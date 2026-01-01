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La ruptura de estructura (Break of Structure) es una de las ideas clave de Smart Money Concepts. Puede decirse que es el concepto más básico y fundamental, y el primero que deben aprender los operadores que quieran dominar SMC y el trading de acción del precio.

Este artículo explica qué es la ruptura de estructura, por qué puede ser importante para los operadores, cómo identificarla y utilizarla para que su trading sea más rentable, y las ventajas y desventajas de incorporar la ruptura de estructura a sus estrategias de trading. Al leer esta guía, aprenderá a detectar la ruptura de estructura en los gráficos, a entender cuándo utilizarla y a aplicarla paso a paso en su propio trading.

Definición de ruptura de estructura

Para entender qué significa la ruptura de estructura, necesitamos definir qué es la estructura del mercado.

En términos sencillos, la estructura del mercado es una secuencia de máximos y mínimos de swing: máximos más altos y mínimos más altos en una tendencia alcista, y máximos más bajos y mínimos más bajos en una tendencia bajista.

La ruptura de estructura (o BoS, para abreviar) se define como una acción del precio que rompe más allá del punto de swing más reciente (ya sea el máximo de swing o el mínimo de swing) en la dirección de la tendencia.

La última parte, en la dirección de la tendencia, es especialmente importante, ya que el nombre "ruptura de estructura" puede resultar algo engañoso. El primer impulso de muchos operadores es suponer que ruptura de estructura significa una ruptura de la estructura del mercado. Pero nada más lejos de la realidad. La ruptura de estructura significa la ruptura de un único nivel de la estructura, no de toda la estructura en sí. Es más, confirma que la tendencia existente (la estructura del mercado) se mantiene.

Hay dos tipos de BoS: alcista y bajista. Para entender mejor qué significa la ruptura de estructura y cómo funciona, veamos cada uno de ellos por separado.

Ruptura de estructura alcista

La ruptura de estructura alcista se produce en una tendencia alcista cuando el precio sube por encima del máximo de swing anterior. La BoS alcista indica que la tendencia alcista existente se mantiene.

Para que esto ocurra, primero debe establecerse una tendencia alcista. Esto significa que el último máximo de swing debe estar por encima del máximo anterior (máximo más alto) y que el mínimo que le siguió debe estar por encima del mínimo previo (mínimo más alto). Si después el precio rompe por encima del último máximo en esta configuración, observamos una ruptura de estructura alcista.

Por ejemplo, supongamos que el USD/JPY sube de 150 a 160, cae a 155, sube a 165 (estableciendo un máximo más alto) y luego retrocede a 163 (estableciendo un mínimo más alto). Si después el precio rompe por encima de 165, nos encontramos ante una ruptura de estructura alcista.

Ruptura de estructura bajista

La ruptura de estructura bajista se produce cuando el precio cae por debajo del último mínimo de swing en una tendencia bajista. La BoS bajista significa que la tendencia bajista existente continúa.

En esencia, la BoS bajista es la imagen especular de la BoS alcista. Para que se produzca, primero debe establecerse una tendencia bajista: el último máximo de swing debe estar por debajo del máximo anterior (máximo más bajo) y el último mínimo de swing debe estar por debajo del mínimo anterior (mínimo más bajo). Entonces, una ruptura por debajo del último mínimo más bajo indicará una ruptura de estructura bajista.

Ejemplo: el USD/JPY cae de 150 a 140, sube a 145, cae a 135 (marcando un mínimo más bajo) y después sube a 137 (marcando un máximo más bajo). En esta configuración, una ruptura por debajo de 135 se consideraría una ruptura de estructura bajista.

Rupturas de estructura inválidas

Una de las cuestiones más polémicas sobre la ruptura de estructura es si el precio (el cuerpo de la vela en el gráfico) debe cerrar por encima (en una tendencia alcista) o por debajo (en una tendencia bajista) del punto de swing anterior para que la acción del precio se considere una BoS, o si basta con que una mecha asome por encima o por debajo del punto de swing.

Hasta donde sabemos, la opinión predominante es que el cuerpo de la vela debe cerrar por encima del último máximo de swing en una tendencia alcista o por debajo del último mínimo de swing en una tendencia bajista para que una ruptura se considere una BoS válida. Para mayor seguridad, una mecha que asome por encima o por debajo del último punto de swing debe considerarse una BoS inválida, que fácilmente puede resultar ser solo un rápido barrido de liquidez.

Así pues, una mecha que asoma por encima del último máximo de swing en una tendencia alcista no cuenta como una ruptura de estructura válida.

Solo cuenta una ruptura realizada por el cuerpo completo de una vela.

Lo mismo ocurre con una mecha que sobresale por debajo del último mínimo de swing en una tendencia bajista: no es una BoS válida.

Solo cuando el cuerpo completo de una vela atraviesa el nivel del mínimo de swing y cierra por debajo puede considerarse una BoS válida.

También es importante recordar que, para que la BoS sea válida, debe producirse en una tendencia claramente establecida.

