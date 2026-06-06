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¿Ha pensado alguna vez que puede obtener beneficios de la subida de las acciones de Tesla y de otras empresas conocidas sin ser su propietario? De forma similar, puede ganar, por ejemplo, con una caída del precio del petróleo sin recurrir a los futuros. El instrumento que lo permite se llama CFD (contrato por diferencia).

Con este derivado, cada vez más popular entre los operadores minoristas, puede obtener un resultado financiero de las variaciones de precio de la mayoría de los activos subyacentes populares, como acciones, índices, divisas, materias primas y criptomonedas, sin poseer realmente ninguno de ellos.

Pero no se apresure a tratar los CFD como una simple apuesta a la subida o a la bajada del precio. En realidad, este instrumento tiene su propio sistema de margen y apalancamiento, sus reglas de formación de precios y de financiación de posiciones, y un modelo particular de relación con el bróker. Al operar con CFD no solo importa la dirección del movimiento del precio, sino también los spreads, las comisiones, los swaps, el deslizamiento y las reglas de la llamada de margen. Por eso, los CFD se consideran un instrumento financiero complejo cuyos riesgos los operadores principiantes suelen subestimar.

En esta guía analizaremos cómo funcionan realmente los CFD: cómo se ejecutan las operaciones y se forman los precios, cómo ganan dinero los brókeres, cómo se regula este mercado y qué factores determinan los riesgos para el operador. Empecemos por cómo funciona este instrumento en la práctica.

¿Qué es un CFD?

Un CFD es un derivado bilateral extrabursátil en virtud del cual el bróker y su cliente liquidan la diferencia entre el precio de apertura y el de cierre de un activo. En una posición larga, una subida de su valor se traduce en una ganancia que se abona en la cuenta del cliente, mientras que una bajada supone la pérdida correspondiente; en una posición corta ocurre lo contrario. No hay entrega física del activo; la liquidación se realiza exclusivamente en efectivo.

Lo principal que hay que entender desde el principio: el operador que compra un CFD no adquiere el activo subyacente en sí, ya sean acciones, petróleo o divisas. Solo puede contar con el resultado financiero de las variaciones de su precio.

Sin embargo, pese a su aparente sencillez, la naturaleza jurídica de este instrumento es mucho más compleja. En la Unión Europea y en Australia, la regulación de los productos minoristas apalancados de rolling spot FX tiene sus particularidades. En la UE, algunos de estos productos, según su estructura contractual, pueden calificarse como CFD a efectos de MiFID II/MiFIR y de las correspondientes medidas de la ESMA. En Australia, la ASIC, por separado, regula los CFD minoristas, incluidos los productos referenciados a pares de divisas. Para ellos se establecen niveles máximos de apalancamiento en función del activo subyacente: 1:30 para los pares de divisas principales, 1:20 para los pares de divisas secundarios, el oro y los principales índices bursátiles, 1:10 para otras materias primas y los índices bursátiles secundarios, 1:5 para las acciones y otros activos, y 1:2 para los criptoactivos. Además, las normas prevén requisitos estandarizados de cierre por margen, protección contra saldo negativo y restricciones a determinados incentivos para clientes minoristas.

Al mismo tiempo, la calificación de un producto apalancado de rolling spot FX depende de su estructura contractual y jurídica concreta. Por tanto, el término en sí no significa que cualquier producto de este tipo sea automáticamente un CFD.

En Estados Unidos la lógica es distinta: determinadas operaciones minoristas extrabursátiles con divisas, incluidas las operaciones apalancadas de Forex pertinentes, se regulan en el marco de un régimen especial de la CFTC y la NFA como operaciones minoristas de Forex, y las empresas que actúan como contrapartes en ellas pueden estar registradas como Retail Foreign Exchange Dealers (RFED) o Futures Commission Merchants (FCM). Externamente, un instrumento así puede parecerse a un CFD, pero en la legislación estadounidense se aplica a las operaciones correspondientes una categoría distinta, la de operación minorista de Forex, y no la clasificación de CFD utilizada en la regulación europea.

En el Reino Unido existe un tipo específico de apuesta financiera conocido como spread betting financiero. Por su resultado económico, una operación así puede ser comparable a un CFD, ya que permite obtener ganancias o pérdidas por las variaciones del precio o del valor de un indicador subyacente, pero jurídicamente es un tipo de contrato distinto. Para una persona física, las ganancias del spread betting ordinario, por regla general, no constituyen una ganancia imponible a efectos del impuesto sobre las ganancias de capital (CGT), ya que en una operación de este tipo no se produce la adquisición ni la enajenación de un activo. Los resultados de los CFD, en cambio, suelen ser considerados por HMRC dentro del régimen de ganancias de capital, salvo que la actividad se califique como actividad comercial y esté sujeta al impuesto sobre la renta. Por ello, el régimen fiscal puede ser uno de los factores que influyen en la elección entre el spread betting y los CFD en el Reino Unido, pese a la similitud de su resultado económico.

En Irlanda, el régimen fiscal también tiene sus particularidades. La administración tributaria irlandesa clasifica las apuestas como operaciones cuyas ganancias están exentas del CGT, pero esto no significa que el régimen irlandés se corresponda plenamente con el spread betting financiero del Reino Unido.

La consecuencia más importante de la mecánica de los CFD es que el operador no tiene derechos sobre el activo subyacente. Por ejemplo, un CFD sobre acciones de Apple no lo convierte en accionista de la empresa: usted no tiene derecho de voto en la junta de accionistas ni participación en el capital social. Tampoco recibe dividendos directamente de la empresa, aunque el bróker puede prever el correspondiente ajuste en efectivo por el pago de dividendos. Lo único que tiene es una posición cuyo resultado depende de las variaciones del precio del activo subyacente. Además, su contraparte directa en la operación es el bróker de CFD, no el emisor de las acciones ni la bolsa. Si el bróker con el que realizó la operación quiebra o incumple sus obligaciones, usted puede sufrir pérdidas con independencia de la dirección en la que se haya movido el precio tras la apertura de la posición. Por eso, al operar con CFD es importante tener en cuenta no solo el riesgo de mercado, sino también el riesgo de contraparte.

La mecánica de liquidación también tiene sus particularidades. Los CFD siempre se liquidan en efectivo, lo que significa que no hay entrega física del activo subyacente. Los precios bid y ask se transmiten de forma continua en el terminal del bróker, y la diferencia entre ellos, es decir, el spread, puede ser una de las fuentes de ingresos del bróker. A los clientes también se les ofrece apalancamiento, que les permite abrir posiciones cuyo volumen supera el margen depositado. Al mismo tiempo, el uso del apalancamiento aumenta tanto el beneficio potencial como las pérdidas potenciales.

Existe un margen inicial, necesario para abrir una posición, y un margen de mantenimiento, que determina el nivel mínimo de fondos necesario para conservarla. Si el nivel de margen resulta insuficiente, el bróker puede emitir primero una llamada de margen y, si los fondos siguen disminuyendo, cerrar de forma forzosa una o varias posiciones conforme a sus normas. A esto se añade la financiación diaria: cuando una posición se traslada al día siguiente, el bróker puede abonar o cargar un swap según las condiciones de la operación.

Todo esto hace que un CFD deje de ser una simple apuesta a la subida o a la bajada del precio y se convierta en un contrato complejo con muchos elementos interrelacionados: margen, apalancamiento, spreads, financiación y liquidación automática de posiciones. La falta de comprensión de al menos uno de ellos suele corregirla el mercado con rapidez y, por regla general, a costa del operador.

Cómo funcionan las operaciones con CFD

Así que ha pulsado "Comprar" en su terminal de trading. ¿Qué ocurre después? En realidad, bastantes cosas. El precio de apertura de una posición no sale de la nada, el spread no surge por sí solo y el margen bloqueado en su cuenta de trading es solo el primer eslabón de la cadena de liquidación. Analicemos este proceso paso a paso.

¿De dónde sale el precio?

Un CFD es un instrumento extrabursátil, por lo que no tiene un precio único. El bróker forma las cotizaciones a partir de los precios y la liquidez que recibe de una o varias fuentes externas. Según el instrumento, pueden ser el mercado de acciones al contado, el mercado de futuros, el mercado interbancario de divisas y las cotizaciones de proveedores de liquidez (LP) mayoristas. A partir de estos datos se forma una cotización, a la que el bróker puede añadir su propio recargo.

Por eso las cotizaciones y los spreads de un mismo instrumento pueden diferir ligeramente entre brókeres. El spread puede ser fijo o variable. En el segundo caso, su tamaño suele aumentar en periodos de menor liquidez, por ejemplo en la apertura y el cierre de las sesiones de negociación, durante la publicación de datos económicos importantes y en las horas nocturnas, cuando los principales centros financieros del mundo están cerrados.

Horario de negociación de los CFD y gaps de precios

Los CFD sobre acciones no suelen negociarse los fines de semana ni en los periodos en que el mercado bursátil correspondiente está cerrado. En cambio, los CFD sobre índices y divisas pueden estar disponibles de forma casi ininterrumpida, aunque normalmente con breves pausas para el rollover. En periodos de baja liquidez, las cotizaciones pueden volverse menos estables y los spreads pueden ampliarse.

