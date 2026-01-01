MyForexFunds: el caso de la CFTC que salió por la culata

Normalmente, cuando la CFTC toma medidas contra un bróker de Forex es porque ese bróker ha estado estafando a los operadores. Pero hay ocasiones en las que la CFTC se equivoca. Un ejemplo de ello es el caso en el que la CFTC tomó medidas contra MyForexFunds (MFF). En un primer momento, la CFTC acusó a MFF de engañar a sus clientes. Sin embargo, el caso ha sido desestimado desde entonces.

¿Qué es MyForexFunds?

MyForexFunds es una empresa de trading propietario (o firma de prop trading) fundada en Ontario. Los operadores pueden solicitar allí una cuenta fondeada y operar con el dinero de la empresa. Si son rentables, se llevan una parte de los beneficios. El trading propietario es una forma habitual y legítima que tienen los operadores con un capital personal reducido de aumentar sus beneficios más rápidamente de lo que podrían hacerlo con cuentas individuales.

Las acusaciones contra MyForexFunds

La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) presentó su acción coercitiva contra Traders Global Group Inc. (que opera bajo el nombre comercial de MyForexFunds) el 28 de agosto de 2023.

La CFTC alegó que Traders Global Group Inc. había engañado a los operadores sobre el funcionamiento de la empresa y la forma en que obtenía beneficios. Estas eran las acusaciones:

La CFTC afirmó que la empresa indicaba a los operadores que las cuentas fondeadas eran cuentas reales, mientras que, según la CFTC, se trataba de cuentas simuladas (demo), y que MFF era la contraparte en cada operación.

Según la CFTC, MFF manipulaba el deslizamiento y provocaba retrasos artificiales para que los operadores obtuvieran menos beneficios.

La CFTC alegó que MFF obtenía beneficios principalmente mediante el cobro de comisiones a sus clientes, y no gracias a las operaciones rentables de estos.

La CFTC alegó que MFF pagaba a los operadores rentables con las comisiones que había cobrado a los que no lo eran. En otras palabras, se les acusaba de llevar a cabo una estafa piramidal.

Cabe señalar que es una práctica habitual en el sector que las empresas de prop trading proporcionen a los operadores financiados cuentas simuladas (demo), y no cuentas reales.

Es importante que las empresas lo comuniquen, pero esta práctica no es fraudulenta. La empresa replica las operaciones en sus propias cuentas y, a continuación, paga una parte de los beneficios al operador. Aunque los entresijos son diferentes, se le trata y se le paga de forma justa.

El 29 de agosto de 2023 se suspendieron todas las operaciones comerciales de MFF. Se congelaron los bienes personales de los acusados. La Comisión de Valores de Ontario (OSC) también tomó medidas contra MFF.

El efecto sobre los operadores fue devastador. La congelación de activos obligó a MFF a suspender sus operaciones de forma repentina.

Los operadores se dieron cuenta de que no podían iniciar sesión.

El trading en tiempo real se vio interrumpido de forma repentina.

Los operadores no podían acceder a los pagos pendientes ni gestionarlos.

Algunos nunca recibieron sus pagos.

Al principio, muchos operadores pensaban que recibirían una indemnización. A principios de 2026, MFF apenas había comenzado a esbozar un proceso para atender las solicitudes de pago verificadas correspondientes a agosto de 2023, quedando aún pendiente un calendario detallado y un plan de restitución más amplio.

Normalmente, cuando un organismo como la CFTC toma medidas contra un supuesto estafador, el asunto queda zanjado. Los estafadores suelen intentar huir, pero cuando finalmente los detienen, son castigados.

Por eso fue una sorpresa para muchos que los demandados presentaran una solicitud de sanciones contra la CFTC el 7 de marzo de 2024.

¿Qué conclusiones sacó la Comisión de Valores de Ontario (OSC)?

La OSC llevó a cabo sus procedimientos de forma diferente a la CFTC. La CFTC partió de la base de que se trataba de un fraude grave y así lo denunció. Pero la OSC no lo hizo. En cambio, se centró más bien en si MFF había estructurado de forma inadecuada sus actividades y la información facilitada. La OSC no declaró a MFF culpable del tipo de fraude que, según la CFTC, había cometido la empresa.

Por qué se desestimó el caso de la CFTC

Al final, resultó que esa solicitud de sanciones acabó dando un giro completo a toda la situación. La CFTC reconoció los siguientes errores:

No se habían tenido en cuenta algunos documentos de la Comisión de Valores de Ontario.

Esperar demasiado para corregir los errores de la Declaración.

A pesar de sus errores, la CFTC afirmó que nada había cambiado de manera sustancial en sus argumentos contra los demandados. Alegó, además, que las sanciones contra la CFTC eran injustificadas, ya que había modificado la declaración dentro del plazo establecido en la Regla 11.

Sin embargo, el principal problema con las alegaciones de la CFTC tenía que ver con una transferencia de 31,5 millones de dólares canadienses. La CFTC afirmó que el fundador y director ejecutivo de MFF, Murtuza Kazmi, había transferido estos fondos desde la cuenta corporativa de MFF a sus cuentas personales. Fue sobre esta base que pudieron congelar los activos de MFF. En realidad, Kazmi había abonado los 31,5 millones de dólares a la Agencia Tributaria de Canadá (CRA). Eran impuestos.

Como consecuencia de la congelación de activos, Kazmi se vio privado también del acceso a sus fondos personales. Según Finance Magnates, afirmó: «Tuve que suplicar y pedir prestado dinero a familiares y amigos. Desde repostar el coche hasta comprar comida o pagar los medicamentos, todo había que hacerlo con dinero prestado».

