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Algunos brókeres de Forex en línea que probablemente haya encontrado están regulados por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB). La SCB es legítima, pero opera en una jurisdicción con un historial de problemas relacionados con la transparencia y los impuestos. En esta guía conocerá la estructura regulatoria que ofrece, así como las lagunas de su supervisión.

Para comprobar si un bróker de Forex está regulado por la SCB, puede utilizar esta página oficial de búsqueda de licenciatarios.

¿Es la SCB un regulador legítimo?

Sí, la Comisión de Valores de las Bahamas es un regulador legítimo y oficial. Se fundó en 1995 y originalmente se denominaba Junta de Valores de las Bahamas. El ministro de Finanzas nombra a sus miembros.

Controversias

Las Bahamas han sido objeto de escrutinio por las lagunas que permiten a personas de otros países eludir el pago de la parte de impuestos que les corresponde. El organismo intergubernamental conocido como Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) incluyó a las Bahamas en su lista negra en 2000 por facilitar la evasión fiscal.

En respuesta, las Bahamas aprobaron nueve leyes para controlar el problema. La OCDE las retiró de la lista negra al año siguiente.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la OCDE incluyera a las Bahamas en su "lista gris", lo que hizo en 2009. La Unión Europea también incluyó a las Bahamas entre las jurisdicciones no cooperadoras a efectos fiscales. No obstante, la UE las retiró de esa lista en febrero de 2024 tras una evaluación más favorable del Foro sobre Prácticas Fiscales Perjudiciales de la OCDE.

El artículo enlazado más arriba, publicado en 2016, explica que también había problemas de transparencia. Aunque las empresas que se registraban en las Bahamas estaban obligadas a indicar quiénes eran sus directores, podían limitarse a designar "directores nominales". Esto podía ocultar a las personas que realmente dirigían las empresas.

Esto podía dificultar que particulares o gobiernos investigaran a las empresas registradas en las Bahamas y obtuvieran información completa y precisa.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sometió a las Bahamas a una vigilancia reforzada en octubre de 2018 por deficiencias en sus salvaguardias contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Retiró a las Bahamas de esa lista en diciembre de 2020, después de que el país completara su plan de acción. En el momento de redactar esta guía, las Bahamas ya no figuran en ninguna lista (OCDE, UE o GAFI).

Responsabilidades de la SCB

La SCB se encarga de regular a las entidades financieras en virtud de las siguientes leyes:

Tenga en cuenta que la Ley DARE especifica que la SCB regula la negociación de activos digitales, incluidas las criptomonedas, y exige que las entidades se registren en la SCB antes de intentar desarrollar un negocio de activos digitales en las Bahamas.

El artículo 14 de la Ley del Sector de Valores especifica las funciones de la SCB. Entre ellas se incluyen:

Vigilar los mercados financieros y promover su estabilidad

Fomentar la divulgación precisa de información financiera al público

Proteger la integridad del mercado frente a la delincuencia

Actuar como autoridad de resolución

Promover la educación de los inversores

Cooperar con otros reguladores nacionales

Asesorar al ministro

Desempeñar cualquier otra función que exija la ley

¿Quién debe registrarse en la SCB?

En virtud de la Ley del Sector de Valores, deben registrarse en la SCB los siguientes tipos de entidades (lista tomada del sitio web de la SCB):

Empresas de negociación de valores

Empresas de gestión de valores

Empresas de asesoramiento sobre valores

Empresas que organizan operaciones con valores

Mercados de negociación

Cámaras de compensación

Registradores y agentes de transferencia

Directores ejecutivos de empresas registradas

Responsables de cumplimiento de empresas registradas

Representantes de negociación de empresas registradas

Representantes de gestión discrecional de empresas registradas

Representantes de asesoramiento de empresas registradas

Consejeros de empresas registradas

Responsables de la notificación de blanqueo de capitales

Partes vinculadas (incluidos, entre otros, titulares de valores, directivos, auditores y abogados)

En virtud de la Ley de Fondos de Inversión, deben registrarse en la SCB los siguientes tipos de fondos de inversión:

Fondo profesional

Fondo estándar

Fondo SMART

Fondo autoadministrado

Los gestores y los administradores de fondos de inversión también deben registrarse.

