¿Es Forex un derivado?

Las divisas pueden negociarse en el mercado al contado y en los mercados de futuros, opciones vainilla, opciones binarias y CFDs (Contratos Por la Diferencia). Mientras que los futuros y opciones vainilla sólo pueden ser ofrecidos por brokers regulados, las opciones binarias son ofrecidas tanto por brokers regulados como por brokers binarios OTC (Over-the-Counter, o Sobre el Mostrador). Los otros dos tipos de negociación de divisas (CFDs y Forex al Contado) sólo se ofrecen como OTC. Debido a esta compleja estructura, existe una considerable incertidumbre entre los traders principiantes respecto a la naturaleza de los instrumentos, es decir, ¿cuáles de ellos son derivados y cuáles no? Un derivado es un contrato financiero cuyo valor cambia con los cambios en el valor de un activo subyacente. Al comprar un contrato de derivados, el comprador acepta comprar el activo subyacente en una fecha específica y a un precio específico. Sin embargo, es muy difícil categorizar todas las formas de negociación basándonos puramente en esta definición. Por lo tanto, examinemos varios aspectos relacionados con los diferentes tipos de negociación de Forex y determinemos cuáles de ellos pueden clasificarse como derivados.

Liquidación

El proceso de liquidación varía notablemente entre los diferentes tipos de negociación de divisas. Vamos a revisar el proceso en cada caso para distinguir instrumentos derivados de instrumentos no derivados. Si la liquidación se basa en el tipo de cambio de una divisa negociada en un mercado diferente, entonces el mercado puede clasificarse como derivado.

Al contado

En el caso de la negociación de Forex al contado, se sigue una liquidación T+2. Esto significa que todas las transacciones se liquidan (intercambio de divisas subyacentes) en 2 días hábiles desde la fecha de ejecución. Las excepciones notables a esta regla son pares de divisas como el USD/CAD, USD/TRY, USD/PHP, USD/RUB, USD/KZT y USD/PKR, que se liquidan en T+1. Por lo tanto, el período de liquidación a corto plazo y el intercambio actual de los activos subyacentes (incluso aunque el broker de Forex use el mecanismo de rollover para evitar la entrega de los activos) indica que el mercado de Forex al contado no es un derivado.

Futuros

Las operaciones de divisas ejecutadas en el mercado de futuros se liquidan tras un período de 30 días. A veces también hay contratos con períodos de liquidación aún mayores. Las divisas también derivan su tipo de cambio de los precios cotizados en el mercado al contado. En general, debería haber una ligera diferencia en el tipo de cambio de una divisa en el mercado de futuros, en comparación con los precios cotizados en el mercado de Forex al contado, ya que los diferenciales de tipos de interés se incorporan en el precio. Por lo tanto, el período de liquidación a más largo plazo y el mecanismo de identificación del precio indican que los futuros de divisas son un mercado derivado.

Opciones vainilla

Las opciones de divisas casi siempre tienen ciclos de liquidación más amplios. Por ejemplo, las opciones NASDAQ FX expiran el tercer viernes del mes de expiración. No hay entrega obligatoria. Además, la liquidación de los contratos de opciones de divisas en todos los intercambios está basada en el precio negociado en el mercado al contado. En el caso de las opciones NASDAQ FX, el último precio negociado a las 12:00 EST (mediodía) se usa para la liquidación del contrato de opciones de la divisa. Por lo tanto, el ciclo de liquidación más amplio y el mecanismo de identificación del precio indican que los contratos de opciones de Forex tradicionales son productos derivados.

Opciones binarias

Los Brokers binarios ofrecen una variedad de contratos de opciones binarias. Algunos de ellos expiran en cuestión de minutos. Sin embargo, ninguno de ellos lleva a la entrega de los activos. Además, la liquidación se basa en el precio negociado en el mercado de Forex al contado. Por lo tanto, la falta de entrega de los activos y el mecanismo de la identificación del precio (y liquidación) indican que las opciones binarias son productos derivados.

