de Estados Unidos también deben tener en cuenta que los GSLO no están disponibles para los clientes minoristas de Forex estadounidenses debido a la norma 17 CFR § 5.16 de la CFTC, que prohíbe a los intermediarios minoristas de Forex, a los comisionistas de futuros y a los brókeres introductores declarar que garantizarán a un cliente frente a pérdidas o que limitarán la pérdida del cliente en una operación minorista de Forex.

Comisiones de los GSLO

Los costes de los GSLO varían de un bróker a otro y también dependen del instrumento negociado. En las operaciones de Forex, la prima puede cotizarse en pips o como una tarifa equivalente por unidad, y el coste monetario total depende del tamaño de la posición.

Por ejemplo, CMC Markets indica para el GBP/USD una prima equivalente a 1,5 pips: 15 $ por un lote estándar de 100 000 unidades o 1,50 $ por 10 000 unidades. Su prima para el EUR/GBP equivale a 2 pips, lo que supone 20 £ y 2 £ respectivamente. La prima se reembolsa íntegramente si el GSLO no se activa.

¿Cuándo conviene plantearse el uso de un GSLO?

Plantéese utilizar un GSLO:

Cuando opere con pares exóticos de escasa liquidez o cuando opere fuera del horario habitual (lo que puede hacer que un par principal tenga poca liquidez temporalmente).

Cuando haga trading de noticias. Esto puede incluir publicaciones de informes, discursos, acontecimientos geopolíticos, etc.

Cuando simplemente quiera abrir una operación que coincida con la publicación de una noticia, aunque no esté haciendo trading de noticias de forma activa.

Cuando haga scalping y hasta un pequeño deslizamiento pueda acabar con su margen de beneficio.

Algunas personas utilizan GSLO todo el tiempo. Otras prefieren utilizarlos solo cuando operan en condiciones especialmente arriesgadas. Tendrá que determinar qué presupuesto puede destinar a ello dentro de su plan general de gestión monetaria.

Un ejemplo de stop-loss garantizado en acción

Veamos cómo podría ser un GSLO en la vida real. He aquí un ejemplo de una situación en la que utilizarlo podría ahorrarle dinero. Usaremos la prima de GSLO del GBP/USD de 1,5 pips. En una posición de 0,1 lotes, esta prima asciende a 1,50 $.

Supongamos que compra 10 000 unidades de GBP/USD a 1,2700.

Coloca un stop-loss garantizado en 1,2650, es decir, 50 pips por debajo de su entrada. La prima de 1,50 $ se deduce cuando coloca el GSLO y se reembolsa si no se activa.

Mientras tanto, su amigo abre la misma posición larga, pero coloca en su lugar un stop-loss normal en 1,2650.

Ambos mantienen sus posiciones durante el fin de semana. Tras una noticia inesperada, el precio bid ejecutable del bróker salta de 1,2660 a 1,2600 cuando se reanuda la negociación, saltándose su nivel de stop. Ambas posiciones se cierran por stop, pero a precios diferentes:

Su GSLO se ejecuta exactamente en 1,2650, lo que limita su pérdida a 50 pips.

El stop normal de su amigo no garantiza un precio de ejecución. Suponiendo que se ejecute al primer precio bid ejecutable disponible de 1,2600, su amigo pierde 100 pips.

En una posición de 10 000 unidades de GBP/USD, cada pip vale 1 $. Por tanto, su pérdida en la operación es de 50 $, más la prima del GSLO de 1,50 $, lo que da una pérdida total de 51,50 $. Su amigo pierde 100 $. Estas cifras no incluyen las comisiones, la financiación ni otros costes de operación aplicables.

En este escenario, el GSLO le ahorra 48,50 $ una vez descontada su prima. No evita una pérdida, pero impide que el gap aumente su pérdida más allá del precio de salida garantizado.

Este ejemplo ilustra cómo, incluso con una comisión, un GSLO puede merecer la pena económicamente. No tendrá que recuperar ni de lejos tantas pérdidas como su amigo antes de poder volver a buscar beneficios.

Ponga a prueba su estrategia de stop-loss

Es importante tener presente que un GSLO no siempre tiene sentido. Estos son algunos casos en los que no merecería la pena:

Supongamos que el escenario anterior se desarrolla sin gap ni deslizamiento. El precio cae suavemente hasta 1,2650 y ambas posiciones se cierran a ese precio. Usted y su amigo pierden 50 $ cada uno por el movimiento del precio, pero usted paga además la prima del GSLO de 1,50 $, lo que eleva su pérdida total a 51,50 $ antes de otros costes. En esa situación, a su amigo le va algo mejor, porque el stop ordinario proporciona la misma salida sin la prima adicional. Si sus márgenes de beneficio son estrechos y sus GSLO se activan con frecuencia, incluso las comisiones pequeñas pueden ir sumando.

Quizá necesite una distancia de stop más ajustada de lo que permiten las restricciones de su bróker para los GSLO.

A veces, los brókeres pueden decidir dejar de ofrecer GSLO durante algunos periodos en torno a publicaciones de noticias programadas o cuando se espera una volatilidad excepcional durante el fin de semana.

Las posibilidades anteriores ponen de relieve por qué es importante probar su estrategia de stop-loss antes de utilizarla en vivo con dinero real.

Empiece con un backtest y luego haga una prueba en demo. Cuando haya probado suficientes operaciones, podrá determinar si un GSLO encaja con su estrategia y en qué circunstancias.

Puede consultar nuestra lista de brókeres de Forex que ofrecen GSLO si decide que el GSLO es una función que necesita en su operativa.

Un GSLO le permite limitar las pérdidas en mercados volátiles

Un stop-loss garantizado es como un stop-loss normal, salvo que usted paga una pequeña comisión para que el bróker asuma cualquier deslizamiento que pueda producirse.

Para los operadores que quieren estar totalmente seguros de que sus posiciones se cerrarán exactamente al precio que eligieron para su stop-loss, la comisión adicional puede merecer la pena. Todo se reduce a utilizar el GSLO en los contextos adecuados.