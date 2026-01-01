CMA (Autoridad del Mercado de Capitales) de los EAU

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Tanto si reside en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), como si simplemente desea operar con un bróker offshore con sede allí, deberá estar familiarizado con el organismo regulador oficial de los EAU, la Autoridad del Mercado de Capitales (CMA).

A fecha de hoy, el sitio web oficial de la CMA es https://www.uaecma.gov.ae. La agencia solía ser la Autoridad de Valores y Materias Primas (SCA). En breve sabrá más sobre este cambio.

El sitio web de la CMA no es el más intuitivo a nivel de diseño. Puede buscar empresas autorizadas en la base de datos de la CMA. Antes de operar con un bróker que afirme estar autorizado por la CMA (o la SCA, si sus sitios web no están actualizados), compruebe siempre si figura en esta base de datos. Asegúrese de que su licencia está actualizada y en regla.

¿Es la CMA un regulador legítimo?

Sí, la CMA es un regulador legítimo. Es el regulador oficial de los mercados financieros de los EAU y de las empresas pertinentes. Anteriormente se conocía como Autoridad de Valores y Materias Primas (SCA). Ahora tiene un papel más amplio en comparación con los días de la SCA.

Breve historia de la SCA

Antes de hablar de la CMA tal y como existe hoy en día, vamos a explicar brevemente la SCA. El ex presidente de los EAU, el jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, creó la SCA en 2000 mediante el Decreto Federal n.º 4. En 2006 se introdujeron modificaciones mediante la Ley Federal 25.

Se puso al frente de la SCA a un presidente, un director general y un consejo de administración. El presidente del país nombra al presidente y al director general de la SCA.

La SCA se convierte en la CMA

Ahora hablemos de lo que ha cambiado. A partir del 1 de enero de 2026, la SCA fue sustituida por la Autoridad del Mercado de Capitales (CMA). Este cambio entró en vigor mediante el Decreto-Ley Federal n.º (32) de 2025 y el Decreto-Ley Federal n.º (33) de 2025.

La razón del cambio es que los marcos anteriores de los EAU para el sector financiero necesitaban una actualización para "reforzar la estabilidad, eficiencia y competitividad del mercado, y garantizar la conformidad con las mejores prácticas internacionales".

¿Por qué 2026?

He aquí algunas razones por las que los EAU eligieron 2026 para transformar la SCA en la CMA:

El mercado financiero de los EAU tiene muchos más productos que en el pasado en el sector financiero, y están viendo volúmenes de negociación más altos que antes. Reforzar los marcos reguladores para tener en cuenta esos cambios tiene sentido.

En el pasado, los EAU se posicionaban como un centro financiero emergente. Esto ya no es así. La parte "emergente" ya ha pasado, y los EAU se consideran un importante centro financiero regional y mundial. Necesita un marco regulador sólido que sea coherente con ese estatus.

A los EAU les interesa facilitar a los inversores y empresas de otros países las operaciones en sus mercados financieros. Un marco normativo actualizado para ajustarse a las normas y expectativas internacionales contribuye a facilitar la actividad del mercado y las oportunidades de negocio.

Qué está cambiando

Estos son algunos de los cambios que entraron en vigor cuando la SCA se convirtió en la CMA:

El nombre ha cambiado a Autoridad del Mercado de Capitales.

La CMA regulará más actividades financieras que la SCA. Incluyen servicios de asesoría, cuentas de inversión, asesoramiento financiero y mucho más.

Han aumentado los poderes de supervisión de la CMA sobre el sector de los mercados de capitales. Por eso ahora se conoce como Autoridad del Mercado de Capitales.

La CMA regulará el Fondo de Protección de los Inversores y el Fondo de Garantía de Liquidación.

Las nuevas disposiciones definen el papel de la CMA en "la supervisión prudencial y la gestión de circunstancias excepcionales".

La CMA está facultada para iniciar un procedimiento de conciliación antes de incoar un procedimiento penal.

La CMA puede "designar personas de importancia sistémica y regular los mecanismos de intervención temprana, liquidación y resolución".

Los cambios mencionados figuran directamente en el sitio web de la CMA. Además, hemos encontrado estos cambios en sitios de terceros:

Los poderes de investigación de la CMA se han ampliado y ahora el regulador puede gestionar "circunstancias excepcionales". Al declarar que existe una circunstancia excepcional, la CMA puede suspender o cancelar temporalmente la negociación de cualquiera de los valores que supervisa.

