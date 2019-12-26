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Perfil de bróker: Plus500
Esta página describe el bróker de Forex Plus500. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- Programa de afiliación
- Orden de stop-loss garantizada
Compañías
Plus500UK Ltd, Plus500 Ltd., Plus500SG Pte Ltd, Plus500CY Ltd, Plus500AU Pty Ltd
Plus500CA Ltd.
Países prohibidos
Estados Unidos
Métodos de pago
PayPal
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
BPAY
iDEAL
SOFORT
giropay
Przelewy24
Plataformas de demostración
Plus500 Windows Trader
Plus500 WebTrader
Divisas de la cuenta
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
BTG/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/DKK
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/SEK
DKK/NOK
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/USD
LTC/USD
NEO/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SEK/NOK
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XMR/USD
XRP/USD
Regulación
FCA (Reino Unido), 509909
CySEC, 250/14
ASIC, 417727
ISA (Israel), 5
FSCA (Sudáfrica), 47546
Autoridad Monetaria de Singapur, 2017-12-11
FSA (Estonia), 16128206
DFSA (Dubái), 6224
CMA (EAU), 22-Aug-2024
CIRO (Canadá), 8624N
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Búlgaro
Checo
Danés
Alemán
Griego
Español
Estonio
Finés
Francés
Croata
Húngaro
Islandés
Italiano
Hebreo
Japonés
Coreano
Lituano
Letón
Malayo
Maltés
Neerlandés
Noruego
Polaco
Portugués
Rumano
Ruso
Eslovaco
Esloveno
Serbio
Sueco
Turco
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Oficina
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Condiciones especiales
No disponible en Ucrania.
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
Professional
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:300
Apalancamiento
Forex
1:300
Gold & silver
1:20
CFD
1:20
Oil
1:20
Stocks
1:20
Options
1:5
Indexes
1:300
Metals
1:20
Energies
1:20
ETF
1:100
Spread betting
Cryptocurrencies
1:30
Retail
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
CFD
1:20
Oil
1:20
Stocks
1:20
Indexes
1:20
ETF
1:5
Cryptocurrencies
1:30
Reseñas
87 reseñas sobre Plus500 se presentan aquí. Todas las reseñas son únicamente la opinión de sus autores, no necesariamente basadas en hechos reales.