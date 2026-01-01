Los pares de divisas más propensas a la tendencia

Contenido

La presente guía ofrece una revisión actualizada de los pares de divisas con más tendencia en 2024. Además, también proporciona un script que puede utilizar para calcular estadísticas de tendencias para cualquier conjunto de instrumentos de trading y marcos temporales.

Medir la tendencia de un par de divisas (o de cualquier otro instrumento de trading) es siempre un reto. Se acentúa por el problema de que esta tendencia cambia con el tiempo. Un par de divisas puede tener una tendencia fuerte un año y carecer completamente de tendencia al año siguiente. Aún así, es posible (e importante si opera con la tendencia) comparar la tendencia de los pares de divisas basándose en un conjunto de parámetros para comprender mejor qué pares de divisas son los que más tienden y también cómo tienden exactamente.

El siguiente artículo analiza 10 pares de divisas en función de cinco parámetros. Explica cómo funcionan estas métricas y por qué pueden servir como indicador aproximado de la tendencia de un par.

Pares de divisas

Para el análisis, elegimos 10 pares de divisas que cumplen tres condiciones: son muy líquidos (según la Encuesta Trienal de Bancos Centrales de 2022), tienen spreads bajos y están fácilmente disponibles en los brókeres de Forex para minoristas. Por ejemplo, se omite el par de divisas USD/CNY, bastante líquido (es el sexto más líquido del mundo), porque solo está disponible en unos pocos brókeres, sus spreads son elevados y la operativa está muy restringida por el Banco Popular de China. En cambio, para este estudio nos fijaremos en los siguientes pares de divisas (presentados por orden alfabético):

AUD/USD

EUR/GBP

EUR/JPY

EUR/USD

GBP/JPY

GBP/USD

NZD/USD

USD/CAD

USD/CHF

USD/JPY

Metodología

Utilizamos los siguientes métodos para evaluar la tendencia de los pares de divisas:

Tasa de variación media y mediana.

Volatilidad media y mediana.

Media y mediana del número de cierres consecutivos por encima/debajo de las medias móviles simple y exponencial de 50 períodos.

Número medio de sucesos consecutivos de máximo más alto + mínimo más alto o mínimo más bajo + máximo más bajo

Número medio de velas alcistas o bajistas consecutivas.

La tasa de variación se calcula como el cierre anterior menos el cierre actual y se divide por el cierre anterior para obtener el valor porcentual. Obviamente, se trata de un método de análisis rudimentario. Sin embargo, puede darnos algunas pistas sobre los pares que tienden a menudo.

La volatilidad de un par de divisas se calcula como el máximo menos el mínimo de una vela dividido por su apertura. También se calcula en puntos porcentuales.

El cálculo anterior sería solo un punto de partida. Para identificar el mejor de los pares de divisas en tendencia, necesitamos calcular con precisión el número de períodos en los que un par ha estado en tendencia durante cierto período de tiempo. Necesitamos un indicador fiable para identificar tendencias en tres marcos temporales diferentes. Para ello utilizamos la media móvil. Calculamos la media y la mediana del número de cierres consecutivos por encima/por debajo de la media móvil. Al clasificar la media del número de cierres por encima/por debajo de una media móvil, podemos obtener información adicional sobre la tendencia de los pares. A menudo se aconseja a los principiantes que utilicen una media móvil exponencial en lugar de una simple, ya que la primera se retrasa menos (es decir, sigue una tendencia más rápidamente). Lo comprobamos también aplicando los cálculos tanto a medias móviles simples como exponenciales de 50 períodos.

Máximo más alto + Mínimo más alto o Mínimo más bajo + Máximo más bajo de forma consecutiva muestra exactamente eso: las rachas de barras que se forman según una de las definiciones más populares de tendencia.

Las velas alcistas y bajistas consecutivas muestran la probabilidad de que a una vela bajista le sigan otras velas bajistas y lo mismo para las alcistas.