La Ley de Proveedores de Servicios Financieros y Corporativos exige que las entidades se registren en la SCB si realizan alguna de las siguientes actividades (lista tomada del sitio web de la SCB):

préstamo de dinero

intermediación en el mercado monetario

préstamos de día de pago y anticipos de efectivo

concesión de crédito

servicios de pago de facturas

cobro de deudas

arrendamiento financiero

servicios de asesoramiento o consultoría financiera

servicios de intermediación financiera

negociación de materias primas y otros instrumentos financieros

custodia de activos digitales

proveedor de servicios de monedero

La SCB también especifica que los proveedores de servicios corporativos deben registrarse en ella y ofrece información adicional en su página de supervisión.

Por último, en virtud de la Ley de Activos Digitales y Bolsas Registradas, estos tipos de empresas deben registrarse en la SCB:

Bolsas de tokens digitales

Servicios relacionados con dichas bolsas

Proveedores de servicios de pago que utilizan activos digitales

Proveedores de servicios de activos digitales

Requisitos de registro y cumplimiento

Según las normas de la SCB, todos los brókeres de Forex se clasifican como empresas de negociación de CFD. Un bróker de Forex no tiene la opción de estar regulado únicamente con una licencia de "Dealing in Capital Markets Instruments" (negociación de instrumentos de los mercados de capitales). Debe solicitar una licencia de negociación de CFD.

Hay tres formularios de solicitud distintos que son pertinentes dentro de esta categoría:

Estos formularios llevan la fecha de 2020, pero son los más actuales disponibles en la página Securities Firms (empresas de valores), en el apartado Applications (solicitudes).

La tasa de solicitud para la mayoría de las categorías de registro de empresas de valores es de 1500 $. Sin embargo, si un bróker quiere registrarse en varias categorías, la tasa de solicitud es de 3125 $. Para los brókeres que quieren negociar CFD, la tasa de solicitud es de 5000 $.

Las tasas de registro pueden oscilar entre 6250 $ y 20 000 $, según la categoría de registro. Para las empresas de CFD, es de 20 000 $.

Las tasas de renovación anual pueden oscilar entre 8500 $ y 45 000 $, de nuevo según la categoría. Los brókeres que quieren negociar CFD pagan una tasa de 45 000 $.

Para las empresas de valores en general, el requisito de capital mínimo cuando negocian como agente y por cuenta propia es de 300 000 $. Cuando negocian solo como agente, es de 120 000 $. Pero las empresas de CFD tienen un requisito mucho más alto, de 1 000 000 $, mantenido en un 50 % en efectivo o equivalentes de efectivo y en un 50 % en activos líquidos. Una propuesta de 2026 para modificar las normas sobre CFD exigiría a las empresas mantener 1 000 000 $ en depósito en un banco con licencia en las Bahamas, además de capital regulatorio adicional si el cálculo conforme a las Normas de Recursos Financieros (Financial Resources Rules) propuestas arroja un requisito superior.

Existen varios tipos de tasas administrativas para las empresas de valores.

Nombramiento o cambio de consejeros: 625,00 $

Aprobación de la emisión, transmisión o enajenación de acciones: 625,00 $

Cartas de buena reputación: 500,00 $

Certificado de sustitución (por certificado): 500,00 $

Cambio de denominación: 500,00 $

Prórroga de 1 mes para presentar los estados intermedios (máximo de 2 solicitudes de prórroga): 700,00 $

Prórroga de 6 meses para presentar los estados auditados (máximo de 2 solicitudes de prórroga): 1000,00 $

