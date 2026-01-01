¿Cómo hacer backtest en el probador de estrategias de MetaTrader 5?

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Una de las decisiones más importantes para un trader es qué asesores expertos e indicadores utilizar al hacer trading. Puede intentar utilizar diferentes asesores en una cuenta demo, pero esto puede llevar mucho tiempo, especialmente si desea probar muchos EA diferentes o si desea testear estrategias a largo plazo. Los backtests o pruebas retrospectivas ayudan a resolver este problema, permitiéndole ver cómo se comportaría el EA o el indicador durante un periodo de tiempo seleccionado en el pasado, hasta varios años.

¿Qué es un backtest?

Un backtest es el proceso de ejecutar un asesor experto o un indicador en los datos históricos para ver cómo se comportaría durante el período de tiempo especificado.

No obstante, es importante recordar que el backtesting se basa en hechos pasados y que el rendimiento pasado no es indicativo del rendimiento futuro. Si, por ejemplo, el EA que probó mostró excelentes resultados durante el backtest que utilizó los datos del año pasado, eso no significa que el EA vaya a funcionar igual de bien este año.

Ventajas de los backtests en MetaTrader 5

MetaTrader 5 tiene varias ventajas sobre MetaTrader 4 en lo que respecta al backtesting. Entre ellas:

Probador de estrategias multihilo. MT5 puede utilizar varios núcleos del procesador, lo que acelera considerablemente las pruebas retrospectivas. Datos tick a tick. MT5 proporciona datos más precisos tick a tick, lo que permite una simulación más exacta de las condiciones reales del mercado. Funciones avanzadas de optimización. MT5 ofrece varias herramientas que pueden ayudarle a optimizar su estrategia. Backtesting en múltiples marcos temporales y símbolos. Mientras que MT4 se limita al backtesting de un solo símbolo a la vez, MT5 permite el backtesting de varios símbolos o varios marcos temporales simultáneamente. Informe más detallado. El informe del backtest proporcionado por MT5 incluye más datos y gráficos que el suministrado por MT4.

¿Cómo hacer un backtest en MetaTrader 5?

Para hacer un backtest en MetaTrader 5 es necesario ejecutar el probador de estrategias. Puede ejecutarlo desde el menú, eligiendo Ver->Probador de estrategias o simplemente pulsando Ctrl + R .

El probador de estrategias se abrirá en la pestaña General, que le permite seleccionar entre varias pruebas. Para hacerlo sencillo, elegiremos la prueba simple Único.

Elegir el método de backtesting

La pestaña Configuración le permite ajustar varias opciones para la prueba, incluido el indicador que desea probar, el símbolo y el marco temporal para la prueba, el intervalo (los datos históricos completos, el último mes, el último año o un período personalizado) para la prueba, etc. Los botones de esta pestaña le permiten abrir el MetaEditor para comprobar y editar el código del asesor, guardar y cargar configuraciones, ver los resultados de backtests anteriores, abrir ajustes para el símbolo que está probando y abrir ajustes adicionales para hacer el backtest.

Establecer los parámetros para el backtesting

A veces los traders no pueden encontrar parámetros como la optimización y el modo visual. Esto suele deberse a que la ventana del probador de estrategias es demasiado pequeña y su altura no es suficiente para mostrar todos los parámetros al mismo tiempo. En ese caso, desplácese hacia abajo en la ventana del probador de estrategias para ver el resto de los parámetros.

La pestaña Parámetros de entrada le permite cambiar la configuración del asesor o indicador que está probando.

Establecer los parámetros del EA que está probando

Para iniciar la prueba, haga clic en el botón verde Empezar situado en la esquina inferior derecha.

Una vez finalizada la prueba, aparecerán dos pestañas más.

La pestaña Backtest muestra los resultados de la prueba. Al hacer clic derecho en la pestaña, se abre un menú que permite elegir qué mostrar en la pestaña: transacciones, órdenes, órdenes y transacciones, o el informe.

Lista de transacciones ejecutadas

Lista de órdenes ejecutadas

Lista de transacciones y órdenes ejecutadas

El informe mostrará muchos datos y varios gráficos.

