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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: iFOREX (Vestle)
Esta página describe el bróker de Forex iFOREX (Vestle). No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Opción de cuentas sin swaps
Compañías
iCFD Limited
Países prohibidos
Estados Unidos
Métodos de pago
PayPal
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Apple Pay
Google Pay
Plataformas de demostración
FXnet
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/ILS
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/ILS
CAD/JPY
CHF/CAD
CHF/HUF
CHF/ILS
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/ZAR
DKK/JPY
EOS/USD
ETC/HUS
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/ILS
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/HUF
GBP/ILS
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
JPY/ILS
LTC/USD
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
NZD/ZAR
SEK/JPY
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
ZAR/JPY
Regulación
CySEC, 143/11
FSC (IVB), SIBA/L/13/1060
Idiomas del sitio web
Inglés
Alemán
Griego
Español
Francés
Húngaro
Italiano
Neerlandés
Polaco
Idiomas de apoyo
Inglés
Alemán
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Callback
Chat vivo
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
CFD
1:30
Stocks
1:20
Indexes
1:20
ETF
1:10
Cryptocurrencies
1:2