Puntiagudeza muestra la frecuencia con la que los pares de divisas experimentaban picos (la situación en la que el cuerpo de la vela es mucho menor que sus mechas). Una vela con un cuerpo grande y casi sin mechas mostrará un nivel bajo de puntiagudeza, mientras que una vela con la apertura y el cierre casi al mismo nivel y una mecha grande (o ambas mechas) mostrará un nivel alto de puntiagudeza.

Todos los cálculos se repiten en tres marcos temporales: diario, semanal y mensual. Todos los pares de divisas se analizan utilizando los datos de 5 años atrás desde el 14 de mayo de 2024. Los datos proceden de la plataforma MetaTrader 5 con un servidor en la zona horaria GMT+2, lo que significa que la sesión semanal va desde el lunes a las 00:00 hasta el viernes a las 23:59.

Cálculos

Tasa de variación

Podemos calcular la variación absoluta del tipo de cambio de un par de divisas en un período determinado (día, semana, mes) utilizando la siguiente fórmula:

donde N es el número total de períodos.

La tasa de variación mediana se calcula ordenando las tasas de variación individuales (T n ) y eligiendo la del medio (para un número impar) o calculando la media de las dos tasas de variación más en medio.

Tenemos que utilizar los valores porcentuales porque la tasa de variación directa (pips) diferiría significativamente entre pares de divisas, ya que sus tipos de cambio no son comparables.

La tabla proporciona los valores del porcentaje (%) de la media y mediana a 5 años de la tasa de variación de los pares de divisas estudiados para tres marcos temporales desde el 15 de mayo de 2019 hasta el 14 de mayo de 2024.

Par de divisas Diario Semanal Mensual Media Mediana Media Mediana Media Mediana AUD/USD 0.50 0.39 1.18 0.97 2.60 2.39 EUR/GBP 0.31 0.23 0.67 0.47 1.12 0.83 EUR/JPY 0.40 0.30 0.91 0.70 1.74 1.49 EUR/USD 0.34 0.27 0.78 0.61 1.68 1.57 GBP/JPY 0.46 0.34 1.07 0.76 2.17 1.77 GBP/USD 0.42 0.33 1.00 0.85 1.91 1.79 NZD/USD 0.50 0.39 1.21 1.03 2.69 2.56 USD/CAD 0.33 0.25 0.72 0.59 1.54 1.36 USD/CHF 0.35 0.27 0.83 0.67 1.82 1.67 USD/JPY 0.38 0.27 0.89 0.65 2.04 1.48

La tabla anterior muestra cómo las variaciones medias y medianas (por día, por semana y por mes) difieren entre los distintos pares de divisas. Lo primero que llama la atención es que no varían mucho, al menos en los marcos temporales diario y semanal. La situación es diferente en el marco temporal mensual, sobre todo si nos fijamos en los valores medios. La tasa de variación de los pares de divisas más activos (AUD/USD y NZD/USD) es aproximadamente tres veces mayor que la del par de divisas más lento (EUR/GBP). Veamos los siguientes gráficos para analizar mejor las diferencias entre las variaciones medias de los pares de divisas durante el período.

Al igual que el año anterior, este año hubo un claro ganador en la mayoría de los marcos temporales: el par NZD/USD. La excepción fue el marco diario, en el que el NZD/USD tuvo exactamente el mismo tipo de cambio que el AUD/USD. El AUD/USD también mostró una tasa de cambio significativa en todos los demás marcos temporales, por lo general a la zaga del NZD/USD. El GBP/JPY fue el tercero en la mayoría de los casos, excepto en los marcos semanal y mensual medianos, en los que el GBP/USD demostró una mayor tasa de variación. El resto de los pares quedaron rezagados, aunque el EUR/JPY mostró una mayor tasa de variación en casi todos los marcos temporales, excepto en el mensual mediano, en comparación con los demás perdedores. El EUR/GBP mostró la tasa de variación más baja, tanto media como mediana, en todos los plazos.

Volatilidad

La volatilidad de un par de divisas puede calcularse mediante la fórmula:

donde N es el número total de períodos.

La volatilidad mediana se calcula ordenando los valores de volatilidad individuales (V n ) y eligiendo el del medio (para N impar) o calculando la media de los dos valores más en medio (para N par).

