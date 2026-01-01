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En Kenia, el organismo que regula el trading de Forex se conoce como la Autoridad de Mercados de Capitales de Kenia, o CMA. La CMA mantiene una lista de licenciatarios con buscador que usted puede utilizar para consultar un bróker de Forex y ver si está regulado. La CMA también hace cumplir la normativa de los mercados de capitales, incluida la que rige a los brókeres de Forex en línea.

¿Es la CMA un regulador legítimo?

Sí, la CMA es un regulador legítimo en Kenia. Puede haber cierta confusión, porque a veces verá que la CMA se refiere a sí misma como "body corporate" (literalmente, "entidad corporativa") o incluso como "empresa" (por ejemplo, al ganar el premio Company of the Year ("Empresa del Año") en los Kenya Quality Awards de 2026). Esto puede hacer que se pregunte si se trata de una empresa privada que se hace pasar por un regulador.

Pero la CMA es un organismo oficial. Se creó en 1989 en virtud de la Ley de Mercados de Capitales (Capital Markets Act, Cap. 485A). El marco específico para conceder licencias y regular a los brókeres de Forex en línea se introdujo en 2017 mediante el Reglamento de Mercados de Capitales sobre el trading de divisas en línea (Capital Markets (Online Foreign Exchange Trading) Regulations).

¿Qué significa ser un "body corporate"? Significa que el organismo puede, por ejemplo, demandar a otra parte, ser demandado o celebrar contratos. Así pues, la expresión refleja una realidad estructural, pero no convierte a la CMA en una empresa privada.

Responsabilidades de la CMA

La CMA se encarga de regular el sector de los mercados de capitales en Kenia. Entre sus funciones se incluyen:

Elaborar directrices de gobierno corporativo

Crear y mantener un mercado de valores

Proteger los intereses de los inversores, entre otras cosas mediante la gestión de un fondo de compensación

Conceder licencias y aprobaciones a las empresas financieras

Educar a los inversores

Hacer cumplir las leyes de valores

La supervisión de la CMA va más allá de conceder y renovar licencias. La Autoridad describe su función de supervisión del mercado como la realización de una "inspección continua" de los intermediarios con licencia para comprobar el cumplimiento normativo. El reglamento de Forex en línea también la faculta para inspeccionar los libros, registros y sistemas de los brókeres y para tomar medidas tras una inspección.

En cuanto al trading de criptomonedas, el 22 de julio de 2026 el secretario del Gabinete para el Tesoro Nacional publicó el Reglamento de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (Virtual Asset Service Providers Regulations) de 2026 en virtud de la Ley de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (Virtual Asset Service Providers Act) de 2025. Este constituye el primer marco integral de Kenia para regular los activos virtuales.

Según una alerta legal de PwC, la CMA regula algunas actividades con activos virtuales, mientras que otras las regula el Banco Central de Kenia (CBK). El Reglamento de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales de 2026 aclara que cualquiera que desee operar una plataforma o un sistema de trading debe solicitar la aprobación de la CMA. Así pues, el trading de criptomonedas queda bajo la supervisión de la CMA.

¿Quién debe registrarse en la CMA?

Los siguientes tipos de entidades deben registrarse en la CMA si quieren hacer negocios con kenianos:

Instituciones aprobadas

Brókeres de derivados

Bancos de inversión

Brókeres de bolsa

Bróker de divisas en línea de tipo non-dealing

Gestor de dinero en el trading de divisas en línea

Operadores de valores autorizados

Gestores de fondos

Asesores de inversión

Depositarios autorizados

Gestores de REIT

Brókeres de café

Fiduciarios de REIT

Fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT) autorizados

Instituciones de inversión colectiva aprobadas

Planes de participación accionaria de los empleados (ESOP) aprobados

Bróker de divisas en línea de tipo dealing

Fiduciarios corporativos

Proveedor de plataforma de servicios de intermediación

Capital de riesgo

La lista en línea de licenciatarios del sitio web de la CMA es fácil de consultar por categorías. Puede hacer clic en la categoría que desee y se le mostrarán todas las empresas con ese tipo de registro.