Cuando el mercado subyacente abre tras una pausa en la negociación o un fin de semana, la nueva cotización puede diferir notablemente del precio de cierre de la sesión anterior, lo que crea un gap de precios. Si su orden stop queda dentro de ese gap, puede ejecutarse no al precio indicado en ella, sino a la primera cotización disponible tras la reanudación de la negociación. Como resultado, el precio real de ejecución puede ser considerablemente peor que el nivel en el que usted pensaba asumir la pérdida. Esta es una de las manifestaciones del riesgo asociado a la negociación de derivados OTC, y es importante tenerla en cuenta de antemano.

El margen en los CFD y en qué se diferencia del de los futuros

Las operaciones con futuros pasan por una contraparte central (CCP): la cámara de compensación se convierte en parte de cada operación, actúa como intermediaria entre el comprador y el vendedor, compensa las operaciones, recauda el margen inicial y el de variación, y garantiza el cumplimiento de las obligaciones. En el caso de los CFD no existe esa infraestructura de compensación centralizada: el contrato se celebra directamente entre el cliente y el bróker. Por eso también difieren los mecanismos de margen y de gestión del riesgo. Para abrir una posición, el cliente deposita el margen inicial, tras lo cual las ganancias y pérdidas no realizadas se revalorizan periódicamente al precio actual (mark-to-market), y los fondos disponibles en la cuenta determinan la capacidad de la posición para soportar nuevos movimientos adversos del mercado. Cuando el nivel de margen cae hasta un umbral establecido, el bróker envía una llamada de margen en la que exige reponer fondos en la cuenta o reducir la posición. Si el nivel de margen alcanza el umbral de stop-out, el bróker tiene derecho a cerrar automáticamente una o varias posiciones abiertas conforme a las condiciones de trading. Así es exactamente como se manifiesta el apalancamiento sintético: permite controlar un mayor volumen de posición con menos capital inicial, pero al mismo tiempo aumenta la sensibilidad de la posición a una disminución del margen disponible y la acerca al nivel de stop-out.

Swap y eventos corporativos

Si su posición permanece abierta durante la noche, el bróker puede abonar o cargar un swap. Su cálculo depende de las condiciones de la operación, pero de forma simplificada tiene en cuenta el valor nocional de la posición, la diferencia de tipos de interés y el recargo del bróker, tras lo cual el resultado se convierte a un valor diario. En las posiciones largas, el operador suele asumir costes, mientras que en las cortas, en determinados casos, puede recibir un ajuste positivo.

Las operaciones corporativas merecen una atención aparte. Dado que los CFD no otorgan derechos de propiedad sobre el activo subyacente, usted no recibe dividendos directamente de la empresa. En su lugar, el bróker suele aplicar un ajuste en efectivo equivalente al pago del dividendo: en una posición larga, el importe se abona en la cuenta, y en una posición corta, se carga. De forma similar, el bróker ajusta las posiciones en caso de desdoblamientos de acciones, emisiones adicionales y otros eventos corporativos. En los CFD sobre futuros también son posibles ajustes relacionados con el rollover del contrato subyacente.

Ejemplo práctico de trading de CFD

Supongamos que tiene 10 000 dólares en su cuenta. Compra 100 CFD sobre una acción a un precio ask de 180,00 dólares. El valor nocional de la posición es de 18 000 dólares. Con un requisito de margen inicial del 20 %, se necesitan 3600 dólares para abrirla, y los 6400 dólares restantes quedan como fondos libres.

Supongamos que la diferencia entre el ask y el bid en el momento de la apertura es de 0,05 dólares por acción. Esto significa que, inmediatamente después de abrir la posición, su resultado de mercado será de unos 5 dólares por debajo de cero, ya que en ese momento solo puede venderse al precio bid.

Al día siguiente cierra la posición a un precio bid de 185,00 dólares. El beneficio bruto es:

(185,00 − 180,00) × 100 = 500 dólares

Por una noche de mantenimiento de la posición, el bróker carga un swap. Para simplificar, supongamos que se calcula a partir del valor nocional de la posición y de un tipo anual del 6,5 %:

18 000 dólares × 6,5 % / 365 ≈ 3,21 dólares

Supongamos también que durante el periodo de mantenimiento pasó la fecha de registro del dividendo y que el bróker abonó en la posición larga un ajuste en efectivo de 0,25 dólares por CFD. Con 100 CFD, esto supone 25 dólares.

La comisión del bróker es de 0,02 dólares por CFD en la apertura y lo mismo en el cierre. La comisión total es de 4 dólares:

100 × 0,02 dólares × 2 = 4 dólares

Así, el resultado final de la operación será:

500 − 3,21 + 25 − 4 = 517,79 dólares

Tras el cierre de la posición, el margen utilizado se desbloquea y el importe final de la cuenta, en ausencia de otras operaciones, será de 10 517,79 dólares.

Ahora imagine la situación contraria. El precio cae hasta 171,00 dólares y usted cierra la posición a ese precio. La pérdida será:

(171,00 − 180,00) × 100 = −900 dólares

Aplicando los mismos costes y pagos asociados:

−900 − 3,21 + 25 − 4 = −882,21 dólares

Ahora bien, la caída hasta 171,00 dólares no implica necesariamente por sí sola el cierre automático de la posición. El stop-out solo se activa cuando se alcanza el umbral de margen fijado por el bróker, y el nivel concreto depende de sus normas y del estado actual de la cuenta. Si el precio sigue moviéndose en su contra, el patrimonio y el margen disponible irán disminuyendo hasta que, al alcanzar el umbral correspondiente, el bróker empiece a cerrar la posición de forma forzosa.

Este ejemplo muestra por qué el resultado de una operación con CFD no depende solo de la dirección del movimiento del precio. En él influyen el spread, la comisión, el coste de mantener la posición, los ajustes por dividendos y los requisitos de margen. Al mismo tiempo, el margen no es un gasto en sí mismo: es el importe necesario para mantener la posición, que normalmente se desbloquea tras su cierre.

Diferencias clave entre los CFD y los instrumentos financieros tradicionales

Parámetro CFD Acciones al contado Futuros Opciones cotizadas Spread betting financiero (Reino Unido/Irlanda) Rolling spot FX Propiedad Sintética (ninguna) Directa / legal Exposición contractual (sin propiedad antes de la entrega) Derecho / obligación contractual Sintética (ninguna) Sintética (sin entrega) Centro de negociación OTC (bilateral) Bolsa regulada Bolsa regulada Bolsa regulada OTC (bilateral) OTC (bilateral) / ECN Compensación central Normalmente no Depende del mercado Sí (CCP) Sí (CCP) Normalmente no Normalmente no Contraparte El proveedor de CFD Participante del mercado / bróker compensador Cámara de compensación Cámara de compensación Proveedor de spread betting Bróker / dealer / LP Tratamiento fiscal CGT estándar CGT + SDRT / impuesto de timbre CGT / Sección 1256 (Estados Unidos) CGT / Sección 1256 (Estados Unidos) Exento de CGT (Reino Unido/Irlanda) CGT estándar / Sección 988 Modo de liquidación Solo en efectivo Transferencia de valores mediante anotaciones en cuenta En efectivo o con entrega física En efectivo o con entrega física Solo en efectivo En efectivo / rollover (sin entrega)

La evolución de los CFD: de los mercados institucionales al minorista

Los CFD no siempre fueron un instrumento para operadores minoristas. Su historia comenzó en Londres a principios de la década de 1990, en el segmento institucional del mercado financiero, donde las operaciones se cerraban principalmente por teléfono y el círculo de participantes era relativamente reducido.

El uso inicial de los CFD en el ámbito institucional está asociado a los bancos de inversión y a las grandes operaciones corporativas. Los CFD permitían obtener exposición a las variaciones del precio de una acción sin comprarla realmente. HMRC describe un CFD como un contrato cuyo resultado depende del movimiento del precio del activo subyacente, mientras que el activo en sí no necesariamente se compra o se vende.

Este enfoque ofrecía varias ventajas: exposición con margen, la posibilidad de abrir posiciones largas y cortas sin adquirir las acciones subyacentes y la ausencia de impuesto de timbre sobre el propio CFD. HMRC señala que, cuando se contrata o se cierra un CFD, no se produce ninguna transmisión de acciones ni de otros valores, por lo que una operación de este tipo no genera la obligación de pagar el impuesto de timbre ni el impuesto de reserva del timbre (SDRT).

A finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, los CFD y otros productos con margen se hicieron gradualmente más accesibles para los clientes minoristas gracias al desarrollo del trading en línea. El bróker IG afirma que en 1998 lanzó una plataforma en línea para el spread betting financiero.

CMC Markets, por su parte, presentó una plataforma en línea para el trading minorista de divisas en 1996 y en 2000 entró en el mercado de CFD. Con el tiempo, estas plataformas reunieron la negociación de acciones, índices, divisas, materias primas y activos digitales en una única interfaz de trading.

Hoy los CFD vuelven a ser utilizados por participantes institucionales, pero para tareas distintas. Se emplean en el prime brokerage sintético y en operaciones de equity swap, y ayudan a trabajar con mercados restringidos, emergentes y extranjeros sin una infraestructura local de custodia propia. Al mismo tiempo, su papel se ha ampliado. Además de la cobertura y la especulación, los CFD ayudan a simplificar las operaciones de trading y a mejorar su eficiencia. En este sentido, la historia de los CFD recuerda a una espiral: pasaron del mercado institucional al minorista y luego regresaron a las instituciones, pero con nuevas tareas y tecnologías.

La economía del trading de CFD

Un CFD no es solo un instrumento que le permite obtener beneficios de la diferencia entre los precios de apertura y de cierre de una posición, sino también un negocio aparte para el bróker. Además, el bróker de CFD no solo gana cuando el cliente pierde dinero. Tiene varias fuentes de ingresos. Examinemos cada una de ellas para que pueda valorar mejor las condiciones de trading y los costes reales.