La tabla resume los valores de volatilidad porcentual (%) media y mediana de los pares de divisas estudiados para los marcos temporales diarios, semanales y mensuales desde el 15 de mayo de 2019 hasta el 14 de mayo de 2024.

Par de divisas Diario Semanal Mensual Media Mediana Media Mediana Media Mediana AUD/USD 1.03 0.90 2.31 2.17 5.02 4.63 EUR/GBP 0.65 0.56 1.44 1.25 2.85 2.54 EUR/JPY 0.80 0.69 1.84 1.60 3.70 3.61 EUR/USD 0.70 0.62 1.56 1.36 3.38 3.25 GBP/JPY 0.94 0.80 2.18 1.80 4.69 4.33 GBP/USD 0.86 0.75 1.94 1.70 4.14 3.72 NZD/USD 1.05 0.93 2.33 2.13 4.99 4.62 USD/CAD 0.66 0.59 1.45 1.31 3.07 2.90 USD/CHF 0.73 0.66 1.64 1.47 3.46 2.26 USD/JPY 0.76 0.62 1.79 1.46 3.94 3.50

Como puede verse, la volatilidad media y mediana de los pares de divisas estudiados varía menos que la tasa de variación. Como era de esperar, los pares de divisas más volátiles fueron los mismos que los de mayor tendencia, según se ha medido anteriormente utilizando la tasa media de variación. A continuación, encontrará seis gráficos que ilustran y ayudan a comparar las diferencias de volatilidad de los pares de divisas estudiados.

El AUD/USD y el NZD/USD se disputaban el primer puesto entre los pares de divisas más volátiles. El par NZD/USD fue el más volátil en el marco temporal diario, así como en el valor medio del marco semanal. El AUD/USD superó a su rival en la estimación mediana en el marco temporal semanal y en los valores medio y mediano en el marco mensual. GBP/JPY fue el tercero en todos los marcos temporales. El EUR/GBP mostró la volatilidad más baja en todos los marcos temporales.

Cierre consecutivo por encima/por debajo de la media móvil

Uno de los métodos más intuitivos para detectar tendencias en Forex es utilizar una media móvil. Calculamos la media y la mediana del número de cierres consecutivos por encima y por debajo de una media móvil de 50 períodos (en diario, semanal y mensual) (tanto simple como exponencial).

Diario Par de divisas SMA EMA Media Mediana Media Mediana AUD/USD 10.3 3.0 10.6 3.0 EUR/GBP 10.1 4.0 9.1 3.0 EUR/JPY 13.8 4.0 10.5 3.0 EUR/USD 13.8 5.0 12.2 4.0 GBP/JPY 13.0 4.0 10.8 3.0 GBP/USD 14.3 4.0 12.4 4.0 NZD/USD 12.0 3.0 9.5 3.0 USD/CAD 11.5 3.0 10.4 3.0 USD/CHF 10.4 4.0 9.9 3.0 USD/JPY 12.7 4.5 12.7 4.0

Al igual que el año pasado, el análisis realizado en 2024 mostró que todas las mediciones estaban bastante próximas entre sí, sin diferencias significativas entre los pares de divisas. La comparación de los pares queda bien ilustrada en los siguientes gráficos.

Como en las mediciones anteriores, no hubo claros vencedores. Según la estimación media, el GBP/USD demostró el mayor número de días consecutivos por encima/debajo de la SMA, con el EUR/JPY y el EUR/USD compartiendo el segundo lugar con el resultado de 13.8. Pero si nos fijamos en la media de cierres diarios consecutivos por encima/por debajo de la EMA, el USD/JPY muestra el número más alto, mientras que el GBP/USD fue el segundo y el EUR/USD el tercero. Si pasamos a las mediciones de la mediana, el EUR/USD mostró el mejor resultado si nos fijamos en la SMA, mientras que el USD/JPY le siguió en segundo lugar. Pero si nos fijamos en la medida mediana de la EMA, el EUR/USD, GBP/USD y USD/JPY mostraron el mismo valor de 4.0, mientras que todos los demás pares de divisas se quedaron rezagados en el mismo nivel de 3.0.

