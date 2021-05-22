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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: SimpleFX
Esta página describe el bróker de Forex SimpleFX. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- Programa de afiliación
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
SimpleFX Ltd.
8TECH LTD
8TECH ZA (PTY)
8TECH SVG LTD
Países prohibidos
Afganistán
Andorra
Arabia Saudita
Australia
China
Corea del Norte
Cuba
Emiratos Árabes Unidos
Estados Unidos
Japón
Pakistán
Reino Unido
Rusia
Samoa Americana
Ucrania
Unión Europea
Venezuela
Métodos de pago
PayPal
Skrill
Neteller
FasaPay
Litecoin
Bitcoin
paysafecard
Dash
Ethereum
Monero
Bitcoin Cash
Zcash
Ethereum Classic
Ripple
Tether (USDT)
Dogecoin
Tron
USD Coin (USDC)
Dai (DAI)
EOS.IO
Binance Coin (BNB)
Cardano
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
Plataforma de comercio para móvil
WebTrader
Divisas de la cuenta
AUD
Dólar australiano
BCH
Bitcoin Cash
BRL
Real brasileño
BTC
Bitcoin
CAD
Dólar canadiense
CHF
Franco suizo
CNY
Yuan chino
CZK
Corona checa
DKK
Corona danesa
ETC
Ethereum Classic
ETH
Ethereum
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
IDR
Rupia indonesia
INR
Rupia india
JPY
Yen
LTC
Litecoin
MYR
Ringgit
NOK
Corona noruega
PAX
Paxos
PLN
Złoty
RUB
Rublo ruso
SEK
Corona sueca
SGD
Dólar de Singapur
THB
Baht tailandés
USD
Dólar de los Estados Unidos
USDC
USD Coin
USDT
Tether USD
XMR
Monero
XRP
XRP
ZAR
Rand sudafricano
Pares de monedas
ADA/USD
ARB/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BNB/USD
BTC/CNY
BTC/EUR
BTC/JPY
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DOT/USD
EOS/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
INJ/USD
LTC/CNY
LTC/EUR
LTC/JPY
LTC/USD
NEO/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SOL/USD
TIA/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
WAV/USD
XAG/AUD
XAG/USD
XAU/AUD
XAU/EUR
XAU/USD
XPD/USD
XTZ/USD
YFI/USD
ZEC/USD
Regulación
FSC (Mauricio), GB23201604
FSCA (Sudáfrica), 53073
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Español
Francés
Hindi
Indonesio
Italiano
Japonés
Coreano
Malayo
Neerlandés
Portugués
Rumano
Ruso
Tailandés
Turco
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Métodos de apoyo
Correo-e
Chat vivo
Fóro
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:500
Indexes
1:100
Energies
1:500
Cryptocurrencies
1:500