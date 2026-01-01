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Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) cuentan con tres organismos reguladores para los brókeres de Forex, uno de los cuales es la Autoridad del Mercado de Capitales (CMA). Los otros dos son la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA) y la FSRA (Autoridad Reguladora de Servicios Financieros). Esta guía se centra en el papel de la DFSA en la regulación del trading de Forex.

Puede consultar si una entidad está registrada en la DFSA en el registro público.

¿Es la DFSA un regulador legítimo?

Sí, la DFSA es un regulador legítimo. Se creó en 2004 y es el regulador oficial de una zona económica especial de los EAU conocida como Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC). Esta zona se encuentra en la ciudad de Dubái. Es una jurisdicción independiente en virtud de la Constitución de los Emiratos Árabes Unidos.

¿Qué relación hay entre la DFSA y los demás reguladores financieros de los EAU?

Saber que en los EAU hay tres organismos reguladores legítimos para los brókeres de Forex puede resultar confuso al principio, pero todo se reduce a la geografía.

La jurisdicción de la DFSA abarca la zona franca del DIFC.

La jurisdicción de la FSRA abarca la zona franca del Mercado Global de Abu Dabi (ADGM).

La jurisdicción de la CMA es el resto de los EAU.

¿Por qué hay reguladores distintos para diferentes partes de los EAU? El DIFC se creó en 2004 para servir de centro financiero a las empresas de los mercados de Oriente Medio, África y el sur de Asia (MEASA). Las empresas de esta zona pueden operar de forma distinta a como lo harían fuera de ella. Es una "zona franca", lo que significa que las empresas no necesitan un socio local y pueden tener el 100 % de la propiedad. El ADGM es una zona franca similar.

Las empresas del DIFC también disfrutan de otras ventajas, como la ausencia de impuesto sobre la renta personal y un impuesto de sociedades del 9 % desde 2023 (en la mayoría de los casos).

¿Por qué crearon los EAU jurisdicciones independientes en lugar de limitarse a cambiar las leyes de todo el país?

Básicamente, reformar por completo las leyes de todo el país habría sido muy perturbador. Los EAU querían atraer capital extranjero con rapidez, no anular por completo sus leyes y tradiciones existentes. Las zonas francas tienen un sistema de derecho anglosajón (common law) diseñado para las finanzas internacionales, mientras que el resto de los EAU tiene un sistema jurídico distinto, anterior a las zonas francas.

Responsabilidades de la DFSA

La DFSA es responsable de una amplia variedad de entidades y actividades financieras, entre otras:

Servicios bancarios

Servicios de crédito

Gestión de activos

Empresas de Forex

Negociación de futuros sobre materias primas

Seguros

Finanzas islámicas

Una bolsa internacional de derivados sobre materias primas

Una bolsa internacional de renta variable

La DFSA lleva a cabo la supervisión de auditoría, la supervisión del riesgo cibernético, la supervisión de seguros y la supervisión de los riesgos operativos y tecnológicos. Es responsable del cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales (AML), financiación del terrorismo (CTF) y sanciones. Supervisa los mercados, promueve las finanzas sostenibles y se encarga de las medidas coercitivas cuando es necesario.

¿Quién debe registrarse en la DFSA?

Estos son algunos ejemplos de los tipos de entidades que deben registrarse en la DFSA:

Brókeres de Forex y de inversión

Bancos y prestamistas

Empresas de inversión y de gestión de activos

Compañías de seguros

Bolsas de valores

Plataformas de trading

Fondos y gestores de fondos

Proveedores de servicios de custodia, fideicomiso y fiduciarios

Empresas de criptomonedas

Auditores y empresas de servicios profesionales

Otras empresas relacionadas con inversiones, valores, dinero o asesoramiento financiero

Requisitos de registro y cumplimiento

Las empresas de Forex que quieran operar en el DIFC deben solicitar la autorización de la DFSA. La DFSA concede a un bróker minorista de Forex la licencia para "Dealing in Investments as Principal" (negociación de inversiones por cuenta propia) si ejecuta él mismo las operaciones de sus clientes, o solo para "Arranging Deals in Investments" (intermediación en operaciones con inversiones) si remite a sus clientes a otra empresa (normalmente una empresa del mismo grupo regulada en otra jurisdicción) que ejecuta sus operaciones y custodia su dinero. En ambos casos, la empresa necesita la habilitación para "Carrying on authorised Financial Services with or for Retail Clients" (prestación de servicios financieros autorizados a clientes minoristas).

