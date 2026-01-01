Si está intentando entender cómo se mueve el precio entre la tendencia y el rango en Forex, un indicador que puede ayudarle es el Gator Oscillator (oscilador Gator) de Bill Williams. Añadir este indicador a sus gráficos puede ayudarle a visualizar el contexto de sus configuraciones de trading.

¿Qué es el indicador Gator Oscillator?

El Gator Oscillator es un indicador desarrollado por Bill Williams para utilizarse junto con su indicador Alligator. De hecho, se deriva del propio indicador Alligator y le muestra en qué medida convergen o divergen las tres medias móviles del indicador Alligator. Se muestra en forma de histograma.

¿Cómo se calcula el Gator Oscillator?

Estas son las fórmulas para calcular el Gator Oscillator. El cálculo se basa en la Mandíbula (Jaw), los Dientes (Teeth) y los Labios (Lips), que son las medias móviles del indicador Alligator:

U p p e r G a t o r = ∣ J a w − T e e t h ∣ Upper\ Gator=\left|Jaw-Teeth\right| Upper Gator=∣Jaw−Teeth∣

L o w e r G a t o r = − ∣ T e e t h − L i p s ∣ Lower\ Gator=-\left|Teeth-Lips\right| Lower Gator=−∣Teeth−Lips∣

Como puede ver por el signo menos de la fórmula de Lower Gator, la parte inferior del histograma siempre se mostrará por debajo de la línea cero.

Aunque los cálculos anteriores no son demasiado complejos, no tiene que hacerlos usted mismo. Su software de gráficos se encargará de ellos por usted. Así, puede trazar tanto el Gator Oscillator como el indicador Alligator con solo unos clics.

Para calcular el Gator Oscillator es necesario calcular el indicador Alligator. Pero las plataformas de gráficos pueden hacer los cálculos por usted.

¿Qué nos muestra el indicador Gator Oscillator?

El Gator Oscillator nos ayuda a ver cuándo el precio está en tendencia y cuándo en rango, y cómo pasa de un estado a otro. No muestra la dirección. Tenga en cuenta que no mide la estructura del precio en sí. Mide la separación entre las medias móviles del indicador Alligator. Eso es lo que nos ayuda a visualizar indirectamente las condiciones de rango y de tendencia al observar el oscilador.

Como el Gator Oscillator se deriva del Alligator, primero tenemos que entender qué nos muestra el Alligator (SmMA = media móvil suavizada):

Mandíbula del Alligator ( línea azul ) = SmMA de 13 períodos desplazada 8 barras hacia delante

( ) = SmMA de 13 períodos desplazada 8 barras hacia delante Dientes del Alligator ( línea roja ) = SmMA de 8 períodos desplazada 5 barras hacia delante

( ) = SmMA de 8 períodos desplazada 5 barras hacia delante Labios del Alligator ( línea verde ) = SmMA de 5 períodos desplazada 3 barras hacia delante

Williams ideó una serie de metáforas para describir lo que hace el precio en función de lo que ocurre con estas medias móviles.

Cuando las líneas están entrelazadas y planas, el Alligator está "dormido". Es un mercado en rango.

Cuando las líneas empiezan a separarse, el Alligator está "bostezando".

Una separación clara de las líneas, que avanzan al alza o a la baja junto con el precio, es la fase de "caza" o "alimentación".

Cuando las líneas vuelven a converger, el Alligator se duerme. La tendencia termina y el mercado vuelve a moverse en rango.

Entonces, ¿qué estamos viendo en el Gator Oscillator que se muestra en la parte inferior del gráfico?

Las barras superiores del histograma le muestran la diferencia absoluta entre la línea azul de la mandíbula y la línea roja de los dientes del indicador Alligator.

Las barras inferiores del histograma muestran la diferencia absoluta entre la línea roja de los dientes y la línea verde de los labios.

Cuando una barra del histograma es más larga que la anterior, es verde. Cuando es más corta que la anterior, es roja. Tenga en cuenta que el verde y el rojo no dicen nada sobre si el mercado es alcista o bajista.

Tenga en cuenta también que el histograma no tiene valores mínimos ni máximos. Se traza en una escala absoluta. Las alturas de las barras no pueden compararse entre símbolos o marcos temporales distintos.

Observará que el histograma se corresponde con las cuatro fases del indicador Alligator:

El rojo en la parte superior e inferior del histograma coincide con el Alligator dormido.

Cuando un lado se vuelve verde mientras el otro sigue en rojo, eso coincide con el bostezo.

El verde en la parte superior e inferior del histograma coincide con la caza/alimentación.

Tras la alimentación, que un lado del histograma se vuelva rojo puede significar que la tendencia está perdiendo fuerza. Se dice entonces que el Alligator se está saciando.