Una subida por encima del máximo anterior no puede considerarse una BoS propiamente dicha si el mínimo de swing anterior quedó por debajo del mínimo precedente o si el último máximo de swing no logró superar el máximo precedente.

Lo mismo, por supuesto, ocurre en sentido contrario: una caída por debajo del último mínimo de swing no indica una BoS bajista si el último mínimo quedó por encima del mínimo precedente o si el último máximo de swing quedó por encima del máximo precedente.

Además, por su propia naturaleza, la BoS no puede producirse sin una tendencia. Por lo tanto, no debe buscar una BoS en mercados sin tendencia ni en mercados en rango.

Una forma de determinar si la BoS es fuerte o débil es el volumen de negociación. Una BoS fuerte debería tener un gran volumen de negociación, lo que confirma una participación real de los operadores, mientras que un volumen reducido sugiere que la BoS probablemente sea débil. Por desgracia, este método no sirve en el mercado Forex, que, debido a su naturaleza descentralizada, carece de una fuente de información única que permita ver el volumen de negociación. A veces (sobre todo en Forex) se utiliza el volumen de ticks como sustituto del volumen de negociación real, pero solo registra el número de cambios de precio por barra y no muestra el volumen de negociación exacto durante el periodo. Por lo tanto, es menos fiable que el volumen real.

Diferencia entre ruptura de estructura y cambio de carácter

El cambio de carácter (Change of Character, ChoCh) es otro término importante de Smart Money Concepts. Es importante explicar el ChoCh al hablar de la ruptura de estructura no solo porque suelen utilizarse juntos, sino también porque algunos operadores confunden el ChoCh con la BoS.

Algunos operadores malinterpretan el término ruptura de estructura. Según ellos, la continuación de una tendencia existente no puede considerarse una "ruptura". Para ellos, una ruptura de la estructura del mercado solo se produce cuando el precio se mueve más allá del último punto de swing en la dirección opuesta a la tendencia existente. Aunque su razonamiento tiene cierta lógica, lo que describen no se llama ruptura de estructura en la terminología de SMC. Se trata, más bien, de un cambio de carácter.

El cambio de carácter se produce cuando el precio se mueve más allá del último punto de swing en la dirección opuesta a la tendencia existente. En una tendencia alcista, ocurre cuando el precio cae desde el máximo más alto por debajo del último mínimo más alto. En una tendencia bajista, el ChoCh se produce cuando el precio sube desde el mínimo más bajo por encima del último máximo más bajo. En esencia, el ChoCh es lo contrario de la BoS. Mientras que la BoS señala la continuación de una tendencia, el ChoCh sugiere que la tendencia se ha quedado sin impulso.

Para operar con la BoS, un ChoCh le indica sobre todo que se detenga: la tendencia puede haber terminado, así que por ahora no hay continuación con la que operar. Sin embargo, resulta mucho más útil si emplea el análisis de múltiples marcos temporales en su trading.

Pero la BoS es extremadamente importante para establecer el propio ChoCh. Para que haya un ChoCh en un gráfico, el precio debe moverse más allá del punto de swing desde el que se lanzó la última BoS. En otras palabras, el ChoCh se produce después de que el precio marque una BoS, pero luego se gire y supere el nivel desde el que comenzó el movimiento que causó la BoS. Por lo tanto, la BoS debe producirse primero para que pueda darse el ChoCh.

Aunque el ChoCh tiene una utilidad limitada cuando quiere centrarse únicamente en la BoS, en la práctica es muy buena idea que un operador de SMC utilice ambas herramientas al elaborar sus estrategias. Se complementan muy bien: la BoS muestra cuándo una tendencia se mantiene o empieza a ganar impulso tras un ChoCh, mientras que el ChoCh señala cuándo una tendencia ha perdido fuerza y existe la posibilidad de un giro. En particular, un ChoCh en un marco temporal inferior puede captar el final de un retroceso que siguió a una BoS en un marco temporal superior, lo que le permite entrar en el mercado pronto y maximizar su beneficio potencial.

Naturaleza fundamental de la ruptura de estructura

Los defensores de Smart Money Concepts sostienen que SMC les permite comprender la influencia subyacente de los grandes participantes institucionales en el mercado, lo que ayuda a los operadores a operar junto a ellos y no en su contra. Según los operadores de SMC, la ruptura de estructura es solo un ejemplo más de cómo los grandes actores afectan al mercado.

SMC ofrece la siguiente explicación de la BoS. Cuando los grandes operadores institucionales quieren comprar o vender activos, normalmente no pueden hacerlo con una sola orden grande, porque por cada comprador tiene que haber un vendedor y viceversa, y los mercados no suelen tener liquidez suficiente para ejecutar al mismo tiempo todas las órdenes de un gran operador. Por lo tanto, si, por ejemplo, un gran fondo de cobertura o un banco quiere comprar una gran cantidad de una divisa, una acción, etc., coloca órdenes de compra del activo, con lo que impulsa el precio al alza y retira una gran cantidad de liquidez del mercado. Después, deja que el precio se enfríe y caiga un poco. El gran operador espera a que el precio caiga hasta el nivel de alta liquidez, normalmente donde los operadores más pequeños colocaron un gran número de órdenes stop-loss. La caída del precio activa las órdenes stop-loss, lo que permite al operador institucional hacerse con el activo con descuento y luego impulsar el precio aún más arriba, por encima del nivel de resistencia anterior, creando así una ruptura de estructura.

