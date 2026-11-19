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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: nomo
Esta página describe el bróker de Forex nomo. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- Gestor personal
- Concursos de comercio
- Programa de afiliación
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
Nomo Trade Ltd
Países prohibidos
Afganistán
Australia
Bielorrusia
Brasil
Cuba
Estados Unidos
Libia
Reino Unido
República Democrática del Congo
Siria
Somalia
Sudán
Yemen
Métodos de pago
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Western Union
Transferencia bancaria local
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
Binance Coin (BNB)
Plataformas de demostración
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
ADA/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
AVAX/USD
BNB/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DOGE/USD
DOT/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LINK/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
PEPE/USD
POL/USD
SHIB/USD
SOL/USD
SUI/USD
TON/USD
TRX/USD
USD/BRL
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/MXN
XRP/USD
Idiomas del sitio web
Inglés
Alemán
Español
Portugués
Ucraniano
Idiomas de apoyo
Inglés
Alemán
Español
Portugués
Ucraniano
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
Standard
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
Oil
1:20
Stocks
1:20
Indexes
1:50
ETF
1:20
Cryptocurrencies
1:100
Reseñas
72 reseñas sobre nomo se presentan aquí. Todas las reseñas son únicamente la opinión de sus autores, no necesariamente basadas en hechos reales.