Ingresos por operaciones

La primera fuente de ingresos, y la más evidente, es el spread. El bróker recibe cotizaciones de los proveedores de liquidez y puede añadirles su propio recargo. El cliente ve los precios bid y ask, y la diferencia entre ellos no solo refleja las condiciones del mercado, sino que también puede incluir un componente comercial. Cuanto más amplio sea el spread fijado, mayores serán los ingresos por cada operación, en igualdad de condiciones.

La segunda fuente son las comisiones directas de ejecución. Son especialmente habituales al operar con CFD sobre acciones individuales, donde el spread puede ser relativamente estrecho, pero se cobra además una comisión por operación. En conjunto, los spreads y las comisiones constituyen la parte principal de los ingresos por operaciones.

Ingresos por swaps

Si una posición permanece abierta durante la noche, se aplica un swap, que también genera ingresos. Se toma como base, por ejemplo, el tipo SOFR, SONIA o EURIBOR, al que se añade el recargo propio del bróker. Como resultado, en las posiciones largas el cliente paga más que el tipo de referencia, mientras que en las cortas recibe menos. La diferencia constituye el ingreso del bróker. Es una parte habitual del modelo de negocio que afecta directamente a la rentabilidad final de las estrategias cuando las posiciones se mantienen durante mucho tiempo.

Comisiones de trading adicionales

Además de los spreads y los swaps, existen otras comisiones. Puede aplicarse un recargo por conversión de divisas si el activo está denominado en una divisa distinta de la divisa base de la cuenta. Por un stop-loss garantizado (GSLO) suele cobrarse una comisión aparte por la protección contra el deslizamiento. También puede cobrarse una comisión por inactividad si no hay operaciones durante un periodo prolongado. Por separado, estas comisiones son pequeñas, pero en conjunto aumentan los costes de trading.

La economía de la gestión del riesgo

El bróker puede actuar como contraparte de las operaciones de los clientes y ganar con su resultado agregado, o bien cubrir el riesgo resultante en el mercado mayorista. Si los clientes en conjunto pierden dinero, esto le reporta beneficios; si ganan, surge una pérdida que puede compensarse con cobertura externa. No se trata de manipulación, sino de una característica del modelo de ejecución extrabursátil. Por eso es importante que el operador entienda que, en algunos modelos de negocio, su resultado financiero afecta directamente al resultado del bróker.

En definitiva, los ingresos del bróker se componen de varios elementos: spreads, comisiones, swaps, comisiones adicionales y el resultado de la gestión del riesgo. Para el operador, esto significa que los costes no se reducen a una sola cifra. Surgen en distintas fases de la operación, desde la apertura hasta el mantenimiento y el cierre de la posición. Entender esta economía le ayuda a valorar de forma realista el coste real del trading.

Ejecución de CFD, internalización y gestión del riesgo

Cuando envía una orden en un terminal de trading, esta no llega necesariamente al mercado real. Su bróker dispone de varios escenarios de ejecución, y del que se elija depende quién acaba en el otro lado de la operación. Examinemos cada uno de ellos con más detalle.

Internalización B-book

Con este esquema, el bróker se convierte en la contraparte económica directa del cliente. Compensa las órdenes opuestas dentro de la empresa sin enviarlas al mercado externo. Si un cliente compra y otro vende al mismo tiempo, las posiciones opuestas pueden compensarse entre sí, y solo se envía al exterior la exposición neta, y aun así únicamente si se superan los límites de riesgo establecidos. Mientras el flujo de órdenes esté equilibrado, el bróker gana con los spreads y las comisiones sin asumir prácticamente ningún riesgo de mercado.

Cobertura externa A-book

Aquí la lógica es la contraria: el bróker no se queda con el riesgo direccional, sino que lo traslada a proveedores de liquidez o a brókeres prime. Las operaciones de los clientes se envían al mercado mayorista y el bróker gana con su recargo. Este enfoque resulta conveniente cuando el flujo de órdenes de los clientes es unidireccional o cuando las posiciones son grandes y no es aconsejable mantenerlas internamente. En este caso, el bróker actúa como intermediario y sus ingresos dependen menos de la dirección en la que operen los clientes.

Términos que suelen confundirse

A-book no es un tipo de cuenta ni una tecnología, sino una estrategia de gestión del riesgo. Con este enfoque, el bróker envía el riesgo del cliente al exterior. El acceso directo al mercado (DMA) significa otra cosa. La orden del cliente se envía directamente al libro de órdenes de la bolsa subyacente, sin intermediación de un dealer. El procesamiento directo (STP) describe el proceso de ejecución. La orden pasa de forma automática, sin intervención manual del dealer. Son tres conceptos distintos que a menudo se mezclan en la publicidad de los brókeres, aunque cada uno describe su propio mecanismo de funcionamiento.

Ejecución híbrida y enrutamiento dinámico

En la práctica, la mayoría de los grandes brókeres no utiliza un único modelo de forma permanente. Un software especializado distribuye el flujo de órdenes en tiempo real teniendo en cuenta la volatilidad del mercado, el tamaño de la operación, la liquidez del activo subyacente y el perfil de riesgo del cliente. Una orden pequeña en un mercado tranquilo puede quedarse dentro de la empresa, mientras que una orden grande o una operación durante un pico de noticias puede enviarse a cobertura externa. Por eso, un mismo bróker puede actuar como contraparte y como intermediario, a veces incluso en un mismo minuto. Para el operador, esto significa que el método de ejecución puede cambiar de una operación a otra.

La regulación de los CFD minoristas en Estados Unidos y las normas de acceso

Imagine que es un operador estadounidense y quiere hacer una operación con un CFD sobre acciones de Apple. Suena bastante inofensivo, ¿verdad? Solo que en Estados Unidos no puede hacerlo debido a las particularidades de la regulación local de los derivados. El enfoque estadounidense difiere sustancialmente del europeo y del británico, y entender esta diferencia explica por qué los brókeres internacionales no ofrecen CFD a los clientes estadounidenses o les proporcionan otros instrumentos derivados.

Supervisión de la SEC y la CFTC

En Estados Unidos no existe un organismo único que supervise los contratos por diferencia (CFD). La competencia regulatoria depende del tipo de activo subyacente y, en el caso de los índices de acciones, de si el índice es de base estrecha o de base amplia. Los CFD basados en un único valor o en un índice de valores de base estrecha se tratan, por lo general, como swaps basados en valores (SBS) y quedan bajo la competencia de la SEC. Los CFD basados en índices de valores de base amplia, materias primas, divisas u otros intereses económicos distintos de los valores se tratan, por lo general, como swaps conforme a la Ley de Bolsas de Mercancías y quedan bajo la competencia de la CFTC.

Esta distinción determina los requisitos regulatorios aplicables. Los participantes en SBS pueden estar sujetos a las normas de la SEC, incluido el registro como dealer de swaps basados en valores y los requisitos de información y divulgación específicos de los SBS, mientras que los demás swaps están sujetos a las normas correspondientes de la CFTC, incluidos el registro de dealers, la presentación de información y las obligaciones de ejecución y compensación, cuando proceda. Ninguno de los dos marcos ofrece una vía para ofrecer CFD a clientes minoristas estadounidenses a través de una plataforma convencional de CFD extrabursátiles (OTC), por lo que el modelo estándar de CFD OTC utilizado en muchas otras jurisdicciones no está disponible para los clientes minoristas estadounidenses.

Por qué es difícil eludir la prohibición

La principal barrera para el trading de CFD se establece en la sección 742 de la Ley Dodd-Frank, que añadió la sección 2(c)(2)(D) a la Ley de Bolsas de Mercancías (CEA). Su redacción es bastante estricta: toda operación sobre una mercancía celebrada con una persona que no sea un participante de contrato elegible (ECP) se considera una operación minorista sobre mercancías si implica apalancamiento, margen o financiación por parte de la contraparte. Estas operaciones quedan sujetas a la regulación de la CEA del mismo modo que los contratos de futuros.

Existe una excepción, pero es muy limitada. La operación debe prever la entrega efectiva de la mercancía en un plazo de 28 días. A los CFD, que son instrumentos liquidados en efectivo y no prevén la entrega del activo subyacente, esta excepción no se les aplica. Punto.

Acceso minorista a los swaps OTC

La Ley Dodd-Frank restringe la posibilidad de que las personas que no son ECP celebren operaciones de swap fuera de los centros regulados. ¿Quién se considera ECP? Por ejemplo, las sociedades con un determinado volumen de activos (10 millones de dólares), las personas físicas con un importe considerable de fondos invertibles y las entidades financieras reguladas. Un operador minorista con un depósito de unos pocos miles de dólares, por regla general, no entra en esta definición. Por tanto, a un cliente así no se le puede ofrecer un CFD OTC ordinario en las mismas condiciones que los swaps institucionales.

Aplicación activa de la normativa

La teoría es la teoría, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? En 2026, dos reguladores estadounidenses a la vez, la SEC y la CFTC, presentaron cargos contra Netrios LP Ltd. y su entidad afiliada Red Acre Ltd. Formalmente, las infracciones eran distintas, pero en ambos casos se trataba de una misma infraestructura a través de la cual clientes minoristas estadounidenses accedían a productos que no estaban a su alcance según las normas estadounidenses.