Según los expertos en SMC, la BoS le indica que los grandes operadores institucionales siguen en juego, lo que significa que la tendencia va a mantenerse al menos durante algún tiempo y que quizá no sea demasiado tarde para sumarse a ella.

Rupturas de estructura internas y externas

A menudo se describe a los mercados como fractales: los mismos tipos de tendencias y patrones aparecen en todos los marcos temporales.

El mismo principio se aplica también a la ruptura de estructura. Si ve una BoS en un marco temporal superior, podrá detectar varias rupturas de estructura en un marco temporal inferior. Y cada swing en un marco temporal superior se compone de varias rupturas de estructura en marcos temporales inferiores.

Una BoS en un marco temporal inferior suele denominarse BoS interna, mientras que una BoS externa es una BoS en un marco temporal superior.

Algunos analistas sostienen que se pueden encontrar BoS internas y externas en el mismo marco temporal: los movimientos más grandes de una tendencia mayor dan lugar a rupturas de estructura externas, y los movimientos más pequeños dentro de ellos crean rupturas de estructura internas. Pero, en la práctica, es mucho más cómodo utilizar distintos marcos temporales si quiere ver rupturas de estructura a distintas escalas. Vaya a un marco temporal superior para determinar la tendencia general y pase a un marco temporal inferior cuando quiera ser más preciso al colocar sus órdenes y objetivos.

¿Por qué es importante la ruptura de estructura para los operadores?

La ruptura de estructura ofrece una forma sencilla y clara de confirmar la continuación de la tendencia. En una tendencia establecida, la BoS señala que la tendencia sigue vigente y que probablemente continuará al menos durante algún tiempo. Tras un giro de la tendencia, la BoS muestra que una nueva tendencia se ha desarrollado por completo.

Además, una vez que se produce la BoS, el nivel en el que ocurrió se convierte en soporte (en una tendencia alcista) o en resistencia (en una tendencia bajista). Como resultado, puede ayudarle a determinar con mayor precisión dónde colocar los puntos de entrada de sus posiciones y los stop-loss.

Los seguidores de SMC también sostienen que la BoS garantiza que usted opera en línea con los grandes operadores institucionales y no en su contra. No obstante, que esté de acuerdo o no con esta afirmación depende de cuánto crea en Smart Money Concepts.

¿Cómo identificar la ruptura de estructura en un gráfico?

Para encontrar una ruptura de estructura en un gráfico, debe seguir estos pasos:

Identifique la estructura del mercado actual. En una tendencia alcista, busque una secuencia de máximos más altos y mínimos más altos: espere a que el precio rompa por encima del último máximo y luego observe si cae por debajo del mínimo anterior; si no lo hace, tiene un mínimo más alto y, por lo tanto, ha confirmado una tendencia al alza. Para una tendencia bajista, necesita una secuencia de máximos más bajos y mínimos más bajos: espere a que el precio caiga por debajo del mínimo más reciente y observe si rebota por encima del máximo más reciente; si no lo hace, ha establecido un máximo más bajo y, por tanto, ha confirmado que la tendencia es a la baja. Espere a que el precio rompa más allá del punto de swing más reciente en la dirección de la tendencia. Para que se produzca una ruptura de estructura, el precio debe superar el máximo más reciente en una tendencia alcista o caer por debajo del último mínimo en una tendencia bajista. Recuerde: el precio tiene que cerrar más allá del punto de swing; una mecha que lo atraviese no basta. Una vez que ocurra, tendrá una BoS válida, aunque debe seguir los pasos siguientes para confirmar que es sólida y fiable. Confirme que la ruptura fue fuerte y decidida. Al fin y al cabo, según la teoría de SMC, una ruptura de estructura debería señalar la implicación de los grandes participantes del mercado. Lógicamente, entonces, debería dar lugar a movimientos fuertes. De lo contrario, puede que se trate solo de ruido aleatorio del mercado. Una BoS fuerte debería tener las siguientes características: Una vela con un cuerpo grande. Obviamente, la participación de los grandes actores del mercado debería dar lugar a una acción del precio de gran amplitud. Por lo tanto, una BoS propiamente dicha debería realizarse con una vela de cuerpo grande; de lo contrario, puede que se trate solo de un movimiento accidental del mercado.

