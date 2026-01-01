Cómo interpretar un par de divisas

Para interpretar y comprender una cotización de Forex, es necesario conocer la terminología. Lo primero que hay que entender es el concepto de «par de divisas», que indica qué dos divisas se comparan entre sí en el mercado de divisas.

Cuando recibe una cotización de un par de divisas, esta se presenta en forma de precio de compra (bid) y de venta (ask). Los principales pares de divisas incluyen el dólar. El precio bid es lo que hay que pagar (por ejemplo, por dólar) para comprar la segunda divisa. El precio ask es el precio (por dólar) que se obtiene al vender la segunda divisa. La diferencia entre ambos precios se conoce como «spread».

Cuando domine estos términos, podrá realizar sus primeras operaciones con divisas.

¿Qué es una cotización en el Forex?

Una cotización en el Forex se basa en dos divisas. La divisa de la izquierda (la primera) es la divisa base (a menudo el dólar). La divisa de la derecha (la segunda) es la divisa de cotización. El par en su conjunto le indica el tipo de cambio entre las dos divisas. Ejemplo de par de divisas: GBP/JPY = la libra esterlina frente al yen.

La divisa principal es el USD (dólar estadounidense). Los principales pares de divisas (también llamados pares mayores) incluyen el dólar estadounidense (USD) y otra divisa secundaria, como el euro (EUR), la libra esterlina (GBP) o el yen japonés (JPY). Cualquier par de divisas en el que no intervenga el dólar estadounidense (USD), sino únicamente otra divisa principal, se conoce como par cruzado o menor.

Si opera con una cuenta en dólares, sus cotizaciones se expresarán en dólares (divisa base) frente a otra divisa (divisa de cotización). Pero si tiene una cuenta en euros, sus cotizaciones utilizarán el EUR como divisa base y el dólar (u otras monedas) será la divisa de cotización. Del mismo modo, si tiene una cuenta en libras esterlinas (GBP), la libra será la divisa base.

Un ejemplo de cotización en euros:

EUR/USD = 1,0921

Esto significa que, por cada euro que venda, comprará 1,0921 dólares estadounidenses en un momento determinado.

La divisa base siempre es igual a 1. La divisa de cotización equivale a la cantidad de la divisa de cotización que se puede comprar con 1 unidad de la divisa base (por ejemplo, un dólar).

En el Forex, el euro suele ser la divisa base frente al dólar estadounidense.

Si utilizáramos el dólar estadounidense como divisa base, la cotización sería diferente, aunque la relación seguiría siendo la misma. Esta es la cotización indirecta.

USD/EUR = 0,9167

Esto significa que, por la venta de 1 dólar estadounidense, obtendría 0,9167 euros a cambio.

¿Qué son las cotizaciones BID y ASK?

Las cotizaciones anteriores son cotizaciones medias. Pero en la vida real hay dos precios. Uno es el precio de compra y el otro es el precio de venta.

Símbolo Bid Ask Spread EURUSD 1,09354 1,09360 0,60

El precio de compra indicado anteriormente es de 1,09354; el precio de venta es de 1,09360.

Precios bid y ask del bróker

El precio de compra (bid) no es el precio que ofrecerá cuando quiera comprar un par de divisas, sino el precio que ofrece el bróker. Está comprando al precio de venta (ask), que es ligeramente más caro, y vendiendo al precio de compra (bid), que es más bajo.

Siguiendo el ejemplo anterior, si le interesa comprar EUR, la divisa base, pagará el precio de venta del bróker, que es de 1,09360 USD. Así que, si comprara 1000 EUR, pagaría 1093,6 USD.

Si estuviera vendiendo, aceptaría la cotización bid del bróker a 1,09354. Si vendiera 1093,54 USD, recibiría 1000 EUR.

El spread es la diferencia entre el precio bid y el precio ask. Así es como el bróker gana dinero en la bolsa.

Pips y spreads de pip

Una medida importante del precio en el FX es el pip. Suele ser la unidad de precio más pequeña en una cotización de divisas.

En el ejemplo:

Bid Ask EURUSD 1,0935 1,0939

La diferencia entre el precio bid y el precio ask es de 0,0004, lo que equivale a 4 pips. Esto es el spread. El spread entre ambos precios es de 4 pips.

Las cotizaciones en divisas distintas del yen japonés suelen tener 4 o 5 decimales. Las cotizaciones con el JPY tienen dos o tres decimales porque el yen se cotiza en centenas de yenes, mientras que la mayoría de las divisas se cotizan en cifras de un solo dígito, normalmente 1.