A continuación se presenta la tabla con las semanas consecutivas por encima y por debajo de las medias móviles.

Semanal Par de divisas SMA EMA Media Mediana Media Mediana AUD/USD 10.0 3.0 10.0 5.0 EUR/GBP 10.4 2.0 8.6 2.5 EUR/JPY 12.9 3.5 14.4 3.0 EUR/USD 15.2 5.0 8.9 2.0 GBP/JPY 12.9 6.5 14.4 6.5 GBP/USD 15.2 8.0 8.4 3.0 NZD/USD 7.0 3.0 7.8 3.0 USD/CAD 8.9 3.0 8.9 5.0 USD/CHF 8.4 1.0 6.3 2.0 USD/JPY 10.8 2.5 10.0 2.0

Estos gráficos tampoco muestran un ganador claro, ya que los resultados varían notablemente en función del marco temporal y de la medición que estemos analizando. Tanto el EUR/USD como el GBP/USD demostraron el mayor número de semanas consecutivas por encima/por debajo de la SMA en el valor medio, mientras que el EUR/JPY y el GBP/JPY compartieron el segundo puesto. Sin embargo, si nos fijamos en el valor medio de cierres semanales consecutivos por encima/por debajo de la EMA, podemos ver que tanto el EUR/JPY como el GBP/JPY mostraron el número más alto. Pasando al valor mediano, el GBP/USD mostró el mayor número de semanas consecutivas por encima/por debajo de la SMA, mientras que el GBP/JPY fue el segundo y el EUR/USD el tercero. Pero si nos fijamos en el valor mediano de semanas por encima/por debajo de la EMA, el GBP/JPY mostró la cifra más alta, mientras que el AUD/USD y el USD/CAD compartieron el segundo puesto con el mismo resultado.

A continuación se presenta la tabla con los datos mensuales. Por desgracia, no ofrece información fiable porque 5 años no contienen tantas velas mensuales con las que trabajar.

Mensual Par de divisas SMA EMA Media Mediana Media Mediana AUD/USD 4.5 1.0 6.4 3.0 EUR/GBP 4.0 2.0 4.0 2.0 EUR/JPY 14.5 7.5 14.5 8.0 EUR/USD 19.3 14.0 11.6 12.0 GBP/JPY 29.0 29.0 29.0 29.0 GBP/USD 8.3 5.0 8.3 3.0 NZD/USD 11.6 14.0 11.6 12.0 USD/CAD 8.3 5.0 6.4 1.0 USD/CHF 9.7 4.0 14.5 12.5 USD/JPY 29.0 29.0 14.5 9.5

El GBP/JPY mostró el mayor número de cierres mensuales consecutivos en todos los casos. El USD/JPY tuvo el mismo número de cierres consecutivos por encima/debajo de la SMA, pero ese número cayó significativamente cuando se miden los cierres por encima/debajo de la EMA. Una vez más, solo se utilizaron 60 velas para el cálculo. Esto significa que los precios no tuvieron muchas oportunidades de pasar de estar por encima de la media móvil a estar por debajo o viceversa, lo que hace que el número medio de meses por encima/por debajo de la MA no sea fiable.

Máximo más alto + Mínimo más alto y Mínimo más bajo + Máximo más bajo

Por lo general, se considera que un par de divisas está en tendencia si forma consecutivamente máximos más altos con mínimos más altos (HHHL por sus siglas en inglés) en una tendencia alcista o mínimos más bajos con máximos más bajos (LLLH) en una tendencia bajista. Calculamos el número medio de patrones HHHL y LLLH para cada par de divisas en los marcos temporales diario, semanal y mensual.