Obviamente, la participación de los grandes actores del mercado debería dar lugar a una acción del precio de gran amplitud. Por lo tanto, una BoS propiamente dicha debería realizarse con una vela de cuerpo grande; de lo contrario, puede que se trate solo de un movimiento accidental del mercado. Desplazamiento fuerte. Como ya se ha dicho, para una buena BoS se necesita una acción del precio fuerte y decidida. Esto significa que el movimiento del precio no solo debe ser significativo, sino también rápido. Bien mirado, una gran subida o caída del precio indica órdenes grandes o un gran número de ellas, lo que sugiere que un lado del mercado (los alcistas o los bajistas) tiene firmemente el control. Un movimiento lento hacia los puntos clave sugiere que la tendencia no es tan fuerte y que puede estar quedándose sin impulso.

Como ya se ha dicho, para una buena BoS se necesita una acción del precio fuerte y decidida. Esto significa que el movimiento del precio no solo debe ser significativo, sino también rápido. Bien mirado, una gran subida o caída del precio indica órdenes grandes o un gran número de ellas, lo que sugiere que un lado del mercado (los alcistas o los bajistas) tiene firmemente el control. Un movimiento lento hacia los puntos clave sugiere que la tendencia no es tan fuerte y que puede estar quedándose sin impulso. Alto volumen de negociación. Por desgracia, como ya se ha indicado, el mercado Forex no dispone de información sobre el volumen de negociación (aunque algunos operadores lo sustituyen por el volumen de ticks). Pero si opera en otros mercados, preste atención al volumen de negociación. Una BoS propiamente dicha debería ir acompañada de un alto volumen de negociación. Espere un retroceso. Sin duda, puede empezar a operar inmediatamente después de que se haya producido una BoS. Pero, para ir sobre seguro, espere un retroceso y observe si el precio reanuda su movimiento en la dirección de la tendencia sin superar el último mínimo de swing en una tendencia alcista o el último máximo de swing en una tendencia bajista. Es una señal especialmente buena que el precio rebote en algún nivel clave, como uno de los niveles de retroceso de Fibonacci, una brecha de valor razonable (Fair Value Gap), un bloque de órdenes, etc. Es aún mejor si el precio no vuelve por debajo (en una tendencia alcista) o por encima (en una tendencia bajista) del nivel en el que se produjo la BoS. Pero si el precio supera el punto desde el que se lanzó la BoS, la BoS ha fallado. De hecho, un movimiento así daría lugar a un cambio de carácter, lo que significa que la tendencia ha terminado.

¿Cómo operar con la ruptura de estructura?

Para utilizar eficazmente la ruptura de estructura en su trading, debe identificar la BoS, como se ha descrito antes, y luego elegir su punto de entrada, su objetivo y su stop-loss. Los pasos habituales para operar con la ayuda de la BoS son los siguientes:

Identifique la BoS. Siga los pasos indicados en la sección anterior y plantéese entrar en el mercado solo si tiene una BoS fuerte y válida. Elija su punto de entrada. Los operadores agresivos, que se saltan el retest, pueden entrar en cuanto cierra la vela de ruptura. Los operadores más prudentes, que esperan un retroceso, deberían plantearse colocar sus órdenes solo después de que el retroceso haya terminado sin superar el punto de swing desde el que se lanzó la BoS. Puede utilizar diversas herramientas e indicadores para decidir dónde colocar su orden, pero si desea basarse únicamente en la BoS y la acción del precio, colocar una orden de compra o de venta en el 50 % del rango del retroceso es la opción más conservadora, mientras que colocar una orden inmediatamente después de que el retroceso se gire puede generar un beneficio mayor (aunque también un riesgo mayor). Elija su objetivo de beneficio. Sin utilizar herramientas adicionales, es una práctica habitual recoger beneficios en el último punto de swing (el nuevo máximo en una tendencia alcista o el nuevo mínimo en una tendencia bajista). El problema de esta estrategia es que, si abre una posición en el 50 % del rango del retroceso, la relación riesgo/beneficio no sería muy buena. Así que debe abrir la posición inmediatamente después de que el retroceso haya terminado o bien utilizar otras herramientas para determinar su objetivo de beneficio. Otra opción es mantener sus posiciones abiertas mientras el precio siga produciendo nuevas rupturas de estructura, moviéndose en la dirección de la tendencia. No se olvide del stop-loss. Siempre es buena idea colocar un stop-loss por si el mercado se mueve en su contra, ya que ninguna estrategia, por buena que sea, funciona el 100 % de las veces. El lugar habitual para el stop-loss de los operadores que utilizan la BoS es el punto de swing donde comenzó el movimiento que causó la BoS: el último mínimo de swing en una tendencia alcista o el último máximo de swing en una tendencia bajista. Si el precio rebotó en el nivel de la BoS durante el retroceso, puede arriesgarse a colocar su stop-loss en ese nivel o justo más allá. Pero, según dónde haya entrado exactamente en el mercado, el stop-loss puede resultar demasiado ajustado.

Operar con la ruptura de estructura en distintos marcos temporales

Siempre es buena idea observar distintos marcos temporales al operar con la ruptura de estructura, para reducir el riesgo de que una BoS fallida le engañe.

