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Perfil de bróker: Sicher Mayor
Esta página describe el bróker de Forex Sicher Mayor. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- PAMM
- Gestor personal
- Cuentas administradas
Compañías
Sicher Mayor FX
Países prohibidos
Corea del Sur
Cuba
Irak
Siria
Sudán
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Bitcoin
Tether (USDT)
Plataformas de demostración
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
CAD/JPY
EUR/AUD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/PLN
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/SEK
GBP/USD
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/PLN
USD/SGD
USD/THB
USD/ZAR
Regulación
FSC (Mauricio), 217827
CMA (EAU), 2023-00181
Idiomas del sitio web
Inglés
Idiomas de apoyo
Inglés
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Callback
Chat vivo
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta50 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Oil
1:400
Futures
1:400
Indexes
1:400
Metals
1:400
ETF
1:400
ECNAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta50 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Oil
1:400