Par de divisas Longitud media de la racha de HHHL o LLLH Diario Semanal Mensual AUD/USD 1.933 1.877 1.679 EUR/GBP 1.859 1.696 1.708 EUR/JPY 2.012 1.745 2.045 EUR/USD 1.982 1.882 2.048 GBP/JPY 1.886 1.833 1.760 GBP/USD 1.875 1.935 1.864 NZD/USD 1.876 1.915 1.957 USD/CAD 1.773 1.952 1.692 USD/CHF 1.942 1.782 1.818 USD/JPY 1.971 1.863 1.870

En los gráficos siguientes puede ver la ilustración de los datos presentados en la tabla anterior. Los resultados fueron muy dispares en esta medición. El EUR/JPY mostró la mayor cantidad de días consecutivos con HHHL/LLLH y el EUR/USD fue el segundo más cercano. El USD/CAD, por su parte, fue el par con menor tendencia en esta medición. Pero las cosas cambian radicalmente si nos fijamos en el marco temporal semanal. En este marco, el USD/CAD mostró la mayor cantidad de semanas consecutivas con HHHL/LLLH, con el GBP/USD ocupando el segundo lugar y el NZD/USD el tercero. Y en el marco temporal mensual, todos los pares de divisas se acercaron entre sí, con el EUR/JPY y el EUR/USD situándose ligeramente por delante del resto y el GBP/JPY siguiéndoles un poco por detrás. La única característica consistente entre todos los marcos temporales fue que el AUD/USD y el EUR/USD mostraban un número relativamente grande de máximos más altos y mínimos más bajos consecutivos.

Velas alcistas/bajistas consecutivas

Una forma más clara de medir las tendencias es registrar el número medio de velas alcistas o bajistas consecutivas. Ignora la condición de máximo más alto + mínimo más alto y mínimo más bajo + mínimo más bajo descrita en el análisis anterior, pero sigue captando información útil sobre la tendencia del par de divisas. La siguiente tabla contiene los valores medios de velas alcistas/bajistas consecutivas para cada par de divisas en los marcos temporales diario, semanal y mensual.

Par de divisas Media de velas alcistas/bajistas consecutivas Diario Semanal Mensual AUD/USD 1.995 2.048 1.871 EUR/GBP 1.973 1.919 1.871 EUR/JPY 2.069 1.904 2.417 EUR/USD 1.971 1.824 2.320 GBP/JPY 2.084 1.992 2.071 GBP/USD 2.059 1.863 1.871 NZD/USD 2.085 2.056 1.758 USD/CAD 1.858 2.056 1.758 USD/CHF 2.027 1.830 1.758 USD/JPY 2.028 1.883 1.871

En el marco temporal diario, el GBP/JPY y el NZD/USD estaban por delante del resto, aunque el EUR/JPY y el GBP/USD no se quedaron tan atrás. En el marco temporal semanal, el NZD/USD y el USD/CAD mostraron el mayor número de semanas consecutivas alcistas o bajistas, aunque el AUD/USD se situó un poco por detrás. La mayoría de los pares de divisas estuvieron muy próximos en el número de meses consecutivos alcistas/bajistas. Sin embargo, hubo valores atípicos, como el EUR/JPY, que mostró un número notablemente mayor de meses consecutivos alcistas/bajistas que el resto de pares, así como el EUR/USD y el GBP/JPY, que tuvieron el segundo y el tercer mayor número de meses consecutivos alcistas/bajistas respectivamente.

Puntiagudeza

Puntiagudeza (spikiness en inglés) es una medida que muestra la probabilidad de que un par de divisas cree una vela puntiaguda, con una mecha (o mechas) mucho más grande que el cuerpo de la vela. La puntiagudeza se calcula dividiendo Máximo - Mínimo (el rango completo del movimiento) entre Apertura - Cierre (la longitud del cuerpo de la vela). La cifra mínima es 1 y no hay un límite superior específico para el valor de puntiagudeza. La puntiagudeza es una medida muy útil para determinar la tendencia de los pares de divisas. Una baja puntiagudeza significa que, por lo general, el par de divisas tiene velas con cuerpos grandes y mechas pequeñas, y eso es un signo de un fuerte sentimiento del mercado, lo que significa que el par tiende a moverse en una dirección en concreto. En el lado opuesto, una puntiagudeza elevada muestra una tendencia de un par de divisas a tener velas con cuerpos cortos y mechas largas, y eso es un signo de incertidumbre en el mercado, que por lo general deja al par operando sin una tendencia fuerte.