La SEC acusó a Netrios y Red Acre de ofrecer y vender swaps basados en valores en forma de CFD sobre acciones estadounidenses y europeas a inversores minoristas estadounidenses sin el registro exigido y sin realizar las operaciones en una bolsa nacional registrada. Netrios creó la infraestructura tecnológica para plataformas de corretaje de marca blanca, que luego operaban bajo marcas de terceros. Según la SEC, al menos 15 de estas plataformas, gestionadas predominantemente desde Estados Unidos, ofrecían CFD sobre acciones, materias primas y otros activos. El regulador determinó que los CFD sobre acciones individuales son swaps basados en valores y están sujetos a los requisitos correspondientes.

La CFTC examinó el mismo caso desde otro ángulo. La Comisión concluyó que Netrios prestaba un servicio especializado para ofrecer y vender operaciones minoristas apalancadas sobre mercancías a través de plataformas extrabursátiles offshore dirigidas a clientes estadounidenses. Además, las plataformas no verificaban si los clientes cumplían los requisitos de participante de contrato elegible. Red Acre, por su parte, prestaba apoyo a Netrios, incluidos la atención al cliente y servicios de marketing. Según las conclusiones de la CFTC, dicha actividad debería haberse realizado en una bolsa registrada, y Red Acre facilitó las infracciones de Netrios.

Las consecuencias financieras resultaron considerables. En el procedimiento de la CFTC, Netrios está obligada a pagar una sanción civil de 1,75 millones de dólares y Red Acre, de 750 000 dólares, y ambas deben cesar la actividad en cuestión. La SEC impuso a las empresas las mismas multas en su caso. Así, el importe total de las sanciones en los dos casos fue de 5 millones de dólares.

Este caso demuestra que la supervisión regulatoria no se limita a las empresas que ofrecen CFD directamente a clientes minoristas. También puede abarcar a los proveedores de infraestructura que sustentan el funcionamiento de estas plataformas. Es destacable además que la SEC y la CFTC actuaran en paralelo y que ambas comisiones señalaran la asistencia mutua y la de reguladores extranjeros, entre ellos el Banco Central de Irlanda, la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles y la Autoridad de Servicios Financieros de Malta.

Para el operador estadounidense, la conclusión práctica es bastante sencilla: si una plataforma ofrece CFD sobre acciones individuales a clientes minoristas en Estados Unidos, lo primero que hay que comprobar es su situación jurídica y el cumplimiento de los requisitos de la SEC. El mero hecho de que una plataforma así exista en internet no significa que su actividad esté permitida por la legislación estadounidense.

Qué les queda a los operadores minoristas estadounidenses

La prohibición de los swaps OTC y de las operaciones minoristas apalancadas sobre mercancías no significa que los estadounidenses carezcan de vías para operar con índices o materias primas con apalancamiento. Lo que ocurre es que esas vías funcionan a través de instrumentos regulados negociados en bolsa. Los microfuturos del CME y de ICE, contratos de una décima parte del tamaño de los estándar, están disponibles sobre índices, oro, petróleo e incluso cereales. Las opciones sobre futuros, compensadas a través de una contraparte central, ofrecen otra forma de abrir una operación direccional con riesgo limitado. Estos instrumentos se negocian en bolsas registradas, pasan por una contraparte central y están sujetos a normas de margen estandarizadas. El regulador estadounidense no prohíbe la especulación minorista apalancada como tal. La reconduce hacia el cauce de la infraestructura bursátil, donde los riesgos de contraparte y de liquidación se gestionan de forma distinta que en un contrato bilateral de CFD OTC.

Para un operador de Estados Unidos, esto significa algo sencillo: si una plataforma ofrece CFD sobre acciones, índices u oro, es casi seguro que opera fuera del marco regulatorio estadounidense. Y, tarde o temprano, el regulador se dará cuenta.

La regulación de los CFD minoristas en la UE

En Europa, un operador minorista que opera con CFD cuenta con una protección considerablemente más estricta que un operador minorista de Forex en Estados Unidos. No porque los reguladores europeos sean más benévolos, sino porque en 2018 la ESMA utilizó por primera vez sus facultades de intervención de productos y estableció restricciones uniformes para el trading minorista de CFD en la UE. En un principio estas medidas eran temporales, pero posteriormente los reguladores nacionales las hicieron permanentes. Determinan cómo pueden los brókeres ofrecer CFD a los clientes minoristas y qué nivel de riesgo es aceptable para estos productos.

CFD: productos complejos por definición

Desde la perspectiva de MiFID II (Directiva 2014/65/UE) y MiFIR, los CFD se clasifican como instrumentos financieros complejos. En la práctica, esto significa que un bróker no puede limitarse a proporcionar un CFD a un cliente sin evaluar sus conocimientos y experiencia. Antes debe realizar una evaluación de conveniencia y determinar si el cliente comprende suficientemente las características y los riesgos de dicho producto, incluido el uso del apalancamiento y del margen. No se permite vender CFD en régimen de solo ejecución, sin dicha evaluación. No es una mera formalidad burocrática, sino un mecanismo que debe restringir el acceso a instrumentos complejos a los clientes que no poseen los conocimientos y la experiencia necesarios.

Las medidas temporales pasan a ser permanentes

Las medidas temporales de la ESMA adoptadas en 2018 tenían inicialmente una duración limitada y se revisaron cada tres meses hasta el 31 de julio de 2019. Establecían requisitos uniformes para el trading minorista de CFD, entre ellos restricciones de apalancamiento, la regla de cierre por margen, la protección contra saldo negativo y la prohibición de determinados incentivos de marketing. Sin embargo, en 2019 la mayoría de las autoridades nacionales competentes ya habían adoptado sus propias medidas permanentes en sus jurisdicciones. La FCA en el Reino Unido, BaFin en Alemania, la AMF en Francia, CySEC en Chipre, el Banco Central de Irlanda y otros reguladores consagraron estos requisitos a escala nacional.

La ESMA pudo poner fin a sus medidas temporales una vez que los regímenes nacionales pasaron a ser permanentes y garantizaron un nivel comparable de protección de los clientes minoristas en los distintos países de la UE.

Normas de protección del cliente minorista

Restricciones de apalancamiento. La ESMA estableció una escala de 1:30 a 1:2 en función del activo subyacente: 1:30 para los pares de divisas principales, 1:20 para los pares de divisas no principales, el oro y los principales índices bursátiles, 1:10 para las materias primas distintas del oro y los índices bursátiles secundarios, 1:5 para las acciones individuales y otros activos subyacentes, y 1:2 para las criptomonedas. Son requisitos obligatorios para los clientes minoristas que el bróker debe tener en cuenta al abrir una posición. Protección contra saldo negativo (NBP). Limita la responsabilidad total del cliente por los CFD a los fondos de su cuenta de CFD. Aunque el mercado se mueva bruscamente en contra de la posición y se produzca un gap importante, el cliente no debería perder más de ese importe. Regla de cierre por margen. Si los fondos de la cuenta de CFD caen hasta el 50 % del margen mínimo exigido, el proveedor debe cerrar una o varias posiciones abiertas. Es un umbral uniforme establecido para las cuentas minoristas de CFD en virtud de estos requisitos. Prohibición de incentivos monetarios y no monetarios. Los bonos por ingresar fondos en una cuenta, las recompensas por abrir una posición y otras ofertas similares no pueden utilizarse para estimular el trading minorista de CFD. Advertencia de riesgo estandarizada. En ella, el proveedor debe indicar el porcentaje actual de cuentas minoristas de CFD que registraron pérdidas. Este indicador se calcula cada tres meses para los 12 meses anteriores. El cálculo tiene en cuenta los resultados realizados y no realizados, así como las comisiones, las tarifas y otros costes de trading.

Al elaborar estas medidas, la ESMA se remitió a un análisis de los reguladores nacionales según el cual, en distintas jurisdicciones de la UE, entre el 74 % y el 89 % de las cuentas minoristas de CFD registraron pérdidas, y las pérdidas medias por cliente oscilaron entre 1600 y 29 000 euros. Se trata de datos históricos utilizados por la ESMA al introducir las restricciones en 2018, y no de una estadística actual única para toda la UE.

Para el operador, estas medidas significan algo bastante sencillo. El riesgo ha quedado limitado de forma más estricta a nivel de producto y de cuenta, pero los CFD en sí no se han vuelto menos arriesgados. El apalancamiento está limitado, los bonos de incentivo están prohibidos y la protección contra el saldo negativo es obligatoria. Al mismo tiempo, los datos históricos de los reguladores mostraron que la mayoría de las cuentas minoristas seguía perdiendo dinero. Las restricciones cambian las condiciones de trading, pero no eliminan el riesgo de pérdidas.

Normas del Reino Unido para los CFD minoristas

El Reino Unido ha abandonado la Unión Europea, pero no ha renunciado a la protección de los operadores minoristas. La FCA mantuvo las principales restricciones que la ESMA introdujo en 2018 y las consagró en su propio Handbook. Ahora no son medidas temporales que haya que renovar, sino requisitos permanentes que determinan cómo puede un bróker ofrecer CFD a los clientes minoristas, qué apalancamiento puede proporcionar y en qué casos está obligado a cerrar sus posiciones.

PS19/18: normas sobre CFD específicas del Reino Unido

En julio de 2019, la FCA publicó la declaración de política PS19/18, con la que consagró las restricciones del regulador europeo en su propia normativa y las hizo permanentes. Las medidas temporales de la ESMA expiraban el 31 de julio de 2019, por lo que el regulador financiero británico decidió incorporar requisitos equivalentes a su propio Handbook antes de su expiración. Las nuevas normas sobre CFD entraron en vigor el 1 de agosto de 2019.