Renuncia al certificado de registro: 500,00 $

Solicitud de "exención" o "dispensa": 500,00 $

Además, existe una tasa trimestral de actividad para las empresas de CFD. La tasa trimestral suele ser de 45 000 $. Sin embargo, si los ingresos de negociación de la empresa son inferiores a 10 000 000 $ en el trimestre, puede ser uno de estos importes reducidos:

Nivel Ingresos brutos de negociación (en dólares estadounidenses) Tasa trimestral de actividad Nivel 1 De 0 $ a 100 000 $ 0 $ Nivel 2 De 100 001 $ a 300 000 $ 5000 $ Nivel 3 De 300 001 $ a 1 000 000 $ 15 000 $ Nivel 4 De 1 000 001 $ a 10 000 000 $ 30 000 $

También existen tasas para el responsable de supervisión de CFD. Un cuadro de tasas detallado recoge los importes.

Cómo comprobar el registro en la SCB

Si visita la página de inicio de la SCB, verá en la parte superior derecha un recuadro con el texto "Registrant Licensee Status Search" (búsqueda del estado de registrados y licenciatarios).

Actualmente no se puede utilizar el cuadro de búsqueda porque está "en desarrollo" (under development). Pero si intenta hacer clic en el cuadro de búsqueda, aparecerá una pequeña ventana que le informa de ello. Haga clic en el botón naranja "Click Here" (haga clic aquí) de esa ventana y accederá a las listas de licenciatarios y registrados de la SCB.

Esto le lleva a una página en la que verá cuatro menús desplegables:

Securities Industry Act, 2024 (SIA): Ley del Sector de Valores

Investment Funds Act, 2019 (IFA): Ley de Fondos de Inversión

Financial and Corporate Service Providers Act, 2020 (FCSPA): Ley de Proveedores de Servicios Financieros y Corporativos

Digital Assets and Registered Exchanges Act, 2024 (DARE): Ley de Activos Digitales y Bolsas Registradas

Al desplegar cualquiera de estos menús, obtendrá un enlace en el que puede hacer clic para ver los registrados conforme a esa ley.

Así, por ejemplo, puede hacer clic en "Securities Industry Act, 2024 (SIA)" y verá "SIA Registrants" (registrados conforme a la SIA). Haga clic ahí y se abrirá un PDF que contiene una lista de todos los registrados incluidos en esa categoría, junto con algunos datos de cada uno. Puede utilizar la función de búsqueda de su navegador para encontrar lo que necesita en la lista.

Este sistema resulta algo incómodo, porque si elige la lista equivocada, tendrá que volver atrás y seguir revisando las listas una por una hasta encontrar la que contiene la empresa que está buscando. Esto puede ocurrir si no sabe cómo está clasificada la empresa.

Protecciones de la SCB para los clientes

Esto es lo que hace la SCB para proteger a los inversores que tratan con las empresas que regula.

La Ley del Sector de Valores cuenta con una legislación subsidiaria denominada Reglamento del Sector de Valores (Securities Industry Regulations) de 2012. El artículo 88 de este documento estipula que las empresas registradas deben segregar los activos de los clientes de los activos de la empresa.

No hemos encontrado un límite máximo de apalancamiento general para las empresas financieras que operan en las Bahamas, pero la SCB sí especifica un margen mínimo del 0,5 %, equivalente a un apalancamiento máximo de 1:200, para los brókeres que negocian específicamente con CFD. Esta propuesta de 2026 sustituiría ese porcentaje fijo por normas de margen basadas en cada clase de activo subyacente.

La SCB exige a los brókeres que cierren las posiciones abiertas de los clientes minoristas, u obtengan margen adicional, cuando el patrimonio de la cuenta cae por debajo del 50 % del margen requerido (un stop-out forzoso).

Las normas de la SCB limitan la responsabilidad del cliente minorista de una empresa de CFD a los fondos de la cuenta de trading correspondiente (es decir, protección contra saldo negativo para los operadores).

