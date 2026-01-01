¿Cuál es su personalidad como trader de Forex?

Conocer su personalidad como trader es muy importante si quiere mantener un estilo de vida saludable, placentero y, más importante, rentable mientras trabaja en Forex. Las personas son diferentes y lo que es bueno para una puede ser malo para otra. Algunos métodos y técnicas de trading funcionarán para cierto tipo de traders, pero no le funcionarán cuando intenta usarlos.

La diferencia más destacable entre los diferentes estilos de trading es la frecuencia del trading. A los traders que les gusta la acción y a menudo "quieren hacer algo" les va mejor cuando abren varias posiciones al día. Aquellos a los que no les gusta el caos del trading diario y prefieren pensar mucho antes de hacer algo disfrutarán de ganancias mediante un trading más escaso. Hay 4 tipos de personalidades de trading distintas que se definen según la frecuencia del trading:

Trader de Posición: abre posiciones mayormente basadas en el análisis fundamental y muy raramente: sólo unas pocas al mes, a menudo sólo unas 10 - 20 posiciones por año. Este estilo de trading no requiere una supervisión constante del mercado y puede ser recomendable para personas muy ocupadas. Trader de Swing: opera más que un trader de posición, manteniendo sus posiciones abiertas durante días y semanas. Los objetivos y stops son más bajos que los del trading de posición, pero hay muchas operaciones por año. Esto no es day trading, pero tampoco es trading a largo plazo. Day Trader - uno de los tipos de trader más populares. Operan todos los días, abriendo varias posiciones y manteniéndolas durante unas pocas horas cada día. Este estilo requiere una gran supervisión del mercado y probablemente sólo es idónea para los traders de Forex a tiempo completo. Scalper - este es el estilo de trading más arriesgado y peligroso. El scalping implica mantener una posición abierta sólo unos segundos o minutos para conseguir una pequeña ganancia en cada operación. Los scalpers realizan decenas de operaciones cada día. Muchos brokers de Forex prohíben el scalping. Otro problema con el scalping es que una gran parte de las ganancias del scalper se ve reducida por el spread del broker.

Hay algunos otros parámetros que pueden ser diferentes para los diferentes traders, pero el estilo de trading principal es la diferencia fundamental. En general, un trader que es bueno con el trading de posición, no debería arriesgarse con el day trading para seguir teniendo éxito. Intente averiguar su estilo de trading lo más rápido posible y manténgalo.