La CMA tiene ahora la facultad de intervenir antes que en el pasado en escenarios en los que se crea que un emisor va a incumplir los requisitos de capitalización o liquidez. La CMA puede exigir al emisor que se ajuste a un plan de recuperación financiera.

Si es en interés del estado, la CMA puede designar a una entidad autorizada como "persona de importancia reguladora". Esto faculta a la CMA a tomar medidas para apoyar a esa entidad si ello sirve a su vez a la estabilidad del estado.

La CMA aclara que la responsabilidad del prospecto de una empresa financiera recae en los altos directivos y asesores y en el consejo de administración. Estas personas pueden enfrentarse a acciones legales directas si los documentos son falsos o engañosos, y/o si omiten información crítica. Las medidas coercitivas contra los infractores pueden incluir multas cuantiosas o incluso penas de prisión de hasta un año.

La CMA tiene una gran capacidad para hacer cumplir la ley. Ahora puede imponer multas de hasta 200 millones de AED.

En virtud de las nuevas leyes, la CMA reconoce la práctica de la estabilización de precios como distinta de la manipulación del mercado debido a su naturaleza a corto plazo y controlada. Las empresas y los inversores pueden seguir las nuevas y claras normas de la CMA para participar legalmente en la estabilización de precios sin manipulación.

Si la publicación inmediata de determinada información perjudica a la empresa o a sus accionistas, la CMA permite ahora a las empresas retrasar su divulgación. Pero el retraso está sujeto a la aprobación de la CMA. La CMA tiene plena discreción para aprobar o denegar la solicitud de la empresa. También puede cambiar su decisión más adelante.

La CMA está ahora autorizada a crear y mantener un Fondo de Protección de los Inversores. Esto es justo lo que parece. Si los problemas del mercado o de los brókeres provocan determinados tipos de pérdidas, los inversores pueden solicitar que el fondo cubra esas pérdidas. La CMA aún no ha dado a conocer los detalles sobre cómo funcionará y cuáles serán el proceso y las limitaciones.

Todo esto debería importar a los traders. La ampliación de poderes otorgada a la CMA le permite actuar como un regulador más fuerte que la SCA en el pasado. El resultado puede ser un mayor grado de calidad y cumplimiento por parte de los brókeres regulados por la CMA, así como más recursos para los operadores que necesiten presentar quejas o reclamar fondos perdidos.

Si ya opera con un bróker regulado en los EAU, probablemente no notará ningún cambio evidente. Los servicios de trading deben continuar sin interrupción.

Si desea más detalles, puede pulsar en los enlaces compartidos más arriba para ver el texto completo de los dos decretos federales. A medida que continúe la transición de la CMA, es probable que esta comparta información adicional en su sitio web sobre el alcance ampliado de su misión.

Responsabilidades de la CMA

El objetivo de la CMA es supervisar los mercados de los EAU, como la Bolsa de Valores de Abu Dhabi y el Mercado Financiero de Dubái. El Centro Financiero Internacional de Dubái está excluido de la supervisión de la agencia.

La CMA describe así su misión:

Desarrollar y aplicar un sistema legislativo y de supervisión flexible e integrado que proteja los derechos de los inversores, promueva las transacciones justas, aumente la concienciación de los inversores y mejore la competitividad y el atractivo del mercado de capitales de los EAU mediante la introducción de modelos empresariales innovadores que empleen capital humano bien cualificado, aplicaciones digitales avanzadas y asociaciones de alta calidad.

Una de las funciones de la CMA es conceder licencias a los brókeres de Forex que operan en el territorio continental de los EAU. La CMA expide las licencias y supervisa a los brókeres, asegurándose de que cumplen todos los requisitos. Si no lo hacen, la CMA puede tomar medidas contra ellos, hasta la revocación de sus licencias.

Los brókeres están motivados para mantener sus licencias, por lo que es probable que los que están regulados por la CMA traten con equidad a los traders.

¿Quién debe inscribirse en la CMA?

He aquí algunos ejemplos de algunos de los tipos de empresas y entidades que deben registrarse en la CMA si desean operar en los EAU:

Empresas de corretaje de valores

Brókeres de materias primas y Forex

Servicios de asesoramiento financiero

Gestores de activos y carteras

Promotores de fondos de inversión

Analistas financieros

Servicios de custodia, liquidación y registro

Agencias de calificación crediticia

Proveedores de infraestructuras de mercado

Proveedores de servicios de activos virtuales

Empresas de prop trading

Intermediarios en inversiones

Asesores financieros

Requisitos de registro y cumplimiento

Los brókeres de Forex que deseen registrarse en la CMA pueden solicitar una licencia de actividad financiera. Este es el proceso básico:

Rellene la solicitud. Envíela junto con sus documentos. Pague la tasa de solicitud. Reciba su carta de no objeción. Acceda al enlace que le envía la CMA y rellene la solicitud. Facilite los documentos solicitados. Pague las tasas de licencia. Reciba el certificado de licencia.

