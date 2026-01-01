Para hacerse una idea de cómo reacciona el mercado ante los cambios en el volumen, puede añadir el indicador Market Facilitation Index (índice de facilitación del mercado) a sus gráficos de Forex. En esta guía explicamos qué es el indicador Market Facilitation Index, cómo funciona y cómo puede aprovecharlo mientras opera.

¿Qué es el indicador Market Facilitation Index?

El indicador Market Facilitation Index fue desarrollado por Bill Williams, y a veces también se le llama BW MFI para abreviar, o simplemente MFI. Pero no lo confunda con el Money Flow Index, al que a veces también se llama MFI.

Williams creó el indicador como "una medida de la disposición del mercado a mover el precio".

El Market Facilitation Index no se limita a mostrarle el volumen. Lo que hace es mostrarle cómo se ha movido el precio en relación con los cambios en el volumen.

El Market Facilitation Index muestra cómo se corresponde la volatilidad del precio con los cambios en el volumen.

¿Cómo se calcula el indicador Market Facilitation Index?

Esta es la fórmula que se puede utilizar para calcular el Market Facilitation Index:

M F I = H − L V MFI=\frac{H-L}{V} MFI=VH−L​

En esta fórmula, H es el máximo, L es el mínimo y V es el volumen. Los tres corresponden al mismo período (el período que usted elija).

Aunque esta fórmula es bastante sencilla, no tiene que calcular los valores usted mismo. Su software de gráficos lo hará por usted.

Tenga en cuenta que el BW MFI no tiene una escala fija ni un valor máximo. Compare sus barras con las barras recientes del mismo símbolo y marco temporal, en lugar de considerar un valor concreto como universalmente alto o bajo o de comparar los valores brutos del MFI entre distintos pares de divisas.

¿Qué tipo de volumen? El Forex al contado está descentralizado, por lo que los operadores no ven un volumen real comunicado por una bolsa. Por eso, las plataformas utilizan en su lugar el volumen de ticks, que es el número de cambios de precio en un período.

El Market Facilitation Index tiene una fórmula de cálculo sencilla en la que intervienen el rango de precios y el volumen.

¿Qué muestra el indicador Market Facilitation Index en el mercado Forex?

Cuando añada el Market Facilitation Index a sus gráficos, se mostrará como una serie de barras verticales de distintas alturas y colores en la parte inferior del gráfico.

Los colores de las barras le indican lo que está ocurriendo tanto con el volumen como con el propio Market Facilitation Index. Siempre hay cuatro colores diferentes (puede elegir los tonos concretos que quiera utilizar). Estos son los ajustes por defecto en MetaTrader 5 (MT5). Tenga en cuenta que, cuando hablamos de "sube" o "baja", la barra actual del MFI se compara con la barra anterior del MFI y la barra de volumen actual se compara con la barra de volumen anterior.

Lima : MFI sube, volumen sube

: MFI sube, volumen sube Marrón : MFI baja, volumen baja

: MFI baja, volumen baja Azul : MFI sube, volumen baja

: MFI sube, volumen baja Rosa : MFI baja, volumen sube

¿Qué significa cada uno de ellos? Es importante destacar que el BW MFI no identifica si el precio se está moviendo al alza o a la baja. Aporta contexto sobre la fuerza, la participación o un posible agotamiento de un movimiento cuya dirección identifica usted mediante la acción del precio, el análisis de tendencias u otro indicador.

Lima : MFI sube, volumen sube: Una barra verde lima indica que, en comparación con la barra anterior, tanto el volumen como el MFI han aumentado. En el contexto de una tendencia establecida, puede sugerir que el movimiento actual cuenta con una participación creciente y que puede continuar en esa misma dirección. Recuerde que es usted quien tiene que determinar la dirección mediante su análisis; el indicador no se la da. Esta salvedad se aplica también a los tres tipos de barras siguientes. Trate una barra lima como un posible patrón de continuación de tendencia cuando coincida con su análisis de tendencia previo .

: MFI sube, volumen sube: Una barra verde lima indica que, en comparación con la barra anterior, tanto el volumen como el MFI han aumentado. En el contexto de una tendencia establecida, puede sugerir que el movimiento actual cuenta con una participación creciente y que puede continuar en esa misma dirección. Recuerde que es usted quien tiene que determinar la dirección mediante su análisis; el indicador no se la da. Esta salvedad se aplica también a los tres tipos de barras siguientes. . Marrón : La actividad del mercado ha disminuido en comparación con la barra anterior, y el MFI también ha disminuido. Este tipo de barra se denomina Fade ("desvanecimiento"). La tendencia que ha identificado puede estar perdiendo impulso o participación, y es posible que se avecine un nuevo movimiento.