¿Es necesario utilizar ambos indicadores juntos? No necesariamente. Mucha gente lo hace, pero cada uno puede utilizarse también como indicador independiente. Una ventaja de utilizar el Alligator junto con el Gator Oscillator es que, a diferencia del Gator Oscillator, el indicador Alligator original sí muestra la dirección del precio. Aun así, el Gator Oscillator puede ser útil cuando obtiene la información sobre la dirección de otro indicador pero quiere una medida rápida de si la tendencia se debilita o se fortalece.

El Gator Oscillator ayuda a visualizar si las medias móviles del Alligator están convergiendo (rango/consolidación) o divergiendo (una tendencia activa).

Cómo trazar el Gator Oscillator en sus gráficos

Estos son los pasos para añadir el Gator Oscillator a sus gráficos en MetaTrader 5 (MT5). El proceso es el mismo en MT4.

En el menú superior, vaya a Insertar, Indicadores, Bill Williams y, a continuación, haga clic en Gator Oscillator. Verá los siguientes ajustes por defecto: Mandíbulas: Período: 13 Desplazamiento: 8

Dientes: Período: 8 Desplazamiento: 5

Labios: Período: 5 Desplazamiento: 3

Subida: verde

Bajada: rojo

La mayoría de los operadores preferirá dejar estos ajustes tal como están. Pero, si lo desea, puede modificarlos o ajustar el grosor de las barras. El precio aplicado puede cambiarse del precio mediano (H + L) / 2 a cualquier otro. Lo mismo ocurre con el tipo de media móvil. Cuando haya terminado, haga clic en OK. El histograma aparecerá en la parte inferior del gráfico.

Tenga en cuenta que solo hemos trazado el Gator Oscillator, pero no el Alligator. También puede encontrar el Alligator en el menú Bill Williams.

Solo hacen falta un par de clics para añadir el Gator Oscillator a su gráfico.

Cómo utilizar el Gator Oscillator mientras opera

Puede utilizar el Gator Oscillator para ayudarle a identificar cuándo empiezan y cuándo terminan las tendencias. Puede hacer lo mismo con el Alligator, y puede utilizarlos por separado o juntos.

La idea es intentar entrar en una operación cuando una tendencia está empezando y salir de ella cuando está llegando a su fin.

Veamos un ejemplo. Puede ver que los cruces de las medias móviles del Alligator se produjeron poco después de que el precio empezara a caer. Al mismo tiempo, el Gator Oscillator mostraba barras rojas y verdes. A continuación se ve un tramo de barras todas verdes, que coincide con las medias móviles muy abiertas. Esta es la fase de caza, y el precio sigue cayendo.

A continuación se muestra un ejemplo en el que el precio sigue una tendencia alcista. A medida que las medias móviles se separan, aparecen en el histograma algunos tramos de barras todas verdes. Son fases de caza.

Veamos un ejemplo más. Una pin bar bajista señala un posible movimiento a la baja. Unas barras más tarde aparece una pin bar alcista, pero la resistencia aguanta. Más o menos al mismo tiempo, las medias móviles se cruzan y el histograma muestra verde y rojo a la vez. Hay algo de consolidación y de vacilación antes de que el Alligator empiece realmente a bostezar. Pero después de eso, la caza comienza en serio. El precio cae, las medias móviles se abren en abanico y aparece una serie de barras verdes en el Gator Oscillator.

Consulte el Gator Oscillator y el indicador Alligator en busca de oportunidades de compra y de venta en función de si el precio está en rango o en tendencia.

Consejos generales para utilizar el Gator Oscillator

El Gator Oscillator tiende a ofrecer información más fiable cuando se opera con activos de alta liquidez. Evite utilizar el oscilador en mercados que siempre son erráticos: solo le mostrará tendencias que no son lo bastante buenas para operar.

Utilizar un indicador adicional y/o la acción del precio para buscar confluencia es una buena idea cuando opera con el Gator Oscillator. También puede probar a marcar zonas de soporte y resistencia, y utilizar las rupturas de estas como confirmación.

Puede utilizar el Gator Oscillator para intentar determinar cuándo salir de una operación mientras va moviendo sus stops a favor del movimiento. Pero no tiene por qué hacerlo. Si prefiere salir antes utilizando otras reglas de salida, no hay ningún problema.

Una limitación del Gator Oscillator es que tanto él como el Alligator son indicadores rezagados. Para cuando entre en una operación, puede que ya se haya perdido una gran parte del movimiento. El precio puede empezar a consolidarse o a invertirse antes de que el oscilador lo muestre. Simplemente téngalo en cuenta mientras opera. Por el lado positivo, el carácter rezagado del oscilador puede ayudar a protegerle de los falsos arranques.

Conclusión: el Gator Oscillator puede ayudarle a aprovechar las tendencias

El Gator Oscillator es un indicador sencillo y directo que puede añadir a sus gráficos para ayudarle a visualizar la convergencia y la divergencia de las medias móviles que forman el indicador Alligator. De este modo, puede entender mejor los mercados en rango y en tendencia, y buscar oportunidades para entrar y salir de operaciones de Forex.