En primer lugar, la autoridad supervisora del Reino Unido limitó el apalancamiento a un rango de 1:30 a 1:2 en función del activo subyacente, introdujo el cierre automático de posiciones cuando los fondos caen hasta el 50 % del margen exigido, estableció la protección contra saldo negativo, prohibió los incentivos monetarios y no monetarios e introdujo una advertencia estandarizada que indica el porcentaje de cuentas minoristas con pérdidas.

Al mismo tiempo, las normas de la FCA difieren en algunos aspectos de los requisitos del regulador de la UE. La autoridad supervisora británica extendió las restricciones a las opciones similares a los CFD. También fijó un apalancamiento máximo de 1:30 en lugar del 1:5 previsto en las medidas de la ESMA para los CFD vinculados a determinados bonos del Estado.

Según la estimación del regulador británico, se esperaba que las medidas introducidas permitieran a los clientes minoristas de las empresas británicas ahorrar entre 267 millones y 451 millones de libras al año gracias a la reducción de las pérdidas de trading. Para el operador, esto significa que, tras el brexit, las normas de la FCA para los CFD minoristas pasaron a ser independientes y ya no dependen de las decisiones de la ESMA. Los brókeres que trabajan con clientes minoristas británicos están obligados a cumplir los requisitos de la FCA con independencia de las normas vigentes en la UE.

Los CFD sobre criptoactivos siguen prohibidos; los ETN, permitidos

En lo que respecta a los criptoactivos, las normas de la FCA también distinguen entre el acceso a los propios activos y la negociación de instrumentos derivados. El 8 de octubre de 2025, el regulador levantó la prohibición del acceso minorista a los ETN de criptoactivos, es decir, notas cotizadas vinculadas a criptoactivos. Ahora bien, esto solo afecta a los productos admitidos a negociación en una bolsa de inversión reconocida del Reino Unido (UK Recognised Investment Exchange). Es una limitación fundamental: no se trata de la negociación sin restricciones de criptoactivos, sino de un instrumento cotizado sujeto a los requisitos establecidos de admisión a cotización y de divulgación de información.

Al mismo tiempo, se ha mantenido la prohibición de los CFD minoristas sobre criptoactivos. La FCA sigue prohibiendo la venta, la comercialización y la distribución de derivados sobre criptoactivos a clientes minoristas, incluidos los CFD, las opciones y los futuros. El regulador vincula estas restricciones a la elevada volatilidad de los criptoactivos, a las dificultades para valorarlos y al riesgo de pérdidas repentinas y significativas para los inversores minoristas.

En otras palabras, no se trata de una prohibición total del acceso de los clientes minoristas a los criptoactivos, sino de una distinción entre productos de inversión concretos. Un ETN de criptoactivos que cumpla los requisitos de una bolsa de inversión reconocida del Reino Unido está disponible para los clientes minoristas. Los CFD sobre criptoactivos siguen prohibidos para ellos.

Deber hacia el consumidor (Consumer Duty)

Desde julio de 2023, la FCA aplica el Consumer Duty. La esencia de estas normas es que una empresa no solo debe fijarse en si cumple las normas establecidas, sino también en lo beneficiosas y claras que resultan sus condiciones para el cliente. Para los proveedores de CFD, esto significa que las restricciones de apalancamiento y de margen no bastan por sí solas. También hay que demostrar que el cliente recibe unas condiciones razonables por su dinero.

En noviembre de 2025, la FCA publicó los resultados de una revisión de varios brókeres y detectó una serie de problemas. Algunas empresas no tenían debidamente en cuenta las reclamaciones de los clientes al evaluar sus productos, no los revisaron tras la introducción del Consumer Duty y cobraban comisiones excesivamente altas u opacas por los swaps nocturnos.

Mark Francis, director de mercados mayoristas (área sell-side) de la FCA, expresó la postura del regulador con bastante claridad:

El Consumer Duty eleva el listón de la protección del consumidor en todos los servicios financieros, y los proveedores de CFD deben cumplir esos estándares. Los CFD son productos complejos y arriesgados, y es vital que los proveedores actúen para ofrecer buenos resultados a los clientes, se comuniquen con claridad y ofrezcan un valor justo. También es importante que los consumidores comparen ofertas y se aseguren de que comprenden plenamente la inversión y sus costes.

Para el operador, esto significa que la FCA no se fija solo en las restricciones de apalancamiento y de margen. El regulador también comprueba hasta qué punto las condiciones de trading son realmente aceptables para el cliente. Si no lo son, el proveedor tendrá que cambiar el producto o dejar de ofrecerlo.

Cómo regulan los mercados de APAC el trading minorista de CFD

La región de Asia-Pacífico no cuenta con un regulador único que establezca normas comunes para los CFD, como hace la ESMA en Europa. Cada país fija sus propios requisitos: en algunos lugares el apalancamiento está estrictamente limitado, en otros los instrumentos negociados en bolsa y los extrabursátiles se regulan de forma distinta, y en otros los clientes minoristas no pueden operar con CFD en absoluto.

Australia

La Comisión Australiana de Valores e Inversiones emitió una orden de intervención de productos sobre los CFD que entró en vigor el 29 de marzo de 2021 y se prorrogó hasta el 23 de mayo de 2027, salvo que se dicte de nuevo. La orden limita el apalancamiento para los clientes minoristas a entre 1:30 y 1:2 según la clase de activo subyacente. También exige el cierre por margen cuando el patrimonio neto de la cuenta de CFD de un cliente minorista cae por debajo del 50 % del margen inicial o exigido total de las posiciones abiertas, exige la protección contra saldo negativo y prohíbe determinados incentivos para abrir una cuenta de CFD, ingresar fondos en ella u operar con ella.

El efecto de estas restricciones se refleja en los datos de la ASIC. Durante los primeros seis meses de aplicación de la orden, las pérdidas netas agregadas en las cuentas de clientes minoristas cayeron un 91 %, el número de cuentas de clientes minoristas con pérdidas se redujo un 51 % y los casos de saldo negativo disminuyeron un 88 %.

El enfoque de la ASIC va más allá de supervisar el cumplimiento de la orden de intervención de productos sobre los CFD. El regulador también ha emprendido acciones sancionadoras cuando los titulares de licencias no aplicaron las protecciones adecuadas para los clientes minoristas. Por ejemplo, en el asunto Binance Australia Derivatives, el Tribunal Federal ordenó a Oztures Trading Pty Ltd, que operaba Binance Australia Derivatives, pagar una multa de 10 millones de dólares australianos después de que clasificara erróneamente a más del 85 % de su base de clientes australianos como clientes mayoristas durante un periodo de nueve meses. Como resultado, 524 inversores minoristas pudieron operar con criptoderivados de alto riesgo sin las protecciones al consumidor a las que tenían derecho.

La ASIC también ha actuado en relación con conductas transfronterizas. En el caso Union Standard, la empresa comercializó activamente y emitió CFD para clientes en China pese a saber, o estar obligada a saber, que esos clientes podían quedar expuestos al riesgo de infringir la legislación china. El Tribunal Federal impuso sanciones por un total de 300,2 millones de dólares australianos a Union Standard y a dos de sus antiguos representantes autorizados. De ese importe, 156,7 millones de dólares australianos se impusieron a la propia Union Standard. El caso ilustra que un titular australiano de una licencia de servicios financieros puede afrontar importantes consecuencias sancionadoras cuando la conducta indebida al amparo de su licencia implica operaciones transfronterizas.

Japón

El regulador japonés JFSA regula de forma distinta la negociación en bolsa y la extrabursátil. La negociación de divisas con margen en bolsa a través de Click 365, la plataforma de la Bolsa Financiera de Tokio, se regula por separado del mercado minorista extrabursátil de divisas.

A la negociación de divisas de los particulares, tanto en bolsa como extrabursátil, se le aplica un límite muy estricto: el apalancamiento máximo es de 1:25, lo que corresponde a un margen del 4 %. Es inferior a los límites de Europa y Australia. Los CFD sobre acciones individuales e índices están sujetos a requisitos de margen distintos. Para los CFD sobre índices, el margen habitual es del 10 % del valor de la posición, equivalente a un apalancamiento de 1:10, mientras que los CFD sobre acciones individuales exigen un margen del 20 %, es decir, un apalancamiento de 1:5.

A diferencia de las normas europeas, el sistema japonés no prevé el paso de un cliente minorista a una categoría profesional con un límite de apalancamiento más alto. Las restricciones establecidas se aplican a todas las cuentas minoristas.

Corea del Sur

En 2023, las autoridades financieras surcoreanas anunciaron una revisión de las normas sobre CFD después de que las fuertes caídas de los precios de determinadas acciones pusieran de manifiesto debilidades en el mercado de CFD. Las medidas fueron elaboradas por la Comisión de Servicios Financieros (FSC) junto con el Servicio de Supervisión Financiera, la Bolsa de Corea y la Asociación de Inversión Financiera de Corea. Incluían una mayor transparencia sobre el tipo real de inversores en CFD y los saldos de inversión por instrumento, así como la inclusión de las exposiciones a CFD en los límites máximos de concesión de crédito de las sociedades de valores.

También se reforzaron las normas de protección del inversor. Quienes operan con CFD deben depositar al menos el 40 % del importe de la operación, lo que implica un apalancamiento máximo de aproximadamente 1:2,5. Los inversores particulares que deseen obtener la condición de inversor profesional cualificado deben someterse a un proceso de verificación presencial, que puede incluir una videollamada, y las sociedades de valores deben volver a comprobar cada dos años si siguen cumpliendo los requisitos de cualificación.

