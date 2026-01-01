Instalación de MetaTrader 4 en Linux

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Instalar MetaTrader 4 en un sistema Windows es relativamente fácil. No es de extrañar teniendo en cuenta que la aplicación de escritorio fue diseñada específicamente para Windows. Pero eso hace que instalar la aplicación en un sistema Linux sea relativamente complicado. Esta guía explica diferentes maneras de instalar MetaTrader 4 en Linux.

La guía utiliza Ubuntu 22.04 LTS como ejemplo de sistema Linux. También asume que usted sabe cómo instalar MetaTrader 4 en Windows.

Instalación y ejecución de MetaTrader4 con Wine

Como MetaTrader 4 es una aplicación nativa de Windows, la solución más obvia es ejecutarla usando Wine. Wine es una capa de compatibilidad que se utiliza para ejecutar aplicaciones de Windows en Linux.

Cómo instalar Wine mediante el centro de aplicaciones

En teoría, la forma más fácil de instalar Wine es utilizando el software de Ubuntu (o un centro de aplicaciones similar si está utilizando una distribución de Linux diferente). Para ello, inicie Ubuntu Software y, a continuación, introduzca wine en el campo de búsqueda.

Haga clic en la aplicación Wine y luego en Instalar.

En teoría, esto debería ser suficiente para ejecutar un instalador de MetaTrader 4. Por desgracia, existe la posibilidad de que este método no funcione (como ha ocurrido en nuestro caso). Si esto le ha ocurrido, tendrá que utilizar el método alternativo de instalación de Wine.

Cómo instalar Wine con el Terminal

La forma alternativa de instalar Wine es utilizar la aplicación Terminal. El uso de la línea de comandos de texto puede ser desalentador para un recién llegado, pero no hay nada demasiado complejo. Solo tiene que introducir los comandos proporcionados. Incluso puede copiarlos y pegarlos, aunque recuerde que tiene que usar la combinación de teclas CTRL+Mayus+v cuando quiera pegar en el terminal en lugar de la combinación habitual de CTRL+v . Recuerde que debe esperar a que un comando termine su ejecución antes de introducir el siguiente. Algunos comandos requieren que se introduzca la contraseña de administrador. Debería saberla e introducirla cuando se lo pidan.

En primer lugar, descargue y añada la clave del repositorio utilizando el siguiente par de comandos:

wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key

sudo mv winehq.key /usr/share/keyrings/winehq-archive.key

A continuación, añada el repositorio con los dos comandos siguientes:

wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/jammy/winehq-jammy.sources

sudo mv winehq-jammy.sources /etc/apt/sources.list.d/

Actualice los paquetes con este comando:

sudo apt update

A continuación, debe instalar uno de los paquetes proporcionados. El Estable debería ser la opción más segura. En teoría, debería poder instalarlo con el siguiente comando:

sudo apt install --install-recommends winehq-stable

Lamentablemente, en nuestro caso, no se pudo encontrar. Si ese es también su caso, intente instalar la opción de Desarrollo. Aquí está el comando:

sudo apt install --install-recommends winehq-devel

Cuando el terminal le advierta sobre el espacio adicional que se está utilizando y le pregunte si desea continuar, pulse y.

Si el terminal le advierte de que faltan dependencias, tendrá que instalarlas y luego repetir los dos últimos pasos (actualización e instalación de paquetes).

Si está utilizando un sistema de 64 bits, es posible que también tenga que activar la arquitectura de 32 bits con el siguiente comando:

sudo dpkg --add-architecture i386

Las instrucciones para instalar Wine en otras distribuciones de Linux, así como en otras versiones de Ubuntu, se pueden encontrar en el sitio web de WineHQ.

Cómo instalar y ejecutar MetaTrader4 con Wine

Deberá descargar el instalador de MetaTrader 4 para Windows. Como MetaQuotes ya no proporciona el instalador de MetaTrader 4, tendrá que descargarlo de uno de los brókeres que todavía lo proporcionan.

Diríjase a la carpeta donde ha descargado el instalador y haga clic derecho en él. Elija la opción Abrir con otra aplicación. Elija Wine Windows Program Loader en la lista de aplicaciones y haga clic en Seleccionar.

Esto abre la aplicación normal de instalación de MetaTrader 4. Utilícela para instalar MetaTrader 4 de la misma manera que lo haría en Windows.

Una vez finalizada la instalación, haga clic en Finalizar.

Después de eso, se abre la aplicación de escritorio normal de MetaTrader y se puede utilizar de la manera habitual.

La próxima vez que quiera ejecutar la aplicación, puede hacerlo a través del panel de Mostrar aplicaciones.