Cabe señalar que hay una categoría para los brókeres de Forex de tipo dealing y otra para los brókeres de Forex de tipo non-dealing.

Un bróker de Forex de tipo dealing actúa como creador de mercado y opera por cuenta propia, lo que significa que puede tomar el lado contrario de la operación de un cliente. Un bróker de Forex de tipo non-dealing conecta a los clientes con el mercado Forex a cambio de una comisión o un recargo en los spreads, sin actuar como creador de mercado.

Un gestor de dinero de Forex en línea gestiona las carteras de Forex de los clientes y toma decisiones de trading en su nombre a cambio de una tarifa.

En el momento de redactar esta guía, hay muy pocos brókeres de Forex de tipo dealing con licencia. La gran mayoría son brókeres de Forex de tipo non-dealing.

Requisitos de registro y cumplimiento

Las empresas pueden solicitar ser reguladas por la CMA a través del portal de solicitudes en línea (Online Applications Portal) del regulador o en papel.

Las directrices para los brókeres de Forex en línea pueden consultarse en el sitio web de la CMA.

Por ejemplo, estos son los requisitos de capital tal como se establecen en el documento:

Capital social desembolsado (>= 50 millones de Kshs. para una licencia de tipo dealing y >= 30 millones de Kshs. para una licencia de tipo non-dealing)

Capital líquido (x ≥ el mayor valor entre Kes. 30 000 000 y el 8 % del pasivo total)

Kshs son chelines kenianos, o KES.

Según se describe en el Reglamento de Mercados de Capitales sobre el trading de divisas en línea, los solicitantes de una licencia de Forex en línea de la CMA deben ser sociedades constituidas en Kenia y limitadas por acciones. Por tanto, un bróker extranjero debe presentar la solicitud a través de una entidad constituida en Kenia, como una filial local.

Hay una tasa de solicitud de 10 000 KES. En el momento de redactar esta guía, eso equivale a unos 77 dólares estadounidenses.

Puede consultar la lista completa de todos los requisitos de la solicitud en el Reglamento mencionado anteriormente.

Los brókeres de Forex en línea también deben pagar una tasa anual. El importe de la tasa varía. La primera parte es fija: 100 000 KES para los brókeres de tipo non-dealing y los gestores de dinero o 250 000 KES para los brókeres de tipo dealing. La segunda parte se calcula a partir de los ingresos brutos de trading del año, incluidas las comisiones y los reembolsos de proveedores externos de servicios relacionados, y es del 3 % tanto para los brókeres de Forex de tipo dealing como para los de tipo non-dealing.

Cómo comprobar el registro en la CMA

Si un bróker de Forex afirma en su sitio web que tiene licencia de la CMA, conviene que lo compruebe con la propia CMA para verificar que la licencia existe y está vigente.

Puede hacerlo consultando el directorio de licenciatarios en el sitio web de la CMA.

Hay un cuadro de búsqueda, pero no es muy útil. Solo permite buscar categorías, no entidades concretas. Todas las categorías aparecen debajo en forma de botones. Así que puede usar simplemente la función de búsqueda de su navegador para encontrar la categoría que desea, o localizarla a simple vista. Aunque la función de búsqueda no es muy buena, en realidad no la necesita, ya que las categorías están bien organizadas.

Las categorías relacionadas con Forex incluyen:

Brókeres de Forex de tipo dealing

Brókeres de Forex de tipo non-dealing

Gestores de dinero en el trading de divisas en línea

Si hace clic en una, accederá a una página con la lista de todos los licenciatarios de esa categoría, con sus nombres, direcciones, números de licencia y sitios web. A continuación puede desplazarse hasta encontrar el bróker que le interesa o usar la función de búsqueda de su navegador.