: La actividad del mercado ha disminuido en comparación con la barra anterior, y el MFI también ha disminuido. Este tipo de barra se denomina ("desvanecimiento"). Azul : MFI sube, volumen baja: El MFI ha aumentado mientras que el volumen ha disminuido. Dentro de una tendencia existente identificada mediante otro análisis, esto puede sugerir una menor participación o un menor entusiasmo detrás del movimiento actual. Williams se refería a esta barra como Fake ("falsa").

: MFI sube, volumen baja: El MFI ha aumentado mientras que el volumen ha disminuido. Dentro de una tendencia existente identificada mediante otro análisis, Williams se refería a esta barra como ("falsa"). Rosa : MFI baja, volumen sube: El volumen está aumentando, pero el MFI está disminuyendo, lo que significa que el precio está generando menos rango en relación con el aumento del volumen. A esta barra se la conoce como Squat ("en cuclillas"). Puede indicar una pugna en el mercado o un posible agotamiento antes de un movimiento mayor; después, el precio puede romper en cualquier dirección, ya sea continuando o invirtiendo la tendencia establecida.

Eso explica los distintos colores que puede ver con el indicador MFI. Esto es lo que debe saber sobre la altura de las barras:

Barras más altas: El precio ha cambiado mucho con muy poco esfuerzo o volumen, lo que significa que el mercado se mueve con facilidad en esa dirección.

Barras más bajas: El precio se ha movido muy poco aunque puede haber habido mucho volumen de trading, lo que significa que el mercado está encontrando resistencia o se está estancando.

Puede que requiera algo de práctica, pero con el tiempo aprenderá a leer este indicador con facilidad. Recorrer sus gráficos y observar las correlaciones entre el indicador y lo que ocurre con el precio le ayudará a familiarizarse más con el MFI.

El MFI le permite ver tanto el volumen como la forma en que el precio responde a él.

Cómo trazar el indicador Market Facilitation Index en sus gráficos

Añadir el indicador Market Facilitation Index a sus gráficos es fácil. Así funciona el proceso en MT5 (el proceso es el mismo en MT4):

En el menú superior, vaya a Insertar, Indicadores y Bill Williams. En ese menú, seleccione Market Facilitation Index. Se abrirá un cuadro de diálogo que le permite elegir sus opciones. Puede escoger los colores que quiera para los cuatro tipos de barras que muestra el indicador. Puede elegir el grosor de las barras y decidir si se utilizan los volúmenes de ticks o los reales (los símbolos de Forex no tienen volumen real en MT5, pero esta opción puede ser útil para los símbolos negociados en bolsa). Termine de seleccionar sus opciones y haga clic en OK. El MFI aparecerá en la parte inferior del gráfico.

Recomendamos mantener los colores por defecto o elegir colores que le resulten intuitivos. Cuanto más sentido tengan los colores para usted, más fácil le resultará leer e interpretar el indicador.

Puede añadir el MFI a sus gráficos con solo unos clics tanto en MT5 como en MT4.

Cómo utilizar el indicador Market Facilitation Index mientras opera

Puede utilizar el indicador MFI en cualquier marco temporal. Tendrá que combinarlo con una estrategia, ya que no es un sistema en sí mismo. Es solo una herramienta que le proporciona algo de contexto del mercado mientras opera.

Así es como puede interpretar y utilizar cada tipo de barra:

Lima : MFI sube, volumen sube: Es una oportunidad para sumarse a la continuación de una tendencia. Podría entrar después de un retroceso y una confirmación.

: MFI sube, volumen sube: Es una oportunidad para sumarse a la continuación de una tendencia. Podría entrar después de un retroceso y una confirmación. Marrón : Tanto el volumen como el MFI están disminuyendo, lo que puede sugerir que el movimiento existente está perdiendo participación o impulso. Si tiene una posición abierta, quizá le convenga salir. Si no la tiene, probablemente debería esperar a ver qué ocurre antes de plantearse una entrada.

: Tanto el volumen como el MFI están disminuyendo, lo que puede sugerir que el movimiento existente está perdiendo participación o impulso. Si tiene una posición abierta, quizá le convenga salir. Si no la tiene, probablemente debería esperar a ver qué ocurre antes de plantearse una entrada. Azul : MFI sube, volumen baja: Un entusiasmo menguante significa que la tendencia puede no ser tan fuerte como parece. Si está en una operación, considere salir de ella o reducir su exposición. Si no lo está, no se lance a una nueva operación en este momento.

