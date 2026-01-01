El largo plazo es un período de más de una semana entre la entrada y la salida de una operación, a veces de hasta varios meses. La gran virtud de un período más largo de tenencia es que una vez que hayas identificado una tendencia, es probable que hagas un beneficio más grande que cuando operas sobre períodos más cortos. No sólo ahorrarás en los costos de transacción, sino que ahorrarás también tiempo. El inconveniente es que las tendencias nunca se mueven en una línea recta y puede tomar nervios de acero para no verse afectado por los inevitables retrocesos. También necesitas confianza en tus capacidades para diferenciar entre un pullback normal y una inversión de tendencia.

Sobre todo, el trading a largo plazo suele implicar la mezcla del análisis fundamental con el análisis técnico, un proceso complejo y desafiante, pero que puede poner en riesgo de abrazar una ideología que es incorrecta o no aplicable a tu trading en particular. Cuando hay una desconexión entre lo que el gráfico muestra que está sucediendo y lo que dicta la ideología que debe estar sucediendo, la solución pragmática es abandonar la ideología. Después de todo, la esencia del análisis técnico es la observación empírica. Si las observaciones chocan con la teoría, la teoría necesita ser descartada. Esto puede ser muy difícil de hacer. Por ejemplo, la organización benéfica ambiental Greenpeace perdió 3,8 millones € apostando a que EUR/USD caería después de que el Banco Central Europeo recortase los tipos de interés en junio de 2014. El error es comprensible: las monedas normalmente caen en un entorno de tipos de interés bajistas. Pero este fue un caso en el que otros factores tuvieron más peso, incluyendo el sesgo a largo plazo a favor del euro debido a la credibilidad antiinflacionaria del BCE y a una apreciación aguda de la probabilidad de que la Fed se mantuviese prudente.

El trader a largo plazo tiende a utilizar gráficas diarias, y también suele consultar gráficas semanales e incluso mensuales. Revise la gráfica mensual del GBP/USD en la siguiente imagen. El máximo extremo durante el movimiento lateral, que siguió a la caída causada por la crisis económica mundial de 2008, fue de 1,71898 en julio de 2014, y el mínimo extremo fue de 1,14754 en octubre de 2016, alcanzado después del desplome provocado por el resultado del referéndum sobre el Brexit. Cualquiera que analizara correctamente la situación en el Reino Unido durante ese período obtuvo una gran ganancia yendo corto. Ahora, veamos los intentos fallidos de recuperación. Tenga en cuenta que el rebote desde el mínimo llevó el precio a 1,43762 en abril de 2018; sobre el nivel del retroceso de Fibonacci del 50%. Aproximadamente un año antes, un analista astuto podía prever el desarrollo de la corrección y se convertiría en comprador en torno a 1,29246. ¿Un verdadero operador a largo plazo habría ido largo en la libra hasta principios de 2024, con la esperanza de una recuperación? Quienes participan en operaciones de trading a largo plazo no divulgan esa información, pero sí mucha información "macro global" sobre el tema. Los fondos de cobertura y probablemente algunos fondos soberanos operan de esta manera.

El GBP/USD cae y se mueve lateralmente en esta gráfica mensual

Nótese que esta operación habría sufrido un retroceso casi catastrófico en septiembre de 2022 y un largo período, de más de siete años, operándose en un rango lateral. Cualquiera que juzgue el rendimiento de trading basándose en el valor de mercado sólo verá ganancias insignificantes.

Una versión más satisfactoria del trading a largo plazo sería menos a largo plazo: meses, no años. Vea el gráfico semanal en la siguiente figura. Aquí tenemos un doble suelo que se confirma en la línea horizontal roja en 1,24477. Unas semanas más tarde, el precio supera la media móvil verde de 10 semanas (50 días). Tenemos una compra confirmada en 1,26798 en junio de 2023. Desafortunadamente para los alcistas, al final de los datos de este gráfico, la ganancia a precio de mercado es de solo 28 puntos.

Operar el doble suelo y la ruptura de la media móvil en el gráfico semanal del GBP/USD parece más atractivo

Esta ganancia demuestra dos características del trading a largo plazo: primero, necesita paciencia e indicadores, incluso los más simples como el patrón de doble fondo y el promedio móvil de 10 semanas, en los que tenga una fe total. Podría haber usado otros indicadores que le hubiesen permitido entrar antes, pero recuerde, no está entrando y saliendo de manera activa. Le gusta aguantar durante meses. Este trade ya tiene siete meses. En segundo lugar, las ganancias de entrada a salida en el trading a largo plazo tienden a ser enormes si ha predicho correctamente los movimientos del precio y es lo suficientemente paciente.

Otra versión de la operación a largo plazo es incluso menos a largo plazo y utiliza la gráfica diaria. Aquí, al utilizar el cruce del precio por encima de la media móvil de 50 días, la entrada es posterior, en noviembre en lugar de junio, y el precio de entrada es 1,24282. La ganancia de valor de mercado al final de los datos del gráfico es de 282 puntos. Esta es una ganancia significativa y se logró con un único indicador simple. El gráfico también muestra líneas diagonales que marcan retrocesos provisionales, que son aceptables para el operador a largo plazo. También muestra una línea de soporte roja que corre paralela al canal de regresión lineal durante casi tres meses sin romperse. El trader a largo plazo no entraría en pánico ni saldría ante un posible retroceso a menos que el canal en sí se rompiera. Además, el operador a largo plazo ha estado siguiendo las noticias de que la recuperación económica del Reino Unido ha dejado atrás el riesgo de una gran crisis financiera, así como los comentarios del banco central de que los recortes de tipos probablemente no se producirán hasta el tercer trimestre de 2024.

Operación en canal ascendente en la gráfica diaria de GBP/USD

Este ejemplo utiliza indicadores simples y básicos y nada extravagante para ilustrar que el trading a largo plazo puede ser menos difícil y estresante que el comercio diario. El trading a largo plazo elimina los indicadores de impulso y volatilidad del menú y utiliza sólo los indicadores que siguen las tendencias. El inconveniente de utilizar sólo los indicadores de tendencia es que te den una mala orientación en el comercio de rango y los mercados sin tendencia.