La puntiagudeza de la vela específica i se determina utilizando esta fórmula:

P u n t i a g u d e z a i = M a x i m o i − M ı ˊ nimo i ∣ A p e r t u r a i − C i e r r e i ∣ Puntiagudeza_{i}=\frac{Maximo_{i}-\text{Mínimo}_{i}}{\left|Apertura_{i}-Cierre_{i}\right|} Puntiagudezai​=∣Aperturai​−Cierrei​∣Maximoi​−Mıˊnimoi​​

Si Open i - Close i = 0, el punto de precio del símbolo se utiliza como divisor:

P u n t i a g u d e z a i = M a x i m o i − M ı ˊ nimo i P u n t o Puntiagudeza_{i}=\frac{Maximo_{i}-\text{Mínimo}_{i}}{Punto} Puntiagudezai​=PuntoMaximoi​−Mıˊnimoi​​

Par de divisas Diario Semanal Mensual Media Mediana Media Mediana Media Mediana AUD/USD 8.54 2.12 10.52 2.11 4.60 1.88 EUR/GBP 7.19 2.39 9.05 2.49 11.92 2.75 EUR/JPY 7.08 2.13 6.77 2.12 7.10 2.09 EUR/USD 8.44 2.19 15.14 2.15 6.40 2.01 GBP/JPY 8.72 2.33 31.91 2.36 134.09 2.25 GBP/USD 6.37 2.18 15.52 2.07 11.03 2.34 NZD/USD 5.58 2.23 6.71 1.95 8.98 1.99 USD/CAD 7.81 2.21 19.98 2.17 3.60 2.06 USD/CHF 8.45 2.23 10.69 2.05 3.51 1.67 USD/JPY 8.46 2.20 8.92 2.07 11.71 2.00

La tabla de arriba muestra los valores de puntiagudeza, mientras que los gráficos de abajo muestran su representación visual con barras. La medida media en el marco temporal diario muestra que el GBP/JPY tiene el nivel más alto de puntiagudeza de todos los pares de divisas examinados, aunque el AUD/USD, el EUR/USD, el USD/CHF y el USD/JPY no se quedaron muy atrás. El NZD/USD demostró el nivel más bajo de puntiagudeza. En cuanto a la mediana, la situación fue bastante diferente, con el EUR/GBP a la cabeza, mientras que el AUD/USD y el EUR/JPY mostraron el menor grado de puntiagudeza. Las cosas se ponen raras cuando recurrimos al valor medio en marcos temporales superiores. El GBP/JPY se dispara al alza en el marco semanal y, en el marco mensual, muestra un valor loco que resulta ser 10 veces mayor que cualquier otro par de divisas. Este fenómeno puede explicarse por la forma de calcular el valor. Incluso una vela con un cuerpo casi inexistente (lo que ocurre cuando el cierre es igual o muy cercano a la apertura) y una gran mecha puede sesgar significativamente la cifra media, y el par GBP/JPY tuvo varias velas de este tipo a lo largo de los 60 meses incluidos en el cálculo. Eso significa que el valor medio es muy poco fiable y que deberíamos prestar más atención a las cifras de la mediana, ya que esos extremos se suavizan en su cálculo. En el marco temporal semanal, el EUR/GBP mantiene el liderazgo que tenía en el marco diario, mientras que el GBP/JPY sigue siendo el par con la segunda puntiagudeza más alta. El NZD/JPY fue el par con menor puntiagudeza semanal. Pasando al marco temporal mensual, podemos ver que el par EUR/GBP siguió siendo el par con mayor puntiagudeza, mientras que el par USD/CHF fue el par con menor puntiagudeza a lo largo de los meses.

Conclusiones

Nuestra investigación ha revelado los siguientes hechos basados en el período estudiado de 5 años:

El NZD/USD, GBP/JPY y AUD/USD tienen la mayor tasa de variación esperada para cualquiera de los períodos estudiados: día, semana y mes. Estos deberían ser sus pares de divisas preferidos si su estrategia de trading implica abrir una operación y mantenerla durante un período de tiempo determinado.