Las empresas de Forex que deseen obtener la autorización de la DFSA pueden solicitar dicha autorización en el sitio web del regulador. Obtener la autorización implica lo siguiente:

El Módulo General (General Module) del reglamento de la DFSA repasa las normas que deben seguir las empresas autorizadas. El enlace anterior lleva al capítulo 7, que recoge la información y los requisitos del proceso de autorización.

La empresa debe presentar una consulta de autorización (Authorisation enquiry) y concertar una reunión con los responsables de la DFSA.

Debe presentarse un formulario de solicitud, junto con el acuerdo del consejo de administración para constituir la entidad propuesta y un organigrama del personal.

Deben abonarse las tasas de servicio. Su importe depende de la naturaleza y la escala de las actividades financieras que vaya a realizar la empresa. Pueden oscilar entre 15 000 y 70 000 dólares estadounidenses y pueden pagarse mediante transferencia bancaria. La DFSA ofrece un Módulo de Tasas (Fees Module) completo con más información.

El Módulo General no incluye las normas prudenciales de capital. Estas se encuentran en la guía PIB. Los brókeres minoristas de Forex que negocian por cuenta propia pertenecen a la Categoría 2: el requisito de capital mínimo es de 2 000 000 de dólares estadounidenses para los creadores de mercado y de 500 000 dólares estadounidenses para los brókeres que solo operan como matched principal (compensan cada operación de un cliente con otra contraparte, como hacen los brókeres STP). El importe real de fondos exigido puede ser mayor debido a los requisitos de capital basados en los gastos y en el riesgo. Las empresas que solo intermedian en operaciones pertenecen a la Categoría 4, con un requisito de capital mínimo de 30 000 dólares estadounidenses.

Cómo comprobar el registro en la DFSA

Puede visitar el registro público en el sitio web oficial de la DFSA para comprobar si una empresa está autorizada y en regla. Es importante comprobarlo directamente con la DFSA y no limitarse a creer en la palabra de una empresa cuando afirma estar regulada por la DFSA. Las empresas fraudulentas suelen falsear su situación de autorización ante distintos reguladores.

Si la empresa está autorizada por la DFSA, verá su ficha, que incluye su estado actual, el número de referencia de la DFSA, su dirección, la fecha de su licencia y otros detalles sobre sus servicios financieros, habilitaciones e inversiones.

Protecciones de la DFSA para los clientes

La DFSA establece en su reglamento un margen mínimo del 3,33 % para los clientes minoristas que operan con los principales pares de divisas. Esto equivale a un límite de apalancamiento de 1:30.

La DFSA también ha establecido directrices sobre la protección contra saldo negativo. Si un operador pierde todo su capital, el bróker no puede pedirle que pague más para cubrir pérdidas que superen el efectivo y las ganancias o pérdidas de las operaciones abiertas que ya haya en esa cuenta.

En 2017, la DFSA empezó a estudiar opciones para un marco de recuperación y resolución. Actualmente, el regulador ofrece cierta protección mediante las normas de distribución del dinero de los clientes. Estas incluyen normas sobre cómo debe tratarse el dinero de los clientes (segregado en cuentas de clientes) y cómo debe distribuirse en caso de un evento de distribución, como la insolvencia.

Facultades de la DFSA

La DFSA utiliza sus facultades coercitivas tanto para sancionar las infracciones como para ejercer una "disuasión creíble" (credible deterrence) que evite que otras empresas y personas incurran en conductas indebidas. También puede utilizar sus facultades para tratar de compensar a las partes perjudicadas mediante la restitución.

La DFSA está facultada para adoptar los siguientes tipos de medidas coercitivas:

Congelación de activos

Órdenes de cese y desistimiento

Medidas de restitución

Subsanación de deficiencias en los sistemas

Sanciones y multas

Amonestaciones públicas

Retirada o restricción de una licencia

Tenga en cuenta que las medidas coercitivas de la DFSA pueden ser más amplias y de mayor alcance en el caso de las empresas que están bajo su autoridad reguladora. En cambio, para las que no lo están, la DFSA puede igualmente emitir advertencias al público.