Datos del backtest

Gráficos que muestran el número de transacciones de entrada, así como los beneficios y las pérdidas por horas, semanas y meses.

MFE (Excursión Favorable Máxima) — Beneficios y MAE (Excursión Adversa Máxima) — Gráfico de distribución de beneficios

Gráfico que muestra una correlación entre el tiempo de retener la posición y el beneficio después de cerrar la posición.

El menú del botón derecho permite exportar el informe como tabla XML o como página HTML. Puede utilizar nuestra herramienta de análisis de informes para obtener más información sobre los resultados de sus pruebas retrospectivas.

Haga clic derecho en el informe para guardarlo como archivo

El informe exportado como archivo HTML puede visualizarse en un navegador

La pestaña Gráfico muestra una representación visual de la evolución del balance y del patrimonio durante la negociación. Puede exportar el gráfico haciendo clic derecho y eligiendo copiarlo al portapapeles como imagen, guardarlo en un archivo PNG como imagen o guardar los datos en un archivo de texto (CSV).

Gráfico que muestra la evolución del balance y del patrimonio a lo largo del tiempo

Además, una vez finalizada la prueba, se abrirá un nuevo gráfico con la superposición de las operaciones ejecutadas.

Gráfico con superposición de las operaciones ejecutadas

Pruebas visuales

Puede ver cómo opera el asesor experto "en tiempo real" seleccionando la opción Visualización en la pestaña General o activando el modo visual con representación de gráficos, indicadores y comercio en la pestaña Configuración.

Opción Visualización en la pestaña General

Modo de visualización en la pestaña Configuración

Cuando inicie la prueba visual, el probador de estrategias abrirá una nueva ventana, donde podrá controlar cómo opera el EA. Los botones situados encima del gráfico permiten cambiar el tipo de gráfico, detener, pausar, ralentizar o acelerar las pruebas, así como saltar a una fecha concreta.

Puede ver cómo opera el EA "en tiempo real".

Prueba de indicadores

La prueba de indicadores es algo similar a la prueba visual, pero es mucho más sencilla en cuanto a los parámetros que hay que configurar. Solo tiene que elegir el indicador, el símbolo, el marco temporal, el intervalo y el modelado de la prueba.

Opción Indicador en la pestaña General

Los ajustes para probar indicadores son más sencillos que los ajustes para probar un EA

Después de iniciar la prueba, el probador de estrategias abrirá una ventana similar a la que abre durante la prueba visual. Allí podrá ver cómo se comporta el indicador a lo largo del tiempo.

Puede ver cómo se comporta el indicador "en tiempo real".

Optimización

Una ventaja del probador de estrategias es que puede utilizarlo para optimizar automáticamente su estrategia de trading ejecutándola continuamente con diferentes combinaciones de parámetros de entrada para encontrar las mejores. Puede ver cómo utilizar la función de optimización en MT5 en este vídeo:

Datos históricos

Un backtest es tan bueno como los datos históricos en los que se basa. Como se dijo en la sección de ventajas de MetaTrader 5 del artículo, MT5 le permite adquirir datos históricos tick a tick de alta precisión, lo que puede mejorar significativamente la fiabilidad de los resultados del backtesting. Vaya al menú Ver->Símbolos, vaya a la pestaña Ticks, especifique el periodo y, a continuación, solicite los datos, que podrá exportar. Debe tener en cuenta el tamaño del archivo, ya que puede ser muy grande si solicita datos para un largo periodo de tiempo.

Conclusión

El backtesting de estrategias y asesores expertos es un paso importante para un trading rentable, que ningún trader debería ignorar. El probador de estrategias es una poderosa herramienta de backtesting proporcionada por MetaTrader 5, que tiene varias ventajas importantes sobre la oferta similar de MetaTrader 4. El probador de estrategias de MT5 es una herramienta sencilla si lo que necesita es un backtest normal, pero también puede ser una herramienta potente si desea utilizar sus características adicionales, como la optimización de la estrategia. Además, recuerde que la fiabilidad de los resultados del backtest depende en gran medida de la calidad de los datos históricos que utilice.