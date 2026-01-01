Niveles de stop-out y niveles de llamada de margen

En el momento de elegir un broker de Forex y pensar en abrir su primera cuenta, probablemente oirá hablar mucho acerca del nivel de stop-out, el nivel de llamada de margen y el apalancamiento. Mientras que muchos brokers sólo hablarán de las llamadas de margen, otros parecen trazar una frontera clara entre las llamadas de margen y los niveles de stop-out. ¿Qué es un nivel de stop-out y cuál es la diferencia entre un nivel de stop-out y una llamada de margen?

Para empezar, vamos a echar un vistazo rápido a la definición de margen. Para muchas personas, el trading de margen es uno de los mayores motivos para operar en Forex. En el mercado de Forex, en realidad no necesita 100.000 dólares para negociar divisas por valor de 100.000 dólares. Es posible que sólo necesite, por ejemplo, 1000 dólares si su broker le ofrece un apalancamiento de 1:100. Esto significa que, por cada dólar que usted deposite en su cuenta, se le permitirá negociar 100 dólares de valor por divisa. Esto se conoce como trading de margen. Es increíblemente potente y puede hacerle rico de la noche al día o igualmente destruirle , ¡lo cual es considerablemente más probable!

Puede reformular el apalancamiento de 1:100 de arriba como un margen del 1%. Esto significa que el broker requiere que usted asigne el 1% de la operación como un margen de seguridad mínimo . Hoy en día, cuando se registra con un broker de Forex, leerá acerca de su llamada de margen y sus procedimientos de stop-out, y casi siempre verá algunos porcentajes en función de su capital. Por ejemplo, un broker puede ofrecer una llamada de margen del 20% y un nivel de stop-out del 10%. Esto significa que, si durante el transcurso de una operación, el capital de su cuenta cae al 20% del margen que se requiere que mantenga en su cuenta, recibirá una llamada de margen. En el caso de este tipo de broker, esto por lo general no será más que una advertencia y una sugerencia fuertemente fundamentada para que usted cierre algunas o todas sus operaciones, o para que deposite más dinero para cumplir con el requisito de margen mínimo. Si usted hace estas cosas y todo está bien, estará a salvo por ahora (pero realmente debe cerrar sus posiciones tan pronto como sea posible y volver a probar en la demo). Si, por otro lado, no lo hace y mantiene sus posiciones y siguen avanzando en su contra, su capital puede caer al 10% del capital requerido y en ese momento va a alcanzar el nivel de stop-out. En este punto, sus posiciones serán cerradas automáticamente por su broker empezando por las peores. Si es necesario, se cerrarán todas sus posiciones para cumplir con el requisito de margen mínimo.

Otra forma de hacer esto es una llamada de margen del 100%. Esto significa que, una vez que su capital caiga por debajo del 100% del requisito mínimo para operar, no sólo recibirá una llamada de margen, sino que sus operaciones se cerrarán igual que en un nivel de stop-out. Este sistema combinado no le ofrece ninguna advertencia: simplemente cierra sus posiciones.

¿Cómo evitar que le suceda esto? Para evitar recibir una llamada de margen y/o alcanzar un nivel de stop-out, simplemente debe invertir lo que pueda permitirse. Gestione su dinero de una manera racional; sólo utilice el apalancamiento si tiene sentido usarlo. ¡Sólo porque esté a su disposición no significa que tenga que usarlo! Muchos traders rentables —en realidad la mayoría— sólo arriesgan entre el 2,5 y 5% de su propio capital. No hay nada malo en hacerlo, ya que es muy probable que lo haga a largo plazo. ¿Y si llega a un nivel de stop-out o recibe una llamada de margen? Vuelva a las pruebas en una cuenta de demostración hasta que pueda operar de nuevo con rentabilidad y luego vuelva a una cuenta real cuando realmente esté listo.

Ejemplos de la Vida Real

Ejemplo 1 Tiene una cuenta con un broker que tiene un nivel de llamada de margen del 50% y un nivel de stop-out del 20%. Su saldo es de 10.000 dólares y usted abre una posición con un margen de 1000 dólares. Si la pérdida de la posición alcanza los 9500 dólares, el capital de su cuenta caerá a 10.000 - 9500 = 500 dólares, que es el 50% de su margen usado, su broker le enviará una advertencia de llamada de margen. Cuando su pérdida en la posición alcance los 9800 y su capital de trading caiga a 10.000 - 9800 = 200 dólares, que es el 20% del margen usado, el nivel de stop-out será activado y el broker cerrará automáticamente su posición con pérdidas.

Ejemplo 2. Un broker tiene una llamada de margen y niveles de stop-out de 200%/100%. Su saldo con él es de 1500 dólares. Usted abre una posición con un margen de 200 dólares. Si la pérdida en esta posición llega a 1100 dólares, el capital de su cuenta cae a 1500 — 1100 = 400 dólares, que es el 200% de su margen usado, entonces se le enviará una llamada de margen. Cuando su pérdida en esa posición alcance por lo menos los 1300 dólares y el capital de su cuenta caiga a 1500 — 1300 = 200 dólares, que es el 100% del margen usado, su posición será cerrada automáticamente por un nivel de stop-out.

Ejemplo 3. Usted tiene una cuenta con 5000 dólares en un broker con una llamada de margen y niveles de stop-out del 150%/100%. Abre una operación con un margen de 1000 dólares. Usted recibirá una llamada de margen cuando su pérdida en esa posición alcance los 3500 dólares (ya que su capital es de 1500 dólares o el 150% de su margen utilizado de 1000 dólares). Usted sería expulsado cuando su pérdida alcance los 4000 dólares (ya que su capital es de 1000 dólares o el 100% del margen usado de 1000 dólares). Sin embargo, si abrió una posición más grande, usando todo su tamaño de cuenta (5000 dólares) como margen, usted recibiría una llamada de margen inmediatamente y como el nivel de stop-out es del 100%, usted no será ni siquiera capaz de abrir esa posición o, de lo contrario, cerrarla al instante, ya que usted tiene que mantener al menos 5000 dólares de capital en su cuenta.

Tres Notas Importantes