Además, los inversores profesionales cualificados que deseen operar con derivados OTC, incluidos los CFD, deben demostrar experiencia suficiente con productos de inversión de alto riesgo. Este requisito adicional pretende garantizar que el acceso a estos productos se limite a los inversores que cumplen los criterios de experiencia pertinentes. Las sociedades de valores son responsables de verificar el cumplimiento de estos requisitos como parte del proceso de cualificación de inversor profesional.

Malasia: CFD para inversores cualificados

La Comisión de Valores de Malasia (SC) revisó sus Directrices sobre contratos por diferencia el 14 de junio de 2024. El documento, con la referencia SC-GL/3-2018 (R3-2024), regula los contratos por diferencia como contratos de derivados extrabursátiles liquidados en efectivo.

Un proveedor de CFD solo puede ofrecer CFD si posee una licencia de servicios de mercados de capitales (CMSL) para negociar con derivados, incluida una CMSL restringida a la negociación de CFD. Los CFD solo pueden ofrecerse a inversores sofisticados en el sentido de la Ley de Mercados de Capitales y Servicios de 2007.

Las Directrices revisadas amplían la gama de instrumentos subyacentes admisibles. Además de las acciones, los instrumentos permitidos incluyen participaciones de REIT, participaciones de ETF, derivados sobre materias primas cotizados en Bursa Derivatives o en una bolsa especificada, e índices, con sujeción a los criterios de admisibilidad aplicables. El marco regulatorio también exige una evaluación de idoneidad para los inversores que deseen operar con CFD.

Malasia limita, por tanto, el acceso a los CFD tanto mediante la concesión de licencias a los proveedores como mediante requisitos de elegibilidad de los inversores. Para los operadores que evalúan las condiciones de los CFD en APAC, el apalancamiento es solo un factor: la clasificación del inversor, la situación regulatoria del proveedor y los instrumentos subyacentes permitidos pueden ser igual de importantes.

Brókeres de CFD offshore y la realidad de la protección del inversor

¿Se ha preguntado alguna vez por qué un mismo bróker ofrece a un cliente del Reino Unido un apalancamiento de 1:30, mientras que permite a un operador de otra jurisdicción abrir operaciones con un apalancamiento de 1:500 en la misma plataforma? A menudo, la razón es que los clientes son atendidos por entidades jurídicas distintas. Una empresa con licencia de la FCA debe cumplir los requisitos del regulador británico, mientras que su entidad offshore puede operar conforme a las normas de otra jurisdicción donde las restricciones para los clientes minoristas son menos estrictas. Por eso es importante averiguar qué entidad jurídica atenderá realmente su cuenta antes de abrirla. De ello dependen el apalancamiento del que dispondrá, las condiciones de trading y el nivel de protección regulatoria.

Distintos niveles de regulación offshore

Es poco probable que vea a un bróker anunciar el hecho de que su regulador se considera menos estricto. En la práctica, los reguladores difieren considerablemente en sus facultades y enfoques. Por ejemplo, la FSA de Seychelles concede licencias a los dealers y fija requisitos mínimos de capital, pero la profundidad de la supervisión y la frecuencia de las inspecciones difieren de la práctica europea. La SCB de las Bahamas también regula a los brókeres, pero tradicionalmente ha impuesto restricciones menos estrictas a los productos que pueden ofrecer. La VFSC de Vanuatu es conocida por sus requisitos de licencia relativamente bajos, lo que la hace atractiva para las plataformas que buscan un estatus regulatorio formal. La FSC de Mauricio impone requisitos de información y prevé distintas categorías de licencias, pero el nivel de protección del cliente minorista es inferior al que se ofrece en el Reino Unido, Europa y Australia.

Al evaluar una licencia, es importante fijarse en las facultades reales del regulador: cómo supervisa la actividad del bróker, qué medidas puede adoptar en caso de infracciones y qué mecanismos de protección tienen a su disposición los clientes.

Los riesgos del apalancamiento elevado

A primera vista, un apalancamiento de 1:500 o superior puede parecer una oportunidad para ganar más dinero con el mismo movimiento del precio. Sin embargo, puede aumentar las pérdidas con la misma rapidez. Con un apalancamiento de 1:500, un movimiento del precio del 0,2 % en contra de la posición equivale a una pérdida igual a todo el margen utilizado, sin contar el efecto de los spreads, las comisiones y las reglas de liquidación forzosa. Durante la publicación de noticias importantes o en la apertura de la sesión asiática, el mercado puede recorrer esa distancia en muy poco tiempo.

El límite europeo de apalancamiento va de 1:30 a 1:2 en función de la volatilidad del subyacente, lo que reduce el apalancamiento disponible en relación con el capital y deja más margen de maniobra antes del cierre por margen. Los datos australianos muestran que, tras la introducción de las restricciones de apalancamiento, tanto la proporción de cuentas minoristas de CFD con pérdidas como las pérdidas netas agregadas cayeron sustancialmente. En la UE y el Reino Unido, los reguladores informan de que una gran mayoría de las cuentas minoristas de CFD pierde dinero, y las medidas se diseñaron para reducir las pérdidas, aunque las estadísticas comparables posteriores a su aplicación son más difíciles de encontrar que en Australia. Los datos comparables de las jurisdicciones offshore no suelen estar disponibles, lo que hace considerablemente más difícil evaluar allí los resultados del trading.

¿La protección contra saldo negativo (NBP) es un requisito legal o una promesa?

En la UE y el Reino Unido, las normas de protección contra saldo negativo para clientes minoristas limitan sus pérdidas totales a los fondos disponibles en su cuenta de CFD. Si las pérdidas superan ese importe, el bróker no puede exigir al cliente que pague la diferencia.

Los brókeres offshore incluyen a veces una promesa similar en sus acuerdos de cliente como política interna de la empresa. Su fuerza jurídica y la forma en que se aplica dependen de los términos del acuerdo y de la legislación de la jurisdicción correspondiente. La capacidad del cliente para impugnar la negativa del bróker a cumplir dicha promesa también puede ser limitada.

Por tanto, al revisar el acuerdo, es importante determinar si la protección viene exigida por la ley o se ofrece únicamente conforme a las normas internas de la empresa, así como qué regulador supervisa al bróker y tramita las reclamaciones de los clientes. La mera presencia de una disposición así en el acuerdo no garantiza un nivel de protección comparable a los requisitos impuestos por la FCA o los reguladores de la UE.

Cómo la segregación de fondos protege su dinero

En el Reino Unido, los fondos de los clientes deben mantenerse separados de los fondos propios del bróker conforme a las normas de la FCA. Si una empresa se declara insolvente, se aplican procedimientos especiales a la devolución de los activos segregados de los clientes. Puede existir protección adicional a través del FSCS si la empresa y el tipo concreto de reclamación entran en sus normas.

En las jurisdicciones offshore, los requisitos para la custodia de los fondos de los clientes dependen de la legislación local y de los términos de la licencia. En algunos casos, los fondos de los clientes también se mantienen en cuentas segregadas, por lo que el registro offshore por sí solo no significa que el dinero de todos los clientes se mezcle con los fondos operativos del bróker.

Una diferencia importante puede residir en los mecanismos de compensación disponibles. En el Reino Unido, el FSCS ofrece compensación, con sujeción a determinadas condiciones, a los clientes de empresas financieras autorizadas que han quebrado. En Chipre, los clientes de los miembros del ICF están cubiertos por un sistema de compensación independiente con un límite establecido. En otras jurisdicciones puede no existir un sistema equivalente, en cuyo caso las reclamaciones de un cliente contra un bróker insolvente se tramitan conforme a la legislación local sobre insolvencia.

Lista de comprobación para evaluar a un proveedor de CFD

Antes de abrir una cuenta, conviene comprobar de forma sistemática varias cosas:

Averigüe qué empresa atenderá su cuenta. Un mismo bróker puede operar a través de varias empresas en distintas jurisdicciones. Un cliente de la UE puede firmar un acuerdo con una entidad chipriota, mientras que un cliente de otro país puede contratar con una empresa de Seychelles. De ello depende qué normas se aplican y qué nivel de protección está disponible. Compruebe la licencia. Busque información no solo en el sitio web del bróker, sino también en el registro público del regulador correspondiente. La FCA, la ASIC, CySEC y otras autoridades supervisoras publican información sobre los números de licencia y las actividades permitidas. Asegúrese de que la autorización cubre a los clientes minoristas y los productos financieros con los que pretende operar. Compruebe si existe un "paraguas de licencias". Un bróker puede remitirse a la licencia de su empresa matriz aunque el contrato se firme en realidad con una entidad distinta. Asegúrese de que la propia empresa que figura en el acuerdo posee las autorizaciones necesarias. Revise las condiciones de custodia y protección de los fondos de los clientes. Compruebe dónde se guarda el dinero de los clientes, si se exige la segregación y si la jurisdicción prevé un sistema de compensación en caso de insolvencia del bróker. Compruebe los datos de pago. Asegúrese de que el beneficiario del pago coincide con la información del acuerdo. Si los fondos se transfieren a una empresa de otra jurisdicción o se utilizan vías de pago inusuales, averigüe por qué. Fíjese en dónde y cómo capta clientes el bróker. Si la empresa promociona activamente sus servicios en países donde no posee la autorización pertinente, compruebe la base jurídica de esa actividad. En las jurisdicciones reguladas, ofrecer servicios financieros sin la licencia exigida puede constituir una infracción.