Empiece por un marco temporal superior (el diario o H4, por ejemplo) para identificar la tendencia general. Cuando pase a un marco temporal inferior, debe buscar una tendencia que coincida con la tendencia más amplia del marco temporal superior. Si la tendencia del marco temporal inferior es opuesta a la del marco temporal superior, probablemente sea solo un retroceso, y es peligroso empezar a operar en ese momento.

Vaya al marco temporal inferior (por ejemplo, M30 o M15) para esperar una ruptura de estructura. Recuerde que le interesa operar una BoS que se produzca en la dirección de la tendencia más amplia, no en la contraria.

Puede bajar aún más si quiere más precisión en su trading. Por ejemplo, si vio una BoS alcista en un gráfico M15 y esperó a que comenzara un retroceso, puede ir a un gráfico M1 o M5 para ver cómo se comporta allí el precio. Debido a la naturaleza fractal de los mercados, un retroceso en un marco temporal superior probablemente signifique que verá una tendencia bajista en un marco temporal inferior. Si después ve señales (por ejemplo, un cambio de carácter) de que la tendencia bajista se ha quedado sin impulso y, más tarde, el inicio de una tendencia alcista, puede plantearse abrir una posición larga. De nuevo, debido a la naturaleza fractal del mercado, la tendencia alcista del marco temporal inferior probablemente se traducirá en el final del retroceso en el marco temporal superior, lo que indica que es buena idea abrir una posición larga. Pero, utilizando el marco temporal inferior, puede detectar el final del retroceso antes de que se haga evidente en el marco temporal superior. Esto le permite abrir una posición pronto, lo que mejora su potencial de beneficio.

El marco temporal principal que utilice para su trading depende del tipo de operador que sea. Los scalpers y los operadores intradía suelen utilizar marcos temporales inferiores, como M5 o M15. Los operadores de swing y de posición prefieren marcos temporales superiores, como H4 o el diario.

Uso de la ruptura de estructura con otros indicadores

Por lo general, no se aconseja utilizar un único indicador u otra herramienta para operar. Lo mismo ocurre con la ruptura de estructura. La BoS se utiliza a menudo como confirmación de una tendencia, mientras que otros indicadores le permiten colocar órdenes, objetivos de beneficio y stop-loss. Los indicadores más populares que se utilizan con la BoS son los retrocesos de Fibonacci, el RSI, el MACD, las medias móviles y las bandas de Bollinger.

Cuando la BoS se utiliza como núcleo de una estrategia de trading, el retroceso de Fibonacci es especialmente popular como herramienta para ayudar a encontrar un nivel de entrada adecuado. El método habitual consiste en trazar el retroceso de Fibonacci desde el mínimo de swing hasta el máximo de swing en una tendencia alcista o desde el máximo de swing hasta el mínimo de swing en una tendencia bajista. Después, los operadores esperan a que el precio rebote en uno de los niveles de retroceso de Fibonacci (los más utilizados son 38,2 %, 50 %, 61,8 % y 78,6 %) y sitúan su punto de entrada en el siguiente nivel en la dirección de la tendencia. Por ejemplo, el precio marca una BoS alcista y luego retrocede hasta el nivel de Fibonacci del 78,6 % antes de rebotar. Entonces, el punto de entrada lógico para una posición larga está en el nivel de retroceso del 61,8 %.

Dado que la ruptura de estructura forma parte de Smart Money Concepts, tiene sentido utilizarla junto con otras herramientas de SMC, como los bloques de órdenes y las brechas de valor razonable. Normalmente se utilizan para identificar el nivel hasta el que el precio debería retroceder tras una BoS y desde el que debería rebotar para moverse en la dirección anterior.

Los bloques de órdenes suelen tener el aspecto de áreas de consolidación seguidas de un movimiento brusco en la dirección opuesta a aquella en la que se movía el precio antes de entrar en el área de consolidación. La teoría en la que se basan los bloques de órdenes es que son las áreas donde los grandes operadores institucionales colocaron un gran número de órdenes limitadas. Esto encaja a la perfección con la idea de que la BoS es el resultado de un movimiento brusco después de que se activen esas órdenes. En términos prácticos, esto significa que si el precio toca un bloque de órdenes en un retroceso desde la BoS y luego reanuda su movimiento en la dirección de la tendencia, la BoS era válida y puede entrar en el mercado.

La brecha de valor razonable (FVG) es otra parte de SMC que funciona muy bien con la ruptura de estructura. De hecho, una BoS fuerte suele dar lugar a una brecha de valor razonable, porque una acción del precio rápida deja un área de órdenes sin ejecutar, ya que muchos operadores no llegan a tiempo para aprovechar el movimiento. Así, una BoS que creó una FVG puede considerarse una ruptura de estructura válida y sólida. La teoría de SMC también afirma que el precio suele volver para rellenar una FVG antes de seguir avanzando. Esto significa que una FVG es un área de probable retroceso. Los operadores pueden esperar que el precio vuelva a una FVG después de una BoS (aunque no está garantizado) y estar preparados para entrar en el mercado cuando el precio reanude su movimiento en la dirección anterior.

