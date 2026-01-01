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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: TabTrade
Esta página describe el bróker de Forex TabTrade. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- PAMM
- Gestor personal
- Concursos de comercio
- Cuentas segregadas
- VPS
- Opción de cuentas sin swaps
- Cuentas administradas
- MAM
Compañías
TabTrade Ltd
TabTrade (Mauritius) Ltd
TabTrade Ltd (Saint Lucia)
Países prohibidos
Bielorrusia
Birmania
Corea del Norte
Estados Unidos
Irán
Rusia
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
Apple Pay
Google Pay
Plataformas de demostración
MetaTrader 5
cTrader
Divisas de la cuenta
AUD
Dólar australiano
CAD
Dólar canadiense
CHF
Franco suizo
GBP
Libra esterlina
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AAVE/USD
ADA/USD
ALGO/USD
APE/USD
APT/USD
ARB/USD
ATOM/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NOK
AUD/NZD
AUD/SEK
AUD/SGD
AUD/USD
AVAX/USD
AXS/USD
BCH/USD
BNB/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CAD/SGD
CHF/DKK
CHF/HUF
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SGD
CHF/TRY
CHF/ZAR
DOGE/USD
DOT/USD
EOS/USD
ETC/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
FIL/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
ICP/USD
LINK/USD
LTC/USD
MANA/USD
MATIC/USD
MXN/JPY
NEAR/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
OP/USD
PEPE/USD
SAND/USD
SEK/JPY
SGD/JPY
SHIB/USD
SOL/USD
SUI/USD
TON/USD
TRX/USD
TRY/JPY
UNI/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/THB
USD/TRY
USD/ZAR
XLM/USD
XRP/USD
ZAR/JPY
Regulación
FSC (Mauricio), 236339
Idiomas del sitio web
Inglés
Español
Tailandés
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Métodos de apoyo
Correo-e
Chat vivo
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
Precio por mes
59 $
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
Stocks
1:200
Futures
1:200
ETF
1:20
Cryptocurrencies
1:20
EdgeAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
Stocks
1:20
Futures
1:200
ETF
1:20
Cryptocurrencies
1:20
CentAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
Stocks
1:20
Futures
1:200
ETF
1:20
Cryptocurrencies
1:20