: MFI sube, volumen baja: Un entusiasmo menguante significa que la tendencia puede no ser tan fuerte como parece. Si está en una operación, considere salir de ella o reducir su exposición. Si no lo está, no se lance a una nueva operación en este momento. Rosa : Si aparece durante una posible configuración de trading, puede ser la confirmación de que está a punto de producirse una ruptura. Solo tenga en cuenta que puede ser una continuación o un giro. Si su estrategia no le indica cuál de los dos por otros medios, podría preparar entradas a ambos lados para estar listo para aprovechar un movimiento en cualquiera de los dos sentidos.

Veamos algunos ejemplos. En el gráfico siguiente puede ver una pin bar bajista. No está perfectamente formada, pero puede parecer tentadora. Sin embargo, también hay una barra azul Fake en el BW MFI. Recuerde que una barra así puede significar que el entusiasmo está decayendo. Esto le da motivos para dudar de que la tendencia bajista vaya a continuar realmente.

Así que este podría haber sido un buen momento para mantenerse al margen de la operación. Puede ver que, efectivamente, el precio se consolida ligeramente al alza en este punto.

En este otro gráfico tenemos varias barras rosas Squat que señalan una posible ruptura. El precio acaba moviéndose al alza, de forma gradual al principio y luego más rápidamente a medida que se forma otro grupo de barras rosas.

En el gráfico siguiente, se forma una barra verde en el BW MFI al mismo tiempo que una pin bar alcista. El verde sugiere una continuación. La siguiente barra de precio continúa un fuerte movimiento al alza.

Sin embargo, en ese momento observará dos barras marrones en el indicador, lo que sugiere que el volumen y la tendencia se están estancando. El movimiento alcista continúa, pero con lentitud, consolidándose por el camino.

Interpretar las barras del MFI por su color puede aportar un contexto valioso para sus configuraciones de trading.

Consejos generales para utilizar el indicador Market Facilitation Index

Si usted tiene un pensamiento muy visual y le resulta fácil ver y clasificar mentalmente categorías por colores, el BW MFI puede ser una excelente incorporación a su gráfico. Puede que le resulte más fácil ver de un vistazo lo que está ocurriendo que si solo contara con las barras de precio rojas y verdes.

El MFI le ayuda a interpretar el contexto, pero no por sí solo. Tendrá que situarlo dentro de una comprensión más amplia de lo que está ocurriendo para poder tomar buenas decisiones de trading con él.

Para ayudarle a establecer ese contexto, tendrá que utilizar este indicador en combinación con otros indicadores y con el análisis del precio.

Algunos de los otros indicadores de Bill Williams pueden combinar bien con el BW MFI. Por ejemplo, puede confirmar el impulso con el Awesome Oscillator y saber si el impulso se está acelerando o desacelerando con el Accelerator Oscillator. El indicador Alligator puede actuar como filtro de régimen de tendencia y de dirección. Añada el Gator Oscillator para comprobar si el Alligator está despertando, alimentándose o durmiendo. Los Fractals pueden ayudarle a identificar puntos de entrada para las rupturas.

En algunos escenarios, usted busca la confluencia entre el BW MFI y los demás indicadores o patrones de precios. Por ejemplo, si el MFI muestra una barra rosa y usted ve una señal de ruptura como un cruce de medias móviles, es señal de que ha encontrado una buena configuración.

En otros escenarios, debe prestar atención a la discrepancia. La captura de pantalla que puede encontrar más arriba, con una pin bar y una barra azul, es un buen ejemplo. El MFI podría estar diciéndole que actúe con cautela en lugar de lanzarse a una operación.

Pruebe a fondo cualquier estrategia que esté pensando utilizar antes de aplicarla con dinero real. Haga un backtest y luego una prueba en demo. Con un sistema que utiliza el Market Facilitation Index, es prudente hacer pruebas adicionales, porque la precisión del MFI y lo que le está diciendo pueden variar bastante según las condiciones del mercado. Necesita ver cómo se comporta en una amplia variedad de contextos.

El MFI puede ayudarle a entender las condiciones del mercado, pero tiene que formar parte de una estrategia probada que incluya otras herramientas de trading.

Conclusión: el BW MFI le ayuda a ver el contexto

Por sí solo, el indicador Market Facilitation Index de Bill Williams puede dejar algunas lagunas en su visión de las condiciones actuales del mercado. Pero, utilizado en combinación con un método de trading sólido, puede ayudar a arrojar algo de luz sobre el contexto. Considere utilizarlo como una herramienta más de su caja de herramientas de trading.