CFDs

Hay muchas similitudes entre la negociación de divisas al contado y mediante CFDs. El operador podría usar la misma plataforma de gráficos, recibir las mismas cotizaciones, etc. Sin embargo, los CFDs son contratos simples que permiten al operador apostar por el cambio en el precio de un activo. Tampoco hay una entrega física como en el mercado de Forex al contado. El precio de una divisa en el mercado de CFDs sigue el precio de un mercado al contado. Por lo tanto, la falta de entrega de los instrumentos y el mecanismo de identificación del precio (y liquidación) indican que los CFDs de divisas son productos derivados.

Precio

Si el precio de un instrumento financiero en un mercado particular depende del precio negociado en otro mercado, entonces el mercado puede clasificarse como derivado.

Al contado

El tipo de cambio de una divisa en el mercado al contado está influenciado por varios factores como la tasa de desempleo, la inflación, el PIB, PMI y otros. Sin embargo, el tipo de cambio no se deriva de ninguno de estos datos. Los datos sólo tienen el efecto de fortalecer o debilitar el tipo de cambio de una divisa. Por ejemplo, un aumento del desempleo por encima del objetivo de un banco central tendrá un efecto negativo en el tipo de cambio de una divisa. Por el contrario, un aumento de la inflación, por ejemplo, fortalecerá la divisa si se espera que el banco central suba los tipos de interés para contener la subida de precios. Dado que el tipo de cambio de una divisa no está derivado de ningún dato particular, el mercado de Forex al contado no encaja en esta categoría.

Futuros

El tipo de cambio de una divisa en el mercado de futuros se deriva del precio negociado en el mercado al contado. Normalmente, para la misma divisa, los precios negociados en el mercado de futuros serán un poco más altos que los precios negociados en el mercado al contado. A medida que nos acercamos a la fecha de liquidación, el diferencial de precios entre el mercado de futuros y el mercado al contado se reducirá. El diferencial de precios en el comienzo de un nuevo contrato se debe a la prima de riesgo, que se añade por los participantes del mercado para protegerse a sí mismos. Por lo tanto, el cálculo del tipo de cambio indica que los futuros de divisas son derivados.

Opciones vainilla

Los cambios de la prima en un mercado de opciones tradicional están reflejando los cambios en el tipo de cambio de la divisa en el mercado de Forex al contado. El tiempo restante para la expiración y el sentimiento general hacia una divisa también influye en la prima. En teoría, el valor de una opción call o put se calcula usando el modelo de precios Black-Scholes, que usa 6 variables: volatilidad, tipo de opción, precio subyacente de la divisa o de otro activo, tiempo, precio de salida y tasa libre de riesgo. Como la prima se calcula a partir del precio subyacente de la divisa en el mercado al contado, las opciones obviamente son derivados.

Opciones binarias

Como las opciones tradicionales, las opciones binarias también usan los tipos de cambio de la divisa al contado para liquidar un contrato en el vencimiento. El valor de un contrato de opciones binarias de una divisa, en teoría, debería ser igual a 0 ó 100 en función del precio correspondiente de la divisa negociada en el mercado al contado. Por lo tanto, basándonos en el mecanismo de identificación del tipo de cambio, las opciones binarias deberían clasificarse como derivados.

CFDs

Como los futuros y opciones, los CFDs usan los precios del mercado al contado para la ejecución y liquidación de las operaciones. Dado que el precio de un CFD de una divisa se deriva directamente de los precios del mercado de Forex al contado, podemos clasificar los CFDs de Forex como derivados.

Horas de trading, tamaño de orden y volumen

Los mercados de derivados generalmente usan contratos estándar o establecen restricciones sobre el tamaño de orden y el volumen. Vamos a clasificar los diferentes tipos de mercados de divisas en función de esta diferencia fundamental.