El cambio de carácter es otro concepto de Smart Money estrechamente relacionado con la ruptura de estructura. Le ayuda a entender cuándo ha fallado una BoS.

¿Cuáles son los escollos habituales para los operadores que utilizan la ruptura de estructura?

Los operadores, sobre todo los que tienen poca experiencia, cometen errores inevitablemente al operar. Pero conocer los posibles escollos aumenta las probabilidades de evitarlos. Estos son los errores más comunes que suelen cometer los operadores que utilizan la ruptura de estructura:

Tratar una mecha que rompe más allá de un punto de swing como una ruptura de estructura. Como se ha dicho antes, algunos operadores creen que basta con que el precio asome por encima o por debajo de un punto de swing para considerarlo una ruptura de estructura. Pero, en general, es muy arriesgado y poco aconsejable. Una buena práctica es esperar a que la vela cierre para ver si cerró más allá del punto de swing. Solo entonces existe la posibilidad de obtener una BoS sólida.

Como se ha dicho antes, algunos operadores creen que basta con que el precio asome por encima o por debajo de un punto de swing para considerarlo una ruptura de estructura. Pero, en general, es muy arriesgado y poco aconsejable. Una buena práctica es esperar a que la vela cierre para ver si cerró más allá del punto de swing. Solo entonces existe la posibilidad de obtener una BoS sólida. Considerar una BoS cualquier movimiento más allá de un punto de swing. Una BoS válida debería ser el resultado de una acción del precio fuerte y decidida. Que una vela haya cerrado más allá de un punto de swing no significa necesariamente una BoS fuerte; fíjese en el tamaño del cuerpo de la vela y (si procede) en el volumen de negociación.

Una BoS válida debería ser el resultado de una acción del precio fuerte y decidida. Que una vela haya cerrado más allá de un punto de swing no significa necesariamente una BoS fuerte; fíjese en el tamaño del cuerpo de la vela y (si procede) en el volumen de negociación. Ser impaciente y no esperar al retest. Aunque los operadores dispuestos a asumir más riesgo pueden entrar en el mercado inmediatamente después de una BoS, este enfoque conlleva un riesgo considerable de toparse con una BoS fallida y perder dinero. Espere a que un retroceso ponga a prueba de nuevo el nivel roto. Solo si aguanta debería empezar a buscar un punto para entrar en el mercado.

Aunque los operadores dispuestos a asumir más riesgo pueden entrar en el mercado inmediatamente después de una BoS, este enfoque conlleva un riesgo considerable de toparse con una BoS fallida y perder dinero. Espere a que un retroceso ponga a prueba de nuevo el nivel roto. Solo si aguanta debería empezar a buscar un punto para entrar en el mercado. Confundir el cambio de carácter con la ruptura de estructura. En relación con los puntos anteriores, al entrar en el mercado demasiado pronto, antes de que la BoS haya completado su retest, corre el riesgo de confundir un ChoCh con una BoS. Mientras que esta última sugiere la continuación de una tendencia, el primero indica que la tendencia ha terminado y que existe la posibilidad de que comience una nueva tendencia en la dirección opuesta.

En relación con los puntos anteriores, al entrar en el mercado demasiado pronto, antes de que la BoS haya completado su retest, corre el riesgo de confundir un ChoCh con una BoS. Mientras que esta última sugiere la continuación de una tendencia, el primero indica que la tendencia ha terminado y que existe la posibilidad de que comience una nueva tendencia en la dirección opuesta. Entrar en el mercado sin comprobar antes la tendencia en un marco temporal superior. Recuerde que, debido a la naturaleza fractal de los mercados, una tendencia en un marco temporal superior se reflejará en un marco temporal inferior. Para estar seguro de que opera a favor de la tendencia y no en su contra, tiene que comprobar la tendencia general en un marco temporal superior. De lo contrario, lo que creía que era una tendencia puede resultar ser solo un pequeño retroceso dentro de una tendencia más amplia.

Recuerde que, debido a la naturaleza fractal de los mercados, una tendencia en un marco temporal superior se reflejará en un marco temporal inferior. Para estar seguro de que opera a favor de la tendencia y no en su contra, tiene que comprobar la tendencia general en un marco temporal superior. De lo contrario, lo que creía que era una tendencia puede resultar ser solo un pequeño retroceso dentro de una tendencia más amplia. Utilizar stop-loss demasiado ajustados o no utilizarlos en absoluto. Por fuerte y segura que sea una señal, incluida una BoS, siempre existe el riesgo de que el mercado se vuelva en su contra. Siempre debe tener en cuenta esa posibilidad y, por lo tanto, los stop-loss son obligatorios para cualquier operador serio. Pero también importa dónde los coloca. Colocar stop-loss demasiado ajustados conlleva el riesgo de que el mercado le saque continuamente de sus posiciones y de perder dinero. Por ejemplo, si entra en el mercado justo después de que se haya producido una BoS y coloca un stop-loss en el nivel de la BoS, tiene una probabilidad altísima de que el stop-loss salte casi de inmediato, ya que la mayoría de las BoS van seguidas de un periodo de retroceso.