El programa de instalación también crea dos iconos en el escritorio: para el MetaEditor y el propio terminal MetaTrader 4.

Para usarlos para ejecutar la aplicación correspondiente, tiene que hacer clic derecho en cada uno de ellos y elegir Permitir ejecutar en el menú.

Instalación y ejecución de MetaTrader 4 con PlayOnLinux

Para aquellos que no quieren utilizar los comandos de texto de la terminal de Linux y prefieren utilizar la GUI, hay una opción alternativa: PlayOnLinux. Es una aplicación con interfaz para Wine.

Cómo instalar PlayOnLinux

Vaya a Ubuntu Software e introduzca playonlinux en el campo de búsqueda.

Haga clic en Instalar.

Cómo instalar y ejecutar MetaTrader 4 con PlayOnLinux

Después de instalar e iniciar PlayOnLinux, haga clic en Instalar un programa en el menú Acciones.

Haga clic en Instalar un programa no listado .

PlayOnLinux mostrará varios mensajes. Léalos si lo desea y luego haga clic en Siguiente en cada uno de ellos.

A continuación, se iniciará el asistente de instalación de PlayOnLinux. Haga clic en Siguiente para continuar con la instalación.

Si el asistente le pide que instale paquetes adicionales, hágalo haciendo clic en Instalar.

Cuando se le solicite, elija Instalar un programa en una nueva unidad virtual y luego haga clic en Siguiente.

Introduzca el nombre de su unidad virtual y haga clic en Siguiente.

En la siguiente ventana, no seleccione nada y haga clic en Siguiente.

Elija la instalación de Windows de 32 bits y haga clic en Siguiente.

Haga clic en Examinar.

Vaya a la carpeta en la que ha descargado el archivo de instalación de MetaTrader 4 y haga doble clic . A continuación, haga clic en Siguiente.

Se abrirá el instalador normal de MetaTrader 4. Siga los pasos habituales para instalar la aplicación de escritorio MetaTrader 4. Haga clic en Finalizar una vez completada la instalación.

Después, MetaTrader 4 se iniciará, pero PlayOnLinux puede mostrar un mensaje de error. Si esto ocurre, intente cerrar la aplicación MetaTrader 4 y haga clic en Siguiente en el mensaje.

A continuación, PlayOnLinux le ofrece crear accesos directos para las aplicaciones que haya instalado. Como mínimo, debería hacer un acceso directo al terminal MetaTrader 4. Para ello, seleccione terminal.exe en la lista y haga clic en Siguiente.

Introduzca el nombre del acceso directo y vuelva a hacer clic en Siguiente.

Puede crear accesos directos para otras aplicaciones(MetaEditor, por ejemplo) de la misma manera. Elija No quiero hacer otro acceso directo y haga clic en Siguiente cuando haya terminado de crear los accesos directos.

Si ha creado un acceso directo al terminal MetaTrader 4, debería verlo en la ventana de PlayOnLinux. Basta con hacer doble clic para ejecutar la aplicación. También puede iniciar la aplicación seleccionando el acceso directo y haciendo clic en Ejecutar en el panel de herramientas de la parte superior o en el menú Acciones de la izquierda. También puede hacer clic en Crear un acceso directo en el menú Acciones para crear un acceso directo en el escritorio de Linux, aunque PlayOnLinux suele hacerlo automáticamente. Si el acceso directo en el escritorio no funciona, haga clic derecho sobre él y elija Permitir ejecutar en el menú.

Si ha olvidado hacer un acceso directo para la aplicación del terminal MetaTrader 4 o quiere hacer un acceso directo para otra aplicación, haga clic en el botón Configurar del panel de herramientas de la parte superior. Allí, escoja la unidad virtual con su aplicación MetaTrader4 y haga clic en Crear un nuevo acceso directo desde esta unidad virtual en la pestaña General. Proceda a realizar un acceso directo de la misma manera que se ha comentado anteriormente.

Conclusión

La instalación de MetaTrader 4 en Ubuntu Linux requiere unos sencillos pasos. Aunque el proceso de instalación es un poco más difícil que en Windows, sigue siendo manejable para cualquier operador de Forex, incluso para los que no tienen conocimientos de tecnología. También vale la pena señalar que el proceso es prácticamente el mismo para otras distribuciones de Linux, sin embargo Ubuntu es probablemente la más popular entre la comunidad de operadores.

Si desea compartir su opinión, ideas u objeciones, o simplemente hacer preguntas sobre la instalación de MetaTrader 4 en Linux, no dude en unirse a nuestro foro de Forex.