Protecciones de la CMA para los clientes

La Autoridad de Mercados de Capitales protege a los clientes mediante:

La aceptación de reclamaciones y la revisión de denuncias

El establecimiento de un límite de apalancamiento de 1:400

La protección contra saldo negativo ("adopción de procedimientos de gestión de riesgos para tratar los stop-loss, sin cuentas negativas")

La exigencia de fondos segregados para las cuentas de los clientes

La adopción de las medidas coercitivas oportunas

La emisión de alertas al público

El mantenimiento de un fondo de compensación de inversores

La CMA afirma que el fondo de compensación de inversores puede conceder compensaciones a los inversores que pierdan dinero porque una entidad incumpla sus obligaciones contractuales. Esto podría ocurrir por fraude, por la insolvencia del bróker, etc. Tenga en cuenta, no obstante, que por ahora el fondo de compensación solo está disponible para los clientes de los brókeres de bolsa (no para los de los brókeres de Forex).

Facultades de la CMA

La CMA puede adoptar diversas medidas coercitivas contra una entidad que infrinja sus normas. Entre ellas se incluyen:

Investigaciones y auditorías

Emisión de advertencias

Sanciones económicas

Órdenes de restitución

Suspensión o revocación de una licencia

Cuando un bróker no está realmente regulado por la CMA, la CMA no puede suspender ni revocar su licencia inexistente. Pero sí puede advertir al público.

Puede ver un ejemplo de advertencia de la CMA en este aviso titulado Public Caution Against Investment Scams ("Advertencia pública contra las estafas de inversión"). En él se enumeran varias entidades que prestaban servicios a clientes en Kenia sin haber obtenido antes una licencia. Entre esas entidades figuraba un bróker de Forex llamado Just Markets.

Cómo presentar una reclamación ante la CMA

Si cree que un bróker de Forex puede estar infringiendo las normas de la CMA, puede presentar una reclamación.

La CMA pide que los clientes se pongan primero en contacto directamente con la entidad con la que tienen el problema para ver si es posible llegar a una solución. Si ya lo ha intentado y no está satisfecho, puede pasar a presentar una reclamación.

En su procedimiento de reclamaciones, la CMA especifica que debe presentar la reclamación ante la Unidad de Gestión de Reclamaciones de la Bolsa de Valores de Nairobi (Nairobi Securities Exchange Complaints Handling Unit). Indica que usted también tiene "la opción de elevarla a la Autoridad si el inversor sigue insatisfecho".

Sin embargo, esta indicación solo se refiere a los brókeres de bolsa. Si su reclamación es sobre un bróker de Forex, no debe pasar por la Bolsa de Valores de Nairobi. Primero debe acudir al departamento de cumplimiento del bróker y, si eso no funciona, reclamar directamente ante la CMA.

La CMA subraya que es el máximo regulador en Kenia y que, por tanto, tiene derecho a recibir todas y cada una de las reclamaciones que tengan algo que ver con el mercado.

Para facilitar la presentación de reclamaciones, la CMA ofrece un portal de reclamaciones en línea. Si lo prefiere, puede llamar por teléfono a la Unidad de Investigación de Fraudes en los Mercados de Capitales (Capital Markets Fraud Investigation Unit) o enviarle un correo electrónico. Otras opciones son rellenar un formulario de reclamación en papel y enviarlo por correo, o acudir en persona a las oficinas de la CMA en Nairobi.

Conclusión

La Autoridad de Mercados de Capitales (CMA) de Kenia es un organismo regulador legítimo para los brókeres de Forex y otras entidades financieras. Cuenta con facultades coercitivas significativas. Además, la forma en que el directorio de licenciatarios está organizado por categorías resulta cómoda e intuitiva. Es de esperar que el fondo de compensación disponible para los clientes de los brókeres de bolsa también llegue a estar disponible algún día para los clientes de los brókeres de Forex.