Los brókeres offshore no son necesariamente una estafa

Algunas empresas pueden atender legítimamente a clientes que eligen de forma consciente un apalancamiento elevado y están dispuestos a aceptar los riesgos asociados. Los problemas surgen cuando algo sale mal y el cliente tiene opciones limitadas para proteger sus intereses. El regulador puede tener facultades limitadas, puede no existir un sistema de compensación y el procedimiento judicial puede tener que desarrollarse en una jurisdicción extranjera.

Como resultado, los operadores asumen otro riesgo que rara vez se tiene en cuenta al elegir un bróker: el riesgo de quedarse solos frente a la empresa en caso de disputa. Por eso, un apalancamiento atractivo de 1:500 o 1:1000 debe valorarse junto con los derechos, las garantías y los mecanismos de ejecución de que dispone el cliente. Unos pocos puntos porcentuales adicionales de rentabilidad potencial pueden parecer atractivos en una plataforma de trading, pero es mucho más importante entender el coste de esas condiciones cuando el mercado o el propio bróker crean un problema.

Riesgos del trading de CFD: lecciones de la historia

Cualquier manual de gestión del riesgo recomienda colocar un stop-loss. Sin embargo, este tiene una limitación importante: no garantiza que una posición se cierre al precio especificado. Un stop-loss simplemente fija una condición para enviar una orden al bróker. Si el mercado se mueve demasiado rápido o la liquidez desaparece de repente, la posición puede cerrarse a la primera cotización disponible, que puede diferir considerablemente del nivel especificado. Ese deslizamiento puede multiplicar la pérdida esperada. En algunos casos, un gap brusco de precios puede acabar con una parte considerable de una cuenta en cuestión de segundos.

Apalancamiento, margen y riesgo de gap

El apalancamiento aumenta tanto las ganancias como las pérdidas en proporción al tamaño de la posición. Sin embargo, las consecuencias de un movimiento del precio al alza o a la baja difieren debido al capital limitado y a los requisitos de margen. Con un apalancamiento de 1:100, un movimiento del 1 % en contra de la posición equivale a una pérdida igual a todo el margen inicial, por lo que la posición puede cerrarse de forma forzosa antes de que el mercado recorra realmente todo ese 1 %. Un movimiento del 1 % a su favor produce una ganancia comparable en relación con el margen utilizado, pero no crea una oportunidad simétrica de seguir aumentando la posición sin capital adicional.

Los gaps crean un riesgo adicional. Los mercados de CFD pueden cerrar durante los fines de semana, los festivos o las pausas nocturnas, mientras que los grandes anuncios macroeconómicos, las decisiones de los bancos centrales y los acontecimientos geopolíticos pueden desencadenar movimientos bruscos de los precios. Si el mercado abre mucho más allá del nivel del stop-loss, una orden normal puede ejecutarse a la primera cotización disponible, lo que da lugar a un deslizamiento considerable.

Para estas situaciones, algunos brókeres ofrecen un stop-loss garantizado (GSLO). Por ejemplo, lo ofrecen IG, CMC Markets y FOREX.com. Con un GSLO, el bróker garantiza la ejecución al precio especificado incluso en caso de gap o de movimiento brusco del mercado. Esta garantía suele tener un coste adicional. Por eso, un GSLO puede ser útil para posiciones que permanecen abiertas en periodos en los que el riesgo de movimientos bruscos de los precios es elevado.

La crisis de liquidez del franco suizo de 2015

El 15 de enero de 2015, el Banco Nacional Suizo eliminó el anclaje del franco al euro. La medida provocó una onda expansiva en el mercado. El EUR/CHF se desplomó más de 2000 pips en cuestión de minutos, la liquidez desapareció y las cotizaciones en algunos niveles simplemente dejaron de estar disponibles. Los operadores con posiciones en contra del franco descubrieron que sus órdenes stop-loss no se ejecutaron a los precios especificados porque el mercado había saltado esos niveles. Muchas cuentas quedaron en números rojos profundos, con pérdidas muy superiores al depósito inicial. Alpari UK, uno de los mayores brókeres de la época, se declaró insolvente. Los clientes de otras empresas se enfrentaron a saldos negativos y a exigencias de fondos adicionales.

El episodio demostró el coste potencial de subestimar el riesgo de mercado. Un operador puede esperar una pequeña pérdida en función del nivel del stop-loss, pero un gap repentino del mercado puede provocar pérdidas muchas veces superiores al riesgo aceptable inicialmente. En algunos casos, esto supuso no solo perder el depósito, sino también quedar en deuda con el bróker. Tras la crisis, los reguladores de distintos países reforzaron la protección contra saldo negativo, pero el principio de fondo no cambió: en el trading apalancado, un error al evaluar el riesgo puede costar bastante más que la cantidad que el operador estaba dispuesto a perder en un principio.

FXCM y el conflicto de intereses del modelo NDD

En 2017, la CFTC multó a FXCM con 7 millones de dólares y prohibió a la empresa operar en Estados Unidos. El motivo era inquietante. El bróker promocionaba un modelo sin mesa de operaciones (NDD), lo que implicaba la ausencia de conflicto de intereses, y afirmaba que no operaba contra sus clientes. En la práctica, el flujo de órdenes se dirigía a un creador de mercado concreto, Effex Capital, vinculado a la dirección de FXCM, mientras que la empresa recibía reembolsos no declarados basados en el volumen de trading. Los clientes no sabían que sus operaciones se dirigían a una entidad afiliada al bróker.

Este caso ilustra el coste de un modelo de ejecución opaco. Un operador puede creer que una orden se dirige al mercado externo con un conflicto de intereses mínimo, mientras que el esquema real puede ser considerablemente más complejo. Como resultado, una promesa de marketing puede crear una falsa sensación de seguridad y llevar a los clientes a tomar decisiones de trading sin entender quién recibe sus órdenes ni qué incentivos económicos operan en el otro lado de la operación. Por eso es importante examinar el modelo de ejecución real y las fuentes de ingresos de un bróker al elegirlo. Un error en este punto puede costarle al operador bastante más que la diferencia de spreads o comisiones.

Precios negativos del petróleo y los límites de los sistemas de trading

En abril de 2020, el contrato de futuros del WTI de mayo se liquidó a −37,63 dólares. El movimiento sin precedentes de los precios del petróleo creó importantes dificultades para las plataformas de trading y los brókeres que ofrecían instrumentos vinculados al WTI. Los clientes de CFD podían verse afectados por suspensiones de la negociación, cierres de posiciones y otras medidas adoptadas por los brókeres a medida que el mercado subyacente entraba en territorio desconocido.

Un ejemplo destacado fue el de FXCM y sus CFD sobre US Oil. El 20 de abril de 2020, el precio del contrato de futuros subyacente del WTI cayó por debajo de cero, mientras que FXCM suspendió la negociación de US Oil y cerró las posiciones de los clientes a 0,001 dólares. Un cliente tenía tres posiciones largas de CFD sobre el contrato de futuros del WTI de mayo de 2020, que se cerraron después de que FXCM congelara su mercado de US Oil hacia las 18:08 GMT. El Servicio del Defensor Financiero británico concluyó que FXCM tenía derecho a suspender la negociación y cerrar las posiciones debido a la volatilidad extrema y a la pérdida de liquidez, y no halló pruebas suficientes de que la plataforma no pudiera gestionar precios negativos.

El episodio ilustra los riesgos prácticos que pueden surgir cuando una plataforma de CFD suspende la negociación durante un movimiento extremo del mercado subyacente. En condiciones de mercado excepcionales, las restricciones a la negociación, los problemas de liquidez y la respuesta del bróker a unos precios que cambian con rapidez pueden afectar a la capacidad del operador para gestionar una posición abierta. Por tanto, el riesgo financiero puede depender no solo de los movimientos de los precios, sino también de cómo responde la infraestructura de trading a condiciones extremas.

Riesgo de contraparte en el trading de CFD

Todos los escenarios anteriores tienen algo en común. Su contraparte en una operación con CFD no es una bolsa ni una cámara de compensación, sino una empresa concreta. Si esa empresa se declara insolvente, abandona el mercado o no puede cumplir sus obligaciones, tanto sus posiciones como sus fondos pueden estar en riesgo.

Al evaluar la fiabilidad de un bróker, fíjese en varios indicadores prácticos:

Calidad de la ejecución: compare los precios cotizados y los de ejecución real, la frecuencia y el tamaño medio del deslizamiento, y la proporción de órdenes ejecutadas a precios distintos del cotizado. Recotizaciones y rechazos: las solicitudes frecuentes de un nuevo precio, los rechazos de órdenes o los retrasos en la ejecución requieren una explicación, sobre todo en condiciones normales de mercado. Rapidez de las retiradas: preste atención a los plazos reales de tramitación, a los retrasos sin explicación y a cualquier cambio en las condiciones de retirada después de realizar un depósito. Segregación de fondos: compruebe si el bróker está obligado a mantener el dinero de los clientes separado de sus fondos propios y si este requisito se aplica a la empresa y la jurisdicción concretas que atienden su cuenta. Estabilidad financiera: en el caso de un bróker regulado, es útil revisar los estados financieros publicados, los requisitos de capital, el historial de sanciones y cualquier infracción regulatoria significativa.