Las empresas de CFD están obligadas a comunicar advertencias de riesgo a los inversores, es decir, "El X % de las cuentas de inversores minoristas pierde dinero al operar con CFD con este proveedor". Cada tres meses, cada empresa debe recalcular su porcentaje y actualizar sus advertencias.

La SCB prohíbe comercializar, anunciar, ofrecer, vender o negociar opciones binarias con clientes minoristas.

Además, la SCB puede recibir y revisar avisos y reclamaciones. Puede emitir alertas al público y adoptar medidas coercitivas contra las empresas que infrinjan la normativa o no cumplan los requisitos permanentes para mantener sus licencias (véase más abajo).

Facultades de la SCB

En el ejercicio de sus funciones, la SCB puede adoptar medidas como:

Solicitar la disolución o liquidación de una empresa.

Suspender o revocar la licencia de una empresa.

Prohibir a una empresa hacer negocios en las Bahamas.

Llevar a una empresa ante los tribunales o llegar a un acuerdo extrajudicial.

La SCB también puede emitir avisos de advertencia al público, incluso en el caso de empresas que no regula, pero que afirman estar reguladas por la SCB.

Este es un ejemplo de un aviso público (Public Notice) que la SCB publicó el 19 de febrero de 2026 en relación con ARGOFX LIMITED. El aviso informa al público de que esta empresa no está registrada en la SCB ni cuenta con licencia de esta, y de que puede estar infringiendo la Ley del Sector de Valores de 2024.

Cómo presentar una reclamación ante la SCB

Si cree que una empresa puede estar infringiendo las leyes que la SCB hace cumplir, puede informar de ello a la SCB a través de su procedimiento oficial. La SCB ha publicado una nota orientativa para el público sobre reclamaciones contra licenciatarios y registrados (Guidance Note For the Public on Complaints Against Licensees and Registrants).

Esta nota orientativa especifica que primero debe reclamar directamente ante la entidad con la que tiene el problema. Después podrá reclamar ante la SCB si no queda satisfecho con la respuesta de la entidad o si esta no responde. Tenga en cuenta que puede omitir este paso si cree que sus fondos o activos corren un riesgo inmediato o si tiene otro problema urgente.

Para presentar una reclamación, empiece por rellenar el formulario de presentación de reclamaciones (Complaint Submission Form). A continuación, envíelo por correo electrónico a ecomplaints@scb.gov.bs junto con los archivos adjuntos que necesite aportar para fundamentar su caso. Cuanta más información y documentación pueda ofrecer, más fácil le resultará demostrar que el problema existe y que es necesaria una investigación.

El correo electrónico es el principal método para presentar una reclamación ante la SCB. Pero la SCB también acepta reclamaciones por teléfono, por correo postal o en persona.

Tenga en cuenta que, si decide presentar una reclamación verbal, no quedará constancia documental que pueda conservar. Para ello tendrá que utilizar el correo electrónico o el correo postal.

Después de que presente una reclamación, la SCB puede tardar hasta 10 días hábiles en informarle del resultado de su evaluación inicial. Puede tardar hasta 40 días hábiles desde la recepción de su reclamación en ofrecerle una actualización sustancial o una resolución. Las actualizaciones adicionales se producirán a intervalos de hasta 40 días hábiles hasta que se cierre el asunto. Si la SCB solicita más información, dispondrá de hasta 20 días hábiles para responder.

Tenga presente que la SCB no está facultada para conceder indemnizaciones. Las únicas vías para ello son la propia entidad o el sistema judicial.

Conclusión

La Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) es un regulador gubernamental oficial, pero opera en una jurisdicción con un historial de problemas fiscales y de transparencia. Las lagunas legales del país han permitido prácticas abusivas relacionadas con la evasión fiscal. No obstante, la SCB sí emprende medidas coercitivas y emite advertencias al público. Dados los pros y los contras de este regulador, tendrá que decidir por sí mismo si confía en un bróker de Forex regulado por la SCB.