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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Rock-West
Esta página describe el bróker de Forex Rock-West. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- Gestor personal
- Concursos de comercio
- LAMM
- Cuentas segregadas
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
- MAM
Compañías
MAIV LIMITED (Rewalt)
TRANSYX LIMITED
Países prohibidos
Bielorrusia
Canadá
Corea del Norte
Cuba
Estados Unidos
Irak
Irán
Israel
Libia
República del Congo
Rusia
Siria
Somalia
Sudán
Venezuela
Yemen
Métodos de pago
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
AliPay
Bitcoin
Dash
Tether (USDT)
NEM
Binance Coin (BNB)
Plataformas de demostración
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AAVE/USD
ACE/USD
ACH/USD
ADA/USD
AEVO/USD
AGLD/USD
ALGO/USD
ALPHA/USD
APE/USD
APT/USD
AR/USD
ARB/USD
ATH/USD
ATOM/USD
AUCTION/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
AVAX/USD
AXS/USD
BAD/USD
BAL/USD
BAND/USD
BAT/USD
BCH/USD
BICO/USD
BIGTIME/USD
BNB/USD
BNT/USD
BONK/USD
BSV/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CELO/USD
CETUS/USD
CFX/USD
CHF/JPY
CHZ/USD
COMP/USD
CRO/USD
CRV/USD
CTC/USD
CVC/USD
CVX/USD
DGB/USD
DOGE/USD
DOT/USD
DYDX/USD
EGLD/USD
ENJ/USD
ENS/USD
EOS/USD
ETC/USD
ETH/USD
ETHFI/USD
ETHW/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
FIL/USD
FLM/USD
FLOKI/USD
FLOW/USD
FOXY/USD
FTM/USD
FXS/USD
GALA/USD
GAS/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
GFT/USD
GLM/USD
GMT/USD
GMX/USD
GODS/USD
GRT/USD
H/USD
ICP/USD
ICX/USD
ID/USD
IMX/USD
INJ/USD
IOST/USD
IOTA/USD
JOE/USD
JST/USD
JTO/USD
JUP/USD
KNC/USD
LDO/USD
LINK/USD
LOOKS/USD
LPT/USD
LQTY/USD
LRC/USD
LSK/USD
LTC/USD
LUNA/USD
LUNC/USD
MAGIC/USD
MANA/USD
MASK/USD
MEME/USD
METIS/USD
MEW/USD
MINA/USD
NEO/USD
NOT/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
OM/USD
ONE/USD
ONT/USD
OP/USD
ORBS/USD
ORDI/USD
PEOPLE/USD
PEPE/USD
PRCL/USD
PYTH/USD
QTUM/USD
RACA/USD
RAY/USD
RDNT/USD
RON/USD
RVN/USD
SAND/USD
SHIB/USD
SLP/USD
SNX/USD
SOL/USD
SSV/USD
STX/USD
SUI/USD
SUSHI/USD
SWEAT/USD
THETA/USD
TIA/USD
TON/USD
TRUMP/USD
TRX/USD
ULTI/USD
UMA/USD
UNI/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/HKD
USD/JPY
VELO/USD
VRA/USD
WAXP/USD
WIF/USD
WLD/USD
WOO/USD
XCH/USD
XLM/USD
XRP/USD
XTZ/USD
YFI/USD
YGG/USD
ZENT/USD
ZETA/USD
ZIL/USD
ZRO/USD
ZRX/USD
Regulación
FSA (Seychelles), SD044
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Griego
Español
Francés
Hindi
Indonesio
Italiano
Japonés
Malayo
Portugués
Rumano
Ruso
Tailandés
Turco
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Ruso
Métodos de apoyo
Formulario web
Callback
Chat vivo
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Reembolsos en órdenes stop por 1 std. lote
10
Reembolsos en órdenes limitadas por 1 std. lote
10
Descuentos por 1 lote estándar
10
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta50 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:800
Indexes
1:100
Energies
1:400
Cryptocurrencies
1:10
RAWAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta250 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:400
Indexes
1:100
Energies
1:400
Cryptocurrencies
1:10