El NZD/USD, GBP/JPY y AUD/USD son también los pares más volátiles. Esto significa que es probable que la vela media de los gráficos de estos pares sea más larga que la de otros pares de divisas. Esto puede utilizarse para capturar grandes movimientos (picos) con órdenes take-profit bien colocadas. Esta conclusión (junto con la anterior) también parece muy fiable, ya que los pares de divisas no solo lideran los valores medios, sino también los medianos.

El EUR/USD, GBP/USD y USD/JPY son los pares con mejor tendencia cuando se miden las tendencias con una media móvil en un marco temporal diario. Sin embargo, los resultados fueron demasiado diferentes en función del método empleado en la medición, lo que dificultó la elección de los pares más tendentes.

El EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, y GBP/JPY entran en tendencias más largas en promedio en un marco temporal semanal.

La comparación del marco temporal mensual con las medias móviles es muy poco fiable, por lo que no tiene mucho sentido intentar obtener información del dominio del GBP/JPY y el USD/JPY.

Los datos sobre máximos más altos + mínimos más altos o mínimos más bajos + máximos más bajos consecutivos son muy variados, sin líderes claros (especialmente en el marco temporal mensual).

Los datos de velas alcistas/bajistas consecutivas también son muy variados, pero sugieren que operar en el GBP/USD, EUR/JPY, NZD/USD y GBP/JPY en un marco temporal diario puede ser más lucrativo si su estrategia se basa en que las velas repitan su color.

El EUR/GBP y el GBP/JPY mostraron el mayor nivel de puntiagudeza, lo que los hace preferibles para los operadores a los que les gusta operar con oscilaciones rápidas de corta duración, como los traders intradía. Para quienes prefieren una divisa más estable y predecible, el par NZD/USD parece ser la mejor opción.

Además:

La mayor volatilidad en el GBP/JPY, NZD/USD y AUD/USD también justifica un stop-loss más amplio para sus operaciones.

El bajo número mediano de días por encima/por debajo de una media móvil para la mayoría de los pares de divisas (solo 3 o 4 días y solo el EUR/USD alcanza los 5) sugiere que la estrategia básica de cruce de medias móviles es ineficaz con la mayoría de los instrumentos de trading. Si esperar que los valores medianos altos se mantengan para los pares que los tuvieron altos durante los 5 años anteriores es una buena idea es otra pregunta (sin respuesta).

Si tuviéramos que responder a la pregunta de cuál es el par de divisas con más tendencia basándonos en todos los datos de esta guía, tendría sentido decir que es el AUD/USD o el NZD/USD. Sin embargo, hay que señalar que este último suele implicar spreads más bajos.

Nota importante: las rentabilidades pasadas no son indicativas de rentabilidades futuras. Esto significa que puede resultar poco práctico basar la operativa real en las expectativas de que el comportamiento de las tendencias siga siendo el mismo que durante el período estudiado.

Script

Y ahora a lo más importante: un script para MetaTrader que puede ser utilizado para obtener los mismos datos que se presentan en esta guía e incluso más. El script TrendStats consta de dos archivos que deben ser colocados en la misma subcarpeta dentro de su carpeta \MQL4\Scripts\ ( \MQL5\Scripts\ para MetaTrader 5). Es necesario compilar TrendStats.mq4 (para MetaTrader 4) o TrendStats.mq5 (para MetaTrader 5); TrendsStats.mqh es un archivo de inclusión utilizado por TrendStats.mq4 y TrendStats.mq5.

El script, cuando se ejecuta en cualquier gráfico, analizará una lista de pares de divisas (dados a través de los parámetros de entrada) en varios marcos temporales (también dados a través de los parámetros de entrada) y en un período de tiempo determinado (también modificable a través de los parámetros de entrada). Producirá archivos .csv con los resultados de salida y también mostrará los resultados en la pestaña Expertos del terminal. Esta es la lista de parámetros de entrada para el script:

Symbols (símbolos): una lista de pares de divisas y otros instrumentos de trading que desee analizar. Introdúzcalos tal y como aparecen en su ventana de Observación del mercado. Puede utilizar espacio, coma o punto y coma para separarlos.