La página enlazada más arriba ofrece una lista completa de las tasas para todos los tipos de entidades.

Estas son las comisiones que figuran para "bróker de trading":

Tasas de revisión de solicitudes: 1000

Tasas de licencia: 5000

Algunos de los recursos de la CMA solo están disponibles en árabe. Según sitios de terceros, estas son las cinco categorías que la CMA está utilizando para regular los servicios financieros:

Categoría 1: Negociación de valores

Categoría 2: Negociación de inversiones

Categoría 3: Custodia, liquidación y registro

Categoría 4. Calificación crediticia

Categoría 5: Mediación y asesoramiento

Los brókeres de Forex están autorizados y regulados en la categoría 1. Según fuentes de terceros, los requisitos mínimos de capital para estar regulado como bróker de Forex en la categoría 1 ascienden a 10 millones de AED.

Poderes a disposición de la CMA

La CMA tiene enlaces a sus últimos reglamentos aquí. Tenga en cuenta, no obstante, que algunas normativas e informaciones pueden estar disponibles solo en árabe. Si una empresa incumple las normas que debe seguir para conservar su licencia de la CMA, esta puede tomar medidas coercitivas contra ella.

Estos son algunos ejemplos de advertencias que la CMA ha emitido contra brókeres de Forex.

XC Market Limited (XCE Commercial Brokers LLC):

La CMA advierte al público inversor que no negocie con las empresas mencionadas, ya que no están autorizadas a realizar ninguna de las actividades o servicios financieros sujetos a la regulación y autorización de la CMA. La CMA no se hace responsable de las relaciones con estas entidades a este respecto. Se insta encarecidamente a los inversores a que verifiquen la verdadera condición jurídica de cualquier entidad con la que realicen transacciones antes de firmar cualquier acuerdo o ejecutar cualquier transferencia financiera, y a que consulten la información relativa a las empresas autorizadas publicada en el sitio web oficial de la CMA, a fin de evitar exponerse a cualquier posible actividad fraudulenta.

Global Capital Securities Trading, una oficina de representación con sede en Dubái afiliada a Global Capital Market Limited:

La CMA aconseja al público inversor que se abstenga de tratar con esta empresa y de utilizar su sitio web, ya que no está autorizada a realizar actividades financieras reguladas ni a prestar servicios relacionados. La CMA no asume responsabilidad alguna por las transacciones o tratos relacionados con esta empresa. Se insta encarecidamente a los inversores a que verifiquen la legitimidad y el estado de autorización de cualquier entidad antes de firmar acuerdos o transferir fondos, y a que consulten la lista de empresas autorizadas disponible en el sitio web oficial de la CMA para protegerse de posibles fraudes.

La CMA dispone de una página web sobre Infracciones e infractores. En el momento de escribir este artículo, esta página no contiene ninguna entrada. Si la CMA adopta medidas coercitivas más contundentes que un apercibimiento contra un bróker, se incluiría aquí.

Entre los ejemplos de acciones que la CMA podría emprender contra los brókeres de Forex que infrinjan sus normas se incluyen:

Multas y sanciones

Suspensión temporal de una licencia

Revocación definitiva de una licencia

A modo de recordatorio, la transición de la SCA a la CMA otorga "a la Autoridad del Mercado de Capitales la facultad de conciliar antes de iniciar un procedimiento penal". No era el caso antes del cambio.

Informando a la CMA

Hay varias formas de ponerse en contacto con la CMA: por correo electrónico, mediante un centro de atención telefónica y en diversas redes sociales.

Si desea denunciar a un bróker a la CMA, le recomendamos que utilice el correo electrónico o el centro de llamadas. El correo electrónico le proporciona un registro escrito, que puede ayudarle a realizar un seguimiento de sus acciones. Si la CMA considera que el bróker puede estar infringiendo su normativa, investigará y tomará las medidas de ejecución oportunas.

Conclusión

La Autoridad del Mercado de Capitales (CMA) es un regulador legítimo y oficial para los brókeres de Forex y otros negocios financieros en los EAU. Si está pensando en abrir una cuenta con un bróker de bolsa, una licencia vigente y en regla con la CMA es una buena señal de que el bróker opera de forma justa y transparente.