Al contado

Las divisas pueden negociarse 24/5 en un mercado al contado. No hay restricciones de tiempo para operar. Además, los brokers de Forex no establecen ningún tamaño de orden estándar en la negociación de Forex al contado. Algunos brokers en línea permiten a los operadores negociar posiciones tan pequeñas como una unidad de la divisa. Además, los brokers de Forex no impiden que los operadores coloquen grandes órdenes. Si existe una restricción, sólo se debería al tamaño de un broker en concreto y a sus proveedores de liquidez. Por lo tanto, la falta de restricciones sobre los horarios de negociación, tamaño de lote y volumen de la orden indica que el mercado de Forex al contado no es un derivado.

Futuros

Los futuros de divisas se negocian con un horario fijo. Aunque existe el mercado derivado toda la noche, tiene muy poca liquidez y no es fácilmente accesible para los operadores minoristas. En la negociación de futuros de divisas también hay un tamaño de lote estándar. Además, el intercambio establece un tamaño de posición máximo para los operadores pequeños y los grandes (institucionales). En Estados Unidos, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) determina el límite de la posición en los contratos de opciones y futuros. También se aplica una penalización por violación del límite de la posición. Con base en estas restricciones, podemos clasificar los futuros de divisas como derivados.

Opciones vainilla

De forma similar a los futuros de divisas, los contratos de opciones de divisas tradicionales sólo se negocian a un horario fijo. También hay un tamaño de lote estándar y límites por posición para pequeños y grandes operadores impuesto por los reguladores del mercado. Por lo tanto, las opciones de divisas también son derivados.

Opciones binarias

Las opciones binarias pueden negociarse en cualquier momento (algunos brokers incluso aceptan órdenes durante el fin de semana). Los brokers binarios normalmente establecen tamaños de orden máximos y mínimos. Sin embargo, estas restricciones no son inamovibles a menos el contrato de opciones binarias en cuestión se negocie en un intercambio regulado. Por lo tanto, es imposible clasificar las opciones binarias como un derivado simplemente basándonos en las restricciones del mercado sobre el tiempo de negociación, tamaño de orden y volumen.

CFDs

La mayoría de los CFDs de divisas se negocian durante las mismas horas que en el mercado al contado. También, de forma similar a FX al contado, raramente habrá una restricción importante sobre el tamaño y número de órdenes. Muchos brokers de CFDs permiten un tamaño de posición fraccionado y un alto límite flexible sobre el número de operaciones cuando se trata de pares de divisas. Por lo tanto, no podemos decir que los CFDs sean contratos derivados sólo atendiendo a este parámetro.

Capital de negociación

El dinero de margen requerido para abrir una posición normalmente es estándar en un mercado derivado. Vamos a clasificar los diferentes mercados de Forex en función de esta regla.

Al contado

En la negociación de Forex al contado, el apalancamiento medio ofrecido por los brokers en línea es superior a 1:100. Además, no hay una regla definida respecto al capital mínimo que debe mantenerse para abrir una posición. Mientras el operador mantenga el margen mínimo especificado por el broker de Forex, la posición seguirá abierta. Los brokers de forex al contado normalmente reducen el apalancamiento durante los fines de semana. Esto se hace siguiendo el criterio de un broker particular y para su propia protección: no existe una norma estándar para todo el mercado que regule el tamaño de margen requerido. Tal falta de reglas definidas indica que el mercado de Forex al contado no es un derivado.

Futuros

En el mercado de futuros de divisas, todos los operadores deben mantener un margen mínimo estándar estipulado por el intercambio. Según lo dispuesto por el intercambio, debe apartarse una cantidad adicional para mantener la posición abierta de un día a otro. No hay variaciones en las reglas. Por lo tanto, las reglas de margen indican que los futuros de divisas son productos derivados.

Opciones vainilla

Las operaciones de opciones de divisas tradicionales implican la compra o venta de una opción call o put. Para comprar una opción call o put, el operador debería tener una cantidad igual al tamaño del lote multiplicado por la prima por un precio de salida. Asimismo, para vender una opción call o put (escribir una opción) el trader debe tener una cantidad igual al tamaño del lote multiplicado por la prima por un precio de salida más el margen de riesgo (escribir una opción conlleva un riesgo ilimitado). Todos los detalles del margen están estandarizados por el intercambio, indicando que las opciones de divisas tradicionales son derivados.

