Banderas y banderines en la operativa Forex

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Las banderas y los banderines son patrones gráficos que ocurren con frecuencia en los gráficos de Forex. Estos patrones se componen de las siguientes partes:

Un movimiento del precio inicial que da comienzo al patrón. Una zona de consolidación donde el precio se mueve lateral o contrario al movimiento inicial. Un movimiento de rotura que completa el patrón.

Las banderas y los banderines son variaciones del mismo patrón, siendo la única diferencia la forma de la zona de consolidación. Esta zona es un rectángulo (o, para ser más precisos, un paralelogramo) en la bandera y tiene una forma rectangular en el banderín. Por esta razón, a veces las zonas de consolidación se operan como canales en la bandera y como un triángulo en el banderín. El resultado es el mismo en ambos patrones y cada patrón tiene un fuerte componente inicial, alcista o bajista.

Partes de los patrones de banderas y banderines

¿Qué tres partes componen los patrones de bandera o banderín?

El movimiento inicial del precio se llama mástil. Este es el movimiento del precio en una dirección en concreto que suele ser muy fuerte y precede a la zona de consolidación que da nombre al patrón. La consolidación del precio viene después del movimiento inicial del precio. Esta zona está formada por el precio moviéndose de forma lateral o en la dirección opuesta al mástil, de manera que los máximos y los mínimos de las barras o velas del precio se pueden conectar por líneas de tendencia separadas para formar un área que parece un canal o un rectángulo en el caso de una bandera y un triángulo o una cuña en el caso de un banderín. Los patrones obtienen sus nombres de la forma de esta zona de consolidación. La rotura completa el patrón. La rotura depende de la identificación de cuándo los filtros del tiempo o del precio muestran que el precio ha empujado fuera de la zona de consolidación para iniciar la finalización del patrón. Este movimiento de rotura se alinea con la tendencia inicial, haciendo de las banderas y los banderines unos patrones de continuación.

Eche un vistazo a las versiones alcista y bajista del patrón de bandera. Puede observar el movimiento inicial del precio (el mástil), la zona de consolidación que está formada por dos líneas paralelas que conectan los máximos y los mínimos de las velas y el movimiento de rotura que salió en la dirección de la tendencia inicial.

Bandera alcista

Bandera bajista

A continuación puede ver las variaciones del patrón de banderín. Después del movimiento inicial que da forma al mástil del patrón viene la zona de consolidación que parece un triángulo (normalmente la versión simétrica o una cuña).

Banderín alcista

Banderín bajista

Los banderines suelen formarse más rápido y tener roturas del precio más agresivas desde las zonas de consolidación que las banderas.

Cómo operar los patrones de banderas y banderines

Operar pares de divisas utilizando patrones de banderas y banderines no es muy complicado. Puede seguir estos tres pasos:

Identificación del patrón. Comprobación de la tendencia actual. Preparar una entrada y una salida.

¿Cómo puede combinar un operador de FX todos estos elementos para preparar una operación según un patrón gráfico de bandera o banderín? A continuación, se describe cada paso en detalle.

Identificación de patrones

Busque un movimiento brusco del precio (hacia arriba o hacia abajo). Eso sería el mástil del patrón. Luego, identifique una zona de movimiento lateral o una consolidación que pierda parte del movimiento inicial. Las líneas de tendencia que conectan los máximos y los mínimos de forma independiente deberían ser o bien paralelas entre sí (en una bandera) o bien converger para encontrarse en el futuro (en un banderín). La zona de consolidación lateral suele moverse en contra de la tendencia en vez de hacerlo estrictamente de forma lateral.

Comprobación de la tendencia actual

Una de las condiciones más importante para que funcione cualquier patrón de bandera o banderín es que el gráfico muestre una tendencia previa en la dirección del movimiento del mástil del patrón. Las banderas y los banderines alcistas deben estar dentro de una tendencia alcista general (o, al menos, suponer una subida considerable en comparación con el comportamiento anterior del gráfico). Las banderas y los banderines bajistas deben estar dentro de una tendencia bajista general para ser válidos. En ocasiones, los operadores prueban a abrir una posición a partir de un patrón alcista dentro de una tendencia bajista o partir de un patrón bajista dentro de una tendencia alcista. Aunque puede funcionar de vez en cuando, el porcentaje de éxito de estas operaciones incorrectas es inferior al que se consigue con una bandera correctamente situada.