Lo que empeoró aún más la situación fue que, una semana antes de solicitar la congelación de los activos de MFF, la CFTC ya sabía que los 31,5 millones de dólares se habían transferido a la CRA. Esa era la información que figuraba en un correo electrónico de la Comisión de Valores de Ontario (los mismos documentos que la CFTC ignoró al presentar sus argumentos contra MFF).

A raíz de este incidente, el tribunal designó a un perito judicial para que elaborara este Informe y recomendación del perito judicial. En caso de que no esté familiarizado con los procedimientos judiciales, un perito judicial es una persona externa e imparcial designada por el tribunal, en virtud de la Regla 53 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, para prestar asistencia en asuntos complejos o que requieran un análisis exhaustivo de los hechos en un caso. El perito judicial presenta sus conclusiones y recomendaciones al juez.

Conclusiones y recomendaciones del perito judicial

Si ha estado leyendo este artículo dando a la CFTC el beneficio de la duda, quizá piense que lo ocurrido fue, en el peor de los casos, probablemente fruto de una negligencia. Pero el informe del perito judicial es aún más contundente que eso. El informe señala:

La OSC notificó expresamente a la CFTC sus inexactitudes en numerosas ocasiones poco después de que se presentaran la moción y la declaración de la SRO/PI. No obstante, la CFTC erró al no corregir el expediente en repetidas ocasiones.

En definitiva, era imposible que la CFTC no se hubiera percatado de estas correcciones. Al concluir el informe, el perito judicial escribe:

La conducta de la CFTC, que se prolongó a lo largo de un año e incluyó numerosos casos de comportamiento sancionable, fue deliberada y se llevó a cabo de mala fe. Es probable que esto influyera en la decisión del Tribunal de ordenar la SRO o, como mínimo, de mantenerla, y es probable que influyera en la decisión del Tribunal sobre la moción de PI, ya que el Tribunal no disponía de información completa, exhaustiva y veraz. La actuación de la CFTC se llevó a cabo con el fin de obtener una ventaja táctica, es decir, bloquear la totalidad o la mayor parte de los activos de los demandados, y ha supuesto un gasto considerable y un desvío de los recursos del tribunal y de las partes. Si no se imponen sanciones, parece probable que esta conducta se repita.

El perito judicial recomendó al juez:

Imponer sanciones a la CFTC

Desestimar la acción ejecutiva con carácter definitivo

Condenar a la CFTC a pagar las costas legales de los demandados

El juez aplicó estas tres recomendaciones: impuso una sanción a la CFTC en virtud de la Regla 11, desestimó la demanda y ordenó a la agencia que pagara las costas judiciales de los demandados.

Es muy poco habitual que un juez imponga sanciones en virtud de la Regla 11 a un organismo regulador gubernamental. El hecho de que el juez haya actuado así indica que el tribunal consideró que la CFTC estaba realmente abusando de su poder. Eso significa que no se trataba solo de negligencia, sino que, de hecho, se actuó con mala fe deliberada.

Posteriormente, un tribunal de Canadá desbloqueó la mayor parte de los activos de MFF y restableció el acceso de la empresa a los datos de sus clientes.

MyForexFunds está en proceso de reabrir

My Forex Forex logró sobrevivir a la medida coercitiva de mala fe de la CFTC. En el momento de redactar este artículo, la empresa está trabajando para volver a poner en marcha su actividad. Puede visitar la página web de MyForexFunds para consultar una cronología con las últimas novedades.

Es probable que esta transición resulte complicada, tanto por razones logísticas como porque el trato que la CFTC dispensó a MFF hizo que la empresa perdiera parte de su credibilidad ante los operadores. Aunque las acusaciones eran falsas y pasaban por alto pruebas clave, las medidas de la CFTC provocaron dificultades económicas a los clientes de MFF. Como consecuencia, es posible que los clientes se muestren más reticentes a confiar en MFF en el futuro, o incluso en el prop trading en general.

¿Qué repercusiones tendrá esto en la CFTC?

En ocasiones, los críticos han acusado a la CFTC de extralimitarse en su mandato en lo que respecta a la forma en que gestiona a los brókeres extranjeros que aceptan clientes estadounidenses. Algunas de sus medidas podrían considerarse una forma de «regulación mediante litigios», en la que se recurre a la aplicación de la ley, en lugar de a unas directrices claras, para establecer qué constituye una conducta lícita.

El caso de MyForexFunds parece ser la primera vez que un tribunal ha dado la razón a esa conclusión, cuestionando las tácticas de aplicación de la ley de la CFTC.

Es probable que el caso de MyForexFunds haga que la CFTC se muestre un poco más cautelosa a la hora de supervisar a las empresas de trading propietario, así como a otros modelos de negocio nuevos e innovadores. El juez no consideró que el caso quedara fuera del ámbito de competencia del organismo. Por lo tanto, es probable que la CFTC siga tomando medidas contra las empresas de prop trading que considere que están infringiendo las normas. Pero ahora sabe que extralimitarse en cuanto a los hechos o a la competencia puede resultar contraproducente ante los tribunales.

La presidenta en funciones de la CFTC, Caroline Pham, asumió la responsabilidad y declaró:

Tal y como se describe detalladamente en el informe del Tribunal, la CFTC incurrió en una conducta dolosa y de mala fe al realizar múltiples declaraciones falsas ante el Tribunal, además de otros «numerosos casos de conducta sancionable» a lo largo de un año. Esto es inexcusable.

Cuando se publicó el informe, la CFTC ya había suspendido de sus funciones a algunos miembros de su personal como consecuencia de una conducta indebida. Por lo tanto, parece probable que, en el futuro, la CFTC preste mayor atención a la prevención de conductas indebidas dentro de sus propias filas.