Puede buscar en la base de datos Decision Notices & Regulatory Actions (avisos de decisión y medidas regulatorias) del sitio web de la DFSA para ver si se han adoptado medidas contra una empresa concreta.

La DFSA también dispone de una base de datos de alertas (Alerts) en la que se pueden hacer búsquedas.

En el momento de redactar esta guía, parece que en los últimos años la DFSA no ha tomado medidas contra ninguno de los brókeres de Forex a los que ha concedido licencia, pese a tener la facultad de hacerlo.

No obstante, la DFSA sí toma a veces este tipo de medidas contra las empresas que regula. Un ejemplo de medida coercitiva es la decisión de la DFSA de multar a Al Ramz Capital LLC con 25 000 dólares estadounidenses por no comunicar con prontitud operaciones sospechosas.

La infracción de Al Ramz Capital LLC consistió en no comunicar a tiempo operaciones sospechosas en NASDAQ Dubai. Al Ramz no es un bróker minorista de Forex, pero sí es una empresa de inversión y bróker de bolsa con sede en los EAU.

Otro ejemplo de una medida tomada por la DFSA es una alerta sencilla publicada el 28 de noviembre de 2025 con el título False claim of DFSA Authorisation by Souq Capital ("Falsa afirmación de Souq Capital sobre la autorización de la DFSA").

Esta empresa afirmaba ofrecer monederos de inversión conformes con la sharía para Forex y otros tipos de activos de inversión. Se trata de un tipo de servicio que podría interesar a un operador de Forex residente en los EAU. Como indica el título, la empresa afirmaba en su sitio web que estaba autorizada por la DFSA. Incluso facilitó un número de registro falso.

La alerta explica al público que Souq Capital no está ni ha estado nunca autorizada por la DFSA. Aconseja al público extremar la precaución y no responder a ningún contacto que reciba de Souq Capital.

Cómo presentar una reclamación ante la DFSA

Si cree que una empresa de Forex está infringiendo las normas de la DFSA, puede presentar una reclamación formal ante la DFSA.

El regulador exige a las empresas autorizadas por la DFSA que cuenten con mecanismos y procedimientos de resolución de reclamaciones. Por eso, la DFSA indica a los clientes que primero intenten resolver el asunto directamente con la empresa.

Si la empresa actúa de buena fe, es posible que así consiga una solución más rápida.

La DFSA señala que, si no está satisfecho con la respuesta de la empresa (o si esta no responde), puede presentar una reclamación ante la DFSA.

Si cree que una empresa no está regulada por la DFSA (es decir, que miente al afirmar que lo está), puede ponerse en contacto con la DFSA de inmediato.

Todas las reclamaciones ante la DFSA deben presentarse por escrito.

Debe incluir su nombre completo y sus datos de contacto al presentar la reclamación.

Debe facilitar el nombre completo y los datos de contacto de la entidad contra la que presenta la reclamación.

Si cuenta con un abogado para este asunto, debe facilitar su nombre y sus datos de contacto.

Debe redactar una cronología de los hechos. Si es posible, incluya fechas y horas.

Si dispone de documentación que respalde su caso, debe adjuntarla al presentar la reclamación. Esto incluye cualquier correspondencia entre usted y la empresa relativa al asunto.

Tómese su tiempo al redactar la reclamación y reunir la documentación. Cuanto más claro sea su relato y más pruebas pueda aportar, más probable será que obtenga la solución que busca.

Hay dos formas de presentar la reclamación. Puede enviar el formulario de reclamaciones (Complaints Form) en línea o bien enviar una reclamación por escrito a la dirección postal de la DFSA.

Conclusión

Junto con la Autoridad del Mercado de Capitales (CMA) y la FSRA (Autoridad Reguladora de Servicios Financieros), la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA) es uno de los reguladores oficiales de los EAU para los brókeres y las empresas de Forex. La DFSA solo opera en el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC) y puede ejercer una supervisión regulatoria sólida, que incluye medidas coercitivas como la restitución, las sanciones y la suspensión o revocación de la autorización. Si una empresa con la que le interesa operar afirma estar regulada por la DFSA, búsquela en el registro público de la DFSA para verificar su situación antes de continuar.