Ejemplo de trading con la ruptura de estructura en un gráfico real

He aquí un ejemplo de trading con la ruptura de estructura en un entorno real.

Para este ejemplo, utilizará el par de divisas AUD/USD. El marco temporal principal será H1.

Empiece por identificar la tendencia y luego compruebe si puede detectar una BoS en el gráfico.

El precio muestra una clara tendencia bajista. Y, en efecto, puede ver una BoS que siguió a un brusco movimiento a la baja. De hecho, el precio caía tan rápido que creó una brecha de valor razonable, una señal adicional de un fuerte sentimiento del mercado.

Pero antes de plantearse entrar en el mercado, debe comprobar si el actual movimiento a la baja está en línea con la tendencia más amplia. Pase al marco temporal diario.

Como puede ver, el gráfico diario también muestra una clara tendencia bajista. Las tendencias de ambos marcos temporales apuntan en la misma dirección, lo que sugiere que debería abrir una posición corta.

Pero antes debe esperar un retest.

Pase a un marco temporal inferior: M5. Allí puede detectar un cambio de carácter alcista, una señal de que ha comenzado un retroceso.

Ahora debe esperar para ver cuándo (y si) se gira la tendencia alcista del marco temporal inferior.

Pasa un tiempo y su paciencia se ve recompensada cuando se forma un cambio de carácter bajista en el gráfico M5.

Este parece un buen momento para abrir una posición corta.

Vuelva al marco temporal superior.

Aquí puede ver claramente que el precio ha rebotado en el nivel de resistencia, formado tanto por la BoS como por la FVG.

Tenga en cuenta que el precio no se detuvo exactamente en el nivel de la BoS, sino que subió un poco más allá. Menos mal, entonces, que no entró en el mercado inmediatamente después de que se produjera la BoS. Si lo hubiera hecho y hubiera colocado un stop-loss cerca del nivel de la BoS, probablemente habría saltado.

También puede consultar los niveles de retroceso de Fibonacci para ver si le muestran algo interesante.

Lo primero que llama la atención es que el nivel de retroceso del 50,0 % coincide aproximadamente con el nivel de la BoS y con el borde inferior de la FVG. Esto hace aún más probable que la resistencia en este nivel aguante y no deje que el precio siga subiendo.

Ahora, coloque un stop-loss en el máximo del swing que dio lugar a la BoS (el nivel de Fibonacci del 100 %), duplique la distancia desde él hasta el precio actual y sitúe su objetivo de take-profit a esa distancia por debajo del nivel de precio actual.

¿Es la ruptura de estructura realmente un concepto nuevo o solo un cambio de nombre de ideas ya existentes?

Los detractores de la teoría de Smart Money suelen afirmar que SMC no es más que ideas antiguas y bien conocidas a las que se les han puesto nombres nuevos y llamativos para que suenen más inteligentes y más originales.

La ruptura de estructura no está exenta de esas críticas. Algunos señalan que la BoS no ofrece nada sustancialmente nuevo en comparación con la teoría de Dow, que tiene más de cien años. El método Wyckoff también utilizaba conceptos similares, solo que con nombres distintos, hace casi un siglo.

Los seguidores de SMC sostienen que Smart Money Concepts ofrece una mejor comprensión de los motivos de los movimientos del precio. En cuanto a la BoS en concreto, su defensa es que tiene una descripción más formalizada y objetiva, lo que supuestamente la hace más precisa a la hora de confirmar la continuación de la tendencia.

Pero que sea un concepto antiguo o nuevo influye poco en lo bien que funciona la BoS. Algunos podrían incluso argumentar que ser solo un cambio de nombre de un concepto antiguo puede considerarse una ventaja para la BoS, ya que la convierte en un método de eficacia probada.

Ventajas y desventajas de la ruptura de estructura

Ningún método ni teoría es perfecto, y la ruptura de estructura no es una excepción. Tiene aspectos positivos y negativos. Los más importantes se enumeran a continuación.

Ventajas

Ayuda a confirmar la continuación de una tendencia. Si tiene dudas sobre si una tendencia sigue presente en un gráfico, la BoS puede ayudarle a disiparlas.

Si tiene dudas sobre si una tendencia sigue presente en un gráfico, la BoS puede ayudarle a disiparlas. Hace que el trading sea más preciso. La BoS puede utilizarse para determinar dónde colocar las órdenes, los objetivos de beneficio y los stop-loss.

La BoS puede utilizarse para determinar dónde colocar las órdenes, los objetivos de beneficio y los stop-loss. Sencillez. La ruptura de estructura es muy fácil de entender. Además, normalmente no es tan difícil detectar una BoS en un gráfico. Por eso, cualquier operador, incluso un principiante, puede utilizarla con facilidad.