Preparando una entrada y una salida

Entrada

La operación puede abrirse únicamente cuando el precio ha roto la zona de consolidación en la dirección del movimiento inicial del mástil. Esto se confirma utilizando el cierre de una vela, que debería estar bastante por encima de la zona de consolidación en un patrón alcista y bastante por debajo de la zona de consolidación en un patrón bajista. Para decirlo aún más claro, debe haber una vela de rotura que rompa y cierre bastante lejos del borde del patrón, lo cual significa que su valor de cierre no esté cerca o justo encima/debajo del borde del patrón, sino a una distancia considerable. Utilizar un 10% del ancho del canal en una bandera o del ancho de la base de una cuña en un banderín puede ser una buena regla de oro.

Una vez se confirma la rotura, el operador ejecuta la operación en la dirección de la rotura: operaciones en largo para banderas/banderines alcista y operaciones en corto para banderas/banderines bajistas.

Salida

Para decidir una salida rentable (take profit) en formaciones de bandera o banderín, puede utilizar un movimiento medido. Un movimiento medido es el movimiento que empieza en el lado opuesto de la zona de consolidación y tiene la misma longitud que el movimiento inicial (el mástil). Mida la distancia desde el comienzo del mástil hasta el punto más lejano de la zona de consolidación (L). Entonces, aplique la misma distancia al borde de la consolidación opuesto al punto de rotura. Coloque su orden take profit en el nivel de precio resultante. Eche un vistazo al gráfico a continuación. Como puede ver, el movimiento de rotura duró casi lo mismo que el movimiento medido que aplicamos.

Una vez que la rotura llegó al objetivo del precio que correspondía con la misma longitud que el mástil, el precio empezó a moverse en la dirección contraria. Esto demuestra la importancia de utilizar un movimiento medido a la hora de decidir las salidas en operaciones a partir de banderas y banderines.

Stop loss

La orden stop loss en cada patrón se coloca cerca del máximo de la zona de consolidación en un patrón alcista y cerca del mínimo de la zona de consolidación en un patrón bajista. Vea los gráficos de ejemplo en la sección de más abajo para ver los márgenes de stop loss en banderas y banderines bajistas.

Después de calcular sus niveles de stop loss y take profit, debe considerar si el ratio de riesgo-beneficio resultante es suficientemente bueno para que usted decida abrir la operación. Si no lo es, quizás sería buena idea ignorar el patrón.

Ejemplos gráficos

Esta imagen muestra el gráfico diario del oro, donde una bandera bajista y un banderín bajista se sucedieron uno tras otro. Los niveles de take profit (TP) y stop loss (SL) se deciden según los patrones.

Como ejercicio, ¿puede por sí mismo: identificar cómo se calcularon los puntos de TP en cada uno de los patrones?

identificar cómo se determinaron estos patrones y cómo se trazaron sus bordes?

identificar dónde están los puntos de rotura y cuál es aproximadamente el ratio de TP:SL? Si puede hacerlo, entonces va por el buen camino de operar con éxito los pares de Forex y los CFD con formaciones de bandera y banderín.

¿Hay casos en los que estos patrones pueden fallar? Las banderas y los banderines tienen un porcentaje de fallo bastante pequeño. Es raro ver que falle un patrón correctamente establecido. Los fallos del patrón ocurren normalmente a causa de una identificación incorrecta de la tendencia general en la que se encuentra el patrón o de una entrada prematura en una rotura aún no confirmada. En ocasiones, no hay causas aparentes para el fallo del patrón. Por esta razón, todas las operaciones deben asegurarse con una orden stop loss. Aquí tiene un ejemplo de un fallo en un patrón de bandera alcista en un gráfico semanal de un CFD de la plata:

La bandera alcista no pudo continuar después de haber roto el borde superior de la bandera, ya que se topó con una zona de considerable resistencia (fondo rojo).

Conclusión

Las banderas y los banderines ocurren con frecuencia en los gráficos de divisas y materias primas. Se operan mejor en los marcos temporales de 4 horas, diarios y semanales. La rotura se determina utilizando un filtro combinado de precio y tiempo: una vela de rotura tiene que cerrar bastante por encima/debajo del borde. El movimiento inicial (el mástil) se utiliza para calcular la extensión aproximada del movimiento de rotura y esto se utiliza para determinar el objetivo de su operación. El stop protector se determina a partir del punto extremo de la zona de consolidación. La utilización de banderas y banderines en la operativa Forex puede ser un añadido viable a cualquier conjunto de herramientas de un operador de patrones.