Estos indicadores ofrecen una forma mucho más concreta de evaluar el riesgo de contraparte que limitarse a comprobar si un bróker muestra una licencia en su sitio web. Los casos históricos muestran que este riesgo cobra especial importancia en periodos de tensión en los mercados. Cuando los precios se mueven con brusquedad, la liquidez desaparece y los sistemas técnicos funcionan bajo una presión extrema, los problemas del bróker pueden afectar simultáneamente a la ejecución de las órdenes, a los cálculos de margen y al acceso a los fondos. La fiabilidad de la contraparte es, por tanto, un componente independiente del riesgo de trading que el operador asume con cada posición de CFD.

El futuro del trading de CFD, la convergencia regulatoria y los derivados competidores

Los CFD ya no son un producto de nicho. Hoy coexisten en el mismo ecosistema con los futuros perpetuos sobre criptoactivos, los microfuturos negociados en bolsa, las opciones minoristas y los protocolos descentralizados. Los reguladores tienen en cuenta el desarrollo de este mercado, los brókeres adaptan gradualmente su oferta a los nuevos instrumentos y los operadores tienen acceso a la gama de productos de trading más amplia de la historia.

Los perpetuos de criptoactivos, bajo el escrutinio de la ESMA

En febrero de 2026, la ESMA emitió una declaración pública sobre cómo clasificar los derivados comercializados con nombres como futuros perpetuos, swaps perpetuos o contratos renovables, conocidos habitualmente como perps. El regulador recordó a las empresas que el nombre comercial de un producto no determina su estatus jurídico. Los brókeres deben evaluar las características reales del instrumento y determinar si entra en la definición de CFD.

Esto es especialmente importante para los derivados apalancados sobre criptoactivos. Si un producto de este tipo se ajusta a la definición de contrato por diferencia, se aplican las medidas nacionales vigentes de protección de los clientes minoristas, incluidos los límites de apalancamiento, las advertencias de riesgo estandarizadas, los requisitos de cierre por margen, la protección contra saldo negativo y la prohibición de incentivos monetarios y no monetarios. La ESMA también recordó a las empresas sus obligaciones en materia de gobernanza de productos y protección del inversor, entre ellas definir un mercado destinatario adecuado, realizar evaluaciones de conveniencia conforme a los requisitos aplicables a los instrumentos financieros complejos, e identificar y gestionar los conflictos de intereses.

El regulador europeo no introdujo ninguna prohibición nueva. Recordó a las empresas que los requisitos vigentes también se aplican a los productos con características de CFD, aunque se comercialicen con otro nombre. Para las plataformas que ofrecen estos instrumentos a clientes minoristas europeos, es un motivo para revisar la clasificación de los productos, las condiciones de trading y los materiales de marketing. Los operadores también deben tener presente que llamar "futuro perpetuo" a un producto no lo exime por sí solo de los requisitos regulatorios europeos.

De los brókeres de CFD a las plataformas multiactivo

Hace unos años, los brókeres de CFD y las plataformas de inversión representaban segmentos distintos del mercado. Hoy, sus ofertas se solapan cada vez más. En los últimos tiempos, los brókeres han lanzado plataformas únicas en las que los clientes pueden comprar acciones y ETF reales sin comisiones y, al mismo tiempo, operar con CFD y opciones a través de la misma cuenta.

La lógica de este modelo es sencilla: los brókeres quieren retener a clientes con objetivos distintos, desde la inversión a largo plazo hasta el trading activo, dentro de un único ecosistema. Los CFD se están convirtiendo gradualmente en un producto más de una gama más amplia, junto con las acciones, los ETF y las opciones. Esto está cambiando la forma de competir del negocio del corretaje: el foco ya no está solo en atraer a operadores activos, sino en captar toda la cartera de inversión del cliente.

Los CFD y sus rivales en el trading minorista

La competencia por los operadores minoristas es cada vez más intensa. Por un lado, los instrumentos negociados en bolsa ofrecen una alternativa regulada: los microfuturos del CME y de ICE, y las opciones sobre futuros a través de la OCC. Las operaciones en estos mercados se compensan a través de una contraparte central y siguen normas estandarizadas, pero requieren acceso a la infraestructura bursátil.

Por otro lado, el segmento de los perpetuos descentralizados crece con rapidez. Según estimaciones de CoinGecko, los 10 principales DEX (exchanges descentralizados) de perpetuos procesaron 6,7 billones de dólares de volumen de trading en 2025, un 346 % más que el año anterior. Hyperliquid dominó la primera mitad del año, aunque la competencia entre plataformas se intensificó hacia finales de año. El principal motor del crecimiento es el trading especulativo minorista. Los perpetuos compiten con los CFD por esta demanda al ofrecer trading apalancado 24/7 sin rollovers ni vencimientos.

Las mejoras de infraestructura como HIP-3 permiten lanzar mercados de perpetuos sobre activos tradicionales sin tokenizarlos por completo. Esto crea oportunidades adicionales para competir con los CFD en acciones, índices y divisas. Al mismo tiempo, los perpetuos de los DEX todavía no ofrecen el nivel de protección regulatoria del que disponen los clientes minoristas europeos cuando operan con CFD. Su crecimiento muestra que los costes de trading, la disponibilidad de instrumentos y la comodidad de la infraestructura de trading son cada vez más importantes para los operadores.

En conjunto, el futuro del mercado se perfila en varias direcciones. Los reguladores están armonizando gradualmente los requisitos para productos con características económicas similares, con independencia de cómo se llamen. Los brókeres amplían sus gamas de productos, y los CFD pasan a ser uno de varios instrumentos dentro de un ecosistema de trading unificado. La competencia por los operadores minoristas se disputa cada vez más entre distintas formas de acceder al mercado: el trading sintético regulado, los instrumentos estandarizados negociados en bolsa y los protocolos descentralizados.

Para los operadores, esto significa más oportunidades y, al mismo tiempo, más preguntas. Es importante entender qué nivel de protección ofrece un modelo concreto, qué restricciones impone y cuánto cuesta acceder al mercado.

Conclusión: el contrato de CFD es solo una parte del riesgo de trading

Así pues, en este análisis hemos examinado cómo se estructura un contrato por diferencia, cómo se forma su precio, de dónde sale el margen, quién gana con una operación, cómo funcionan los regímenes regulatorios en distintas jurisdicciones y qué casos históricos muestran la diferencia entre la teoría y la práctica. Ahora todos estos elementos se unen en una sola imagen que permite entender de qué dependen realmente los resultados del trading de CFD y cuál es el precio del riesgo que asume el operador.

La conclusión principal puede parecer inesperada. Un CFD es, en sí mismo, un instrumento bastante neutral y eficiente. Este contrato da al operador exposición a un activo sin necesidad de comprarlo, y el resultado depende de cómo se utilice, del bróker a través del cual se ejecute la operación y de las condiciones en las que se realice.

El nivel de riesgo de una operación viene determinado por cuatro factores:

Apalancamiento. Las proporciones de 1:5 y 1:500 crean cargas completamente distintas sobre el capital. Un regulador puede fijar un nivel máximo, pero dentro de ese rango la decisión sigue siendo del operador. Volatilidad del activo subyacente. Un CFD sobre un índice amplio y un CFD sobre una acción individual o una criptomoneda pueden tener un perfil de riesgo completamente distinto. Cuanto más fuerte y rápido cambia el precio, menos tiempo queda para reaccionar y más graves son las consecuencias de un error. Fiabilidad del bróker y calidad de la ejecución. Aquí lo que importa es la licencia, el modelo de ejecución, las condiciones de deslizamiento y la capacidad de la empresa para cumplir puntualmente sus obligaciones con los clientes. Las historias de FXCM y Alpari UK muestran que los problemas pueden surgir de una ejecución opaca o de la incapacidad de un bróker para sobrevivir a una sacudida extrema del mercado. Estatus jurídico y protección. Las normas de una jurisdicción concreta determinan si se aplica la protección contra saldo negativo, cómo se custodian los fondos de los clientes y si existe un mecanismo de compensación en caso de quiebra de un bróker. Un mismo CFD puede tener consecuencias completamente distintas para un cliente según la empresa con la que se celebre el contrato.

Los cuatro factores actúan a la vez. Puede elegir un bróker fiable y aun así perder su cuenta por un apalancamiento excesivo. Puede aplicar una gestión del riesgo sensata y aun así encontrarse con problemas de ejecución o con una protección jurídica débil. Por eso no basta con evaluar un CFD solo por el spread, el apalancamiento o el conjunto de activos disponibles.

Esta es la principal lección de toda la historia de los contratos por diferencia. Las condiciones de trading por sí solas dicen poco sobre el nivel real de riesgo. Este debe evaluarse en el contexto de toda la operación, desde el momento en que se abre la posición hasta su posible cierre en una situación de tensión. Cuanto mejor entienda el operador cómo funcionan el producto y el bróker elegidos, menos sorpresas pueden surgir en el momento más inoportuno.

Y recuerde: los CFD dan acceso al mercado con un capital relativamente pequeño, pero esa eficiencia lleva aparejado un riesgo adicional. Cuanto mayor es el apalancamiento, más complejo el producto y más débil la protección en una jurisdicción concreta, mayor es la responsabilidad que recae en el operador.

En definitiva, es importante valorar de antemano qué hay detrás de las condiciones que ofrece el bróker. Detrás de un apalancamiento atractivo puede haber una mayor probabilidad de cierre forzoso de la posición y pérdidas mayores, y detrás de unos costes bajos puede haber particularidades de la ejecución o limitaciones de la protección del cliente. El trading consciente empieza incluso antes de abrir la posición.