La ruptura de estructura es muy fácil de entender. Además, normalmente no es tan difícil detectar una BoS en un gráfico. Por eso, cualquier operador, incluso un principiante, puede utilizarla con facilidad. Puede utilizarse en cualquier mercado. La BoS, al basarse únicamente en la acción del precio, funciona igual en cualquier gráfico, sea cual sea el activo concreto que represente. Aunque la ausencia de información sobre el volumen de negociación hace algo más difícil utilizar la BoS en el mercado Forex, la alta liquidez (al menos en los principales pares de divisas) puede hacer que las señales de la BoS sean más fiables.

La BoS, al basarse únicamente en la acción del precio, funciona igual en cualquier gráfico, sea cual sea el activo concreto que represente. Aunque la ausencia de información sobre el volumen de negociación hace algo más difícil utilizar la BoS en el mercado Forex, la alta liquidez (al menos en los principales pares de divisas) puede hacer que las señales de la BoS sean más fiables. Funciona en cualquier marco temporal. La BoS puede servirle sea cual sea el marco temporal que prefiera utilizar. De hecho, como se ha indicado antes, es muy recomendable utilizar varios marcos temporales distintos cuando emplee la BoS en su trading.

La BoS puede servirle sea cual sea el marco temporal que prefiera utilizar. De hecho, como se ha indicado antes, es muy recomendable utilizar varios marcos temporales distintos cuando emplee la BoS en su trading. Funciona sin ningún indicador técnico. Aunque es muy aconsejable combinar la BoS con indicadores técnicos y otras herramientas de trading, no es obligatorio hacerlo. Puede simplemente abrir un gráfico y empezar a operar con la BoS de inmediato.

Aunque es muy aconsejable combinar la BoS con indicadores técnicos y otras herramientas de trading, no es obligatorio hacerlo. Puede simplemente abrir un gráfico y empezar a operar con la BoS de inmediato. Puede funcionar con otros conceptos de trading. Aunque la BoS puede utilizarse por sí sola, funciona perfectamente con otros indicadores técnicos y otros conceptos de trading, lo que ayuda a identificar la tendencia predominante y a determinar los niveles donde se concentra la liquidez. En particular, la BoS funciona muy bien con otros conceptos de Smart Money.

Desventajas

Posibilidad de señales falsas. La ruptura de estructura es propensa a generar señales falsas, sobre todo si opera en un marco temporal inferior sin consultar un marco temporal superior para ver la tendencia más amplia o si se apresura a considerar una BoS cualquier pequeña fluctuación cerca del punto de swing.

La ruptura de estructura es propensa a generar señales falsas, sobre todo si opera en un marco temporal inferior sin consultar un marco temporal superior para ver la tendencia más amplia o si se apresura a considerar una BoS cualquier pequeña fluctuación cerca del punto de swing. Subjetividad al identificar los puntos de swing. A veces puede resultar difícil determinar si un máximo o un mínimo debe considerarse un punto de swing o no, sobre todo en un mercado volátil. Esto introduce cierto grado de subjetividad, lo que puede dar lugar a errores.

A veces puede resultar difícil determinar si un máximo o un mínimo debe considerarse un punto de swing o no, sobre todo en un mercado volátil. Esto introduce cierto grado de subjetividad, lo que puede dar lugar a errores. Confirmación tardía de la tendencia. Hace falta tiempo para que una tendencia se establezca por completo y para que una BoS se vea con claridad, sobre todo si espera al retroceso de la BoS. Esto puede dar lugar a una entrada tardía en el mercado a un precio subóptimo y a la pérdida de beneficio potencial.

Hace falta tiempo para que una tendencia se establezca por completo y para que una BoS se vea con claridad, sobre todo si espera al retroceso de la BoS. Esto puede dar lugar a una entrada tardía en el mercado a un precio subóptimo y a la pérdida de beneficio potencial. No funciona en mercados erráticos ni en mercados en rango. Aunque la BoS puede aparecer en cualquier mercado y en cualquier marco temporal, lo que la convierte en una herramienta versátil, tiene la importante limitación de que necesita que exista una tendencia. Sencillamente, no puede producirse en mercados que no muestran una tendencia clara.

Conclusión

La ruptura de estructura es una de las partes clave de Smart Money Concepts. Se utiliza para confirmar que una tendencia continúa y, como tal, resulta útil sobre todo para los operadores de tendencia. Aunque puede utilizarse por sí sola, funciona mucho mejor cuando se emplea junto con otras herramientas, en particular otros conceptos de Smart Money, como los bloques de órdenes y las brechas de valor razonable.

Como cualquier herramienta de trading, la ruptura de estructura tiene sus propias ventajas y desventajas. Debe decidir por sí mismo si se adapta a su estilo de trading. Como de costumbre, es mejor hacer backtesting de la BoS y luego practicar en una cuenta demo antes de decidirse a emplearla en el trading real.