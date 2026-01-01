C y M

Estrategia de Comprar y Mantener es muy popular en los mercados accionarios, pero en el Forex es relegada como inútil, e incluso peligrosa. Muchos artículos y libros simplemente establecen que esta estrategia de comprar y mantener no es aplicable. Mientras que sí efectivamente hay ciertas limitaciones en cuanto al mercado FX se refiere, es una técnica viable, lo que puede horrorizar a muchos operadores de Forex o inversionistas.

La estrategia de comprar y mantener consiste de dos etapas. La primera es el proceso de elegir y comprar una divisa con otra. La segunda etapa de esta estrategia es mantener la divisa durante un período determinado a fin de que suba de precio con respecto a la que se vendió. Aunque solamente hay "comprar" en el nombre de esta estrategia, los operadores que la usan no están limitados a ello. La venta también funciona en el mercado Forex.

¿Es posible en Forex?

El principal argumento opositor de los expertos en contra de estrategia de comprar y mantener, es que las monedas carecen de la ventaja principal de las acciones. Mientras que el valor de una compañía puede llegar a cientos de veces su valor original por algún evento fundamental (por ejemplo: entrada a un mercado, invención exitosa, falta de competitividad, etc.) las divisas no se disparan en esa forma, con la única excepcion siendo monedas del tercer mundo que se devalúan rápidamente por algún desorden político o financiero. Por supuesto esto está fuera del alcance de la estrategia planteada.

Mientras que este argumento es completamente válido, no se remueve la posibilidad de usar estrategias de comprar y mantener con divisas. La falta de u rápido crecimiento es compensada con apalancamientos extremadamente altos (hasta 1:2000), mientras que la incapacidad de las divisas de depreciarse de forma similar a algunas acciones hace el Forex trading de largo plazo más flexible y controlable.

Uno de los posibles obstáculos para aplicar estrategia de comprar y mantener es el broker de Forex. Primero debería ser suficientemente confiable para sobrevivir la operación a un largo plazo, ser capaz de ejecutar la salida de la operación y transferir la inversión inicial a la cuenta bancaria del operador. Segundo debería estar en disposición de sostener una posición abierta por tanto tiempo. El último factor es el monto de los spreads y comisiones que se cobran por los brokers de Forex en línea y que dependen de la frecuencia de operación. No hace falta decir que en la estrategia de comprar y mantener esta frecuencia es demasiado baja para un broker a ganar bastante. La única posibilidad de que se beneficie de una posición a largo plazo es que las tasas de interés se muevan a su favor. Por eso elegir un broker correcto para esta estrategia es tan importante como elegir las divisas.

Se ve igual que carry trade...

Muchas similitudes pueden encontrarse entre la estrategia de comprar y mantener y la de carry trade. Ambas implican periodos de sostén de largo plazo, se benefician sustancialmente de la tasa de interés positiva y no tienen reglas de entrada y salida definidas. Al mismo tiempo las diferencias entre ambas pueden ser importantes:

En estrategia de comprar y mantener utilizar stop-loss de protección (o a veces trailing stop-loss) puede volverse una ventaja.

A diferencia del carry trade, no se requiere una economía estable y creciente.

Mientras que una tasa de interés positiva en el rollover es un bono adicional para las posiciones de estrategia de comprar y mantener, no es un requerimiento necesario.

De hecho las buenas posiciones de esta estrategia necesitan más confirmaciones de entrada y salida. Carry positivo por sí solo no es suficiente.

Características

Potencial de beneficio a largo plazo.

Las operaciones con tasa de interés overnight positiva otorgan un rendimiendo adicional.

El estilo de trading " piloto automático ".

Las tasas de interés overnight negativas pueden volverse un problema serio.

No se tiene un criterio de entrada/salida claro.

Necesita mucha paciencia (especialmente si los swaps son negativos).

El broker seleccionado debe ser lo suficientemente confiable para mantenerse durante años.

¿Cómo operar?

La elección de un par adecuado juega un rol crucial en la estrategia de comprar y mantener. Idealmente un par debería pagar swaps positivos en la dirección de la operación. Pero esa parte puede ser descartada si los swaps negativos son despreciables comparados a la ganancia a largo plazo.

Los factores fundamentales deben ser de alta prioridad aquí. Las consideraciones a largo plazo, como políticas de Bancos Centrales, sentimiento global, y tendencias en las tasas de desempleo pueden servir como guía.

Una posición de compra y conservación debería abrirse con un apalancamiento mínimo, o con suficiente margen libre para prevenir una llamada de margen o incluso un stop-out.

La sincronía de la operación aunque puede ser usada para ganar alguna ventaja adicional no es tan importante como en el Forex convencional. Una demora de un pull-back puede costar la oportunidad entera del trading, y debe considerarse solamente en casos especiales.

Debe emplearse un período de espera suficientemente largo; no es fuera de lo común que estas posiciones “comprar y mantener” duren años, incluso décadas.

La salida es con frecuencia más enrevesada que la entrada. Idealmente un inversionista en moneda a largo plazo sale de su posición sólo cuando hay necesidad de capital o las condiciones del mercado cambian dramáticamente. Alternativamente, estas posiciones pueden ser cerradas cuando algún gran nivel de beneficios o pérdidas intolerables se alcanzan.

Ejemplos

USD/CNY

El primer ejemplo muestra USD/RMB (USD/CNY, dólar estadounidense frente al yuan chino o renminbi) par de divisas. Lo cual mantuvo, y sigue manteniendo, una tendencia bajista a largo plazo debido a la balanza comercial negativa de EE.UU. con China y la revaluación del yuan lento por el Banco Popular de China. Un inversor a largo plazo puede beneficiarse no sólo de una reducción de par de divisas casi constante, pero también gana mucho por la diferencia positiva entre la tasa de interés chino alta y la tasa baja utilizada por la Reserva Federal.

EUR/CHF

El segundo ejemplo es EUR/CHF (euro frente al Franco suizo). Obviamente, una parte de la carta hasta 1999 es sintética, pero, sin embargo, es totalmente válida. Esta par de divisas se mantiene una tendencia bajista de largo plazo desde los años 1970. Para operar una configuración bajista de esta estrategia, uno tendría que ser capaz de soportar ciertos períodos de giro junto con la prevalencia de la diferencia negativa de tasas de interés entre CHF y EUR.

¡Atención!

¡Atención! Utilice esta estrategia a su propio riesgo. EarnForex.com no puede ser responsable de ninguna pérdida asociada con el uso de alguna estrategia presentada en este sitio. No es recomendado utilizar esta estrategia en la cuenta real sin probar en la demo en primer lugar.

Discusión

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