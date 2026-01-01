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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: riisk
Esta página describe el bróker de Forex riisk. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- Educación gratis
Compañías
WL Trade Limited
Métodos de pago
Tarjetas de crédito
Wallet One
iWallet
bitwallet
Plataformas de demostración
DXtrade
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
USD
Dólar de los Estados Unidos
USDC
USD Coin
USDT
Tether USD
VND
Đồng vietnamita
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/SEK
CNH/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/CZK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/ILS
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/THB
USD/TRY
USD/ZAR
ZAR/JPY
Idiomas del sitio web
Inglés
Español
Vietnamita
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Chat vivo
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
Standard (single account type, same conditions for all clients)Abrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta50 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
Oil
1:500
Stocks
1:500
Indexes
1:500
Metals
1:500
Energies
1:500
Cryptocurrencies
1:500