Opciones binarias

El broker binario determina la inversión mínima que puede hacerse en un contrato de opciones de divisas. Algunos brokers binarios permiten inversiones adicionales (double up) después de que el contrato se vuelve activo. La inversión mínima y máxima adicional que puede agregarse también está determinada por el broker binario y no se deja al operador. Por lo tanto, las opciones binarias de divisas son derivados.

CFDs

De forma similar a los futuros de divisas, el broker determina el dinero de margen requerido para abrir un contrato de CFD. Los términos del margen están estandarizados y son determinados por el broker. Por lo tanto, basándonos en los requisitos de capital, podemos clasificar los CFDs como derivados.

Permutas financieras

Una permuta financiera o Swap (interés durante la noche o comisión de refinanciación, conocido como Rollover) se aplica por poseer una posición en un par de divisas para compensar a cada parte (un operador y un creador de mercado) por la falta de entrega física del dinero. Si no hay intercambio de activos, no habrá interés por rollover (ganado o pagado) y ese tipo de negociación se enmarcaría en el de los derivados. Aplicaremos la regla para clasificar los diferentes tipos de negociación.

Al contado

Cuando una posición corta o larga de un par de divisas se deja abierta durante la noche por el operador, el broker de Forex aplicará una comisión por mantener la posición durante la noche a la cuenta de negociación. Dependiendo de los diferenciales de tipos de interés entre las divisas, el trader puede recibir o pagar esta comisión. Por ejemplo, cuando abrimos una posición corta en el par EUR/USD, el trader recibirá el interés de la noche por comprar el dólar, mientras que pagará un interés de la noche por vender el euro. Al final, el diferencial de tipos de interés (y la comisión del broker) decidirá si el interés durante la noche es positivo o negativo. A menos que el trader abra una cuenta especial sin comisiones durante la noche, esta comisión se aplica por todos los brokers de Forex. De este modo, no podemos clasificar el mercado de Forex como un derivado.

Futuros

No hay comisiones por traspasar posiciones de un día a otro en la negociación de futuros de divisas. Por lo tanto, podemos clasificar los futuros de divisas como derivados.

Opciones vainilla

Como en los futuros de divisas, las opciones de divisas tradicionales no incurren en una comisión por traspasar una posición de un día a otro. Por lo tanto, podemos decir que las opciones son derivados.

Opciones binarias

Las opciones no son más que apuestas sobre la dirección del movimiento de precios de un activo. Como no hay intercambio real de activos, los traders de opciones binarias no incurren en comisiones de la noche al negociar divisas. Por lo tanto, podemos clasificarlas como derivados.

CFDs

Los CFDs de divisas no incurren en comisiones de la noche al día porque no hay liquidación o intercambio físico de activos. Hay brokers que cobran una tasa de interés durante la noche. Sin embargo, no está estandarizada. Además, el trader de un CFD de divisas siempre puede tener que pagar una comisión durante la noche, pero no ganará ningún tipo de interés por mantener una posición abierta, como en el caso del mercado de Forex al contado. El broker cubrirá su riesgo usando una variedad de estrategias mientras actúa como contraparte de la operación. Por lo tanto, los CFDs pueden clasificarse como derivados. Basándonos en el mecanismo de liquidación, el proceso de identificación del tipo de cambio, el horario de negociación, el tamaño de orden, volumen, costes de la negociación e intereses de la noche, está claro que el mercado de Forex al contado no es un derivado. Todas las demás formas de negociación de divisas como futuros, opciones vainilla, opciones binarias y CFDs pueden clasificarse como derivados. De acuerdo con el informe del Banco de Liquidaciones Internacionales, en abril de 2016, el mercado de Forex movió 5,1 billones de dólares por día, de los cuales el comercio de Forex al contado supone un 33% o 1,7 billones de dólares. Las opciones y otros productos sólo contribuyen un 5% al cómputo total. Por lo tanto, puede comprenderse que los mercados derivados de Forex (futuros, opciones, opciones binarias y CFDs) son pequeños en comparación con el mercado de Forex al contado.