(símbolos): una lista de pares de divisas y otros instrumentos de trading que desee analizar. Introdúzcalos tal y como aparecen en su ventana de Observación del mercado. Puede utilizar espacio, coma o punto y coma para separarlos. Timeframes (marcos temporales): una lista de marcos temporales a procesar. Introdúzcalos como M1 , H4 , o PERIOD_M1 , PERIOD_H4 , etc. Al igual que con Symbols , los separadores reconocidos son el espacio, la coma y el punto y coma.

(marcos temporales): una lista de marcos temporales a procesar. Introdúzcalos como , , o , , etc. Al igual que con , los separadores reconocidos son el espacio, la coma y el punto y coma. PeriodToProcess : un período a procesar por el script. Se puede elegir entre Last_5_Years (últimos 5 años, el mismo que se utilizó en esta guía), Time_Period (a continuación, establezca las fechas exactas de inicio y fin a través de las entradas StartDate y FinishDate ) y Last_N_Candles (a continuación, establezca el número exacto de velas a procesar a través del parámetro de entrada N ).

: un período a procesar por el script. Se puede elegir entre (últimos 5 años, el mismo que se utilizó en esta guía), (a continuación, establezca las fechas exactas de inicio y fin a través de las entradas y ) y (a continuación, establezca el número exacto de velas a procesar a través del parámetro de entrada ). StartDate : ignorado a menos que Time_Period esté seleccionado en PeriodToProcess .

: ignorado a menos que esté seleccionado en . FinishDate : ignorado a menos que Time_Period esté seleccionado en PeriodToProcess .

: ignorado a menos que esté seleccionado en . N : ignorado a menos que se seleccione Last_N_Candles en PeriodToProcess .

: ignorado a menos que se seleccione en . Time_Shift : puede establecer el desplazamiento horario en horas para mover el inicio de la fecha. Esto es útil si su bróker tiene una zona horaria no convencional. Por ejemplo, si su servidor es UTC-7 y quiere que el día empiece exactamente a las 00:00 UTC, ajuste este parámetro a 7. Tenga en cuenta que al establecer Time_Shift distinto de cero hará que el script calcule todo utilizando solo datos H1: se convertirá a otros marcos temporales que usted solicite a través del parámetro Timeframes , pero podría no haber suficientes velas H1 para generar suficientes datos para marcos tan superiores.

: puede establecer el desplazamiento horario en horas para mover el inicio de la fecha. Esto es útil si su bróker tiene una zona horaria no convencional. Por ejemplo, si su servidor es UTC-7 y quiere que el día empiece exactamente a las 00:00 UTC, ajuste este parámetro a 7. Tenga en cuenta que al establecer distinto de cero hará que el script calcule todo utilizando solo datos H1: se convertirá a otros marcos temporales que usted solicite a través del parámetro , pero podría no haber suficientes velas H1 para generar suficientes datos para marcos tan superiores. MA_Period : un período de media móvil para las estadísticas de comparación de medias móviles.

: un período de media móvil para las estadísticas de comparación de medias móviles. FileNamePrefix : un prefijo para los nombres de los archivos .csv generados.

: un prefijo para los nombres de los archivos .csv generados. SilentMode: si es true, se activará el modo silencioso, evitando que el script emita cualquier dato de cálculo en la pestaña Expertos de la terminal. Los mensajes de servicio y error seguirán mostrándose.

Descargas (ver. 1.01, 2024-05-21):

Los archivos .csv resultantes se generan en la carpeta \MQL4\Files\ (o \MQL5\Files\ para MT5).

Si tiene alguna pregunta sobre este estudio de la tendencia de los principales pares de divisas, si desea sugerir otras medidas de tendencia para analizar, o si encuentra algún error en el script TrendStats, por favor diríjase a nuestro foro de Forex.