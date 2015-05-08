Resultados populares
Herramientas
/es/asesores-expertos-metatrader/Position-Sizer/
Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: PhillipCapital
Esta página describe el bróker de Forex PhillipCapital. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- Gestor personal
- Cuentas segregadas
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
Phillip Capital Inc.
Países prohibidos
Estados Unidos
Métodos de pago
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Cheques
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
Currenex Viking
Divisas de la cuenta
AUD
Dólar australiano
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
SGD
Dólar de Singapur
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CAD/SGD
CHF/JPY
CHF/SGD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/SGD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/SGD
USD/ZAR
XRP/USD
Regulación
FCA (Reino Unido), 169760
ASIC, AFSL 246827
Idiomas del sitio web
Inglés
Idiomas de apoyo
Inglés
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Chat vivo
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
Phillip Account (UK)
Tamaño mínimo de la cuenta1.500 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:200
Apalancamiento
Forex
1:200
Gold & silver
1:50
CFD
1:50
Oil
1:50
Premium (UK)
Tamaño mínimo de la cuenta15.000 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:200
Apalancamiento
Forex
1:200
Gold & silver
1:50
CFD
1:50
Oil
1:50
Phillip Horizon (AU)
Tamaño mínimo de la cuenta200 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:100
Apalancamiento
Forex
1:100
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:100
Options
1:100
Energies
1:100
Bonds
1:100
Phillip Gateway (AU)
Tamaño mínimo de la cuenta5.000 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:100
Apalancamiento
Forex
1:100
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:100
Options
1:100
Indexes
1:100
Energies
1:100
Bonds
1:100
Phillip Accelerator (AU)
Tamaño mínimo de la cuenta50.000 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:100
Apalancamiento
Forex
1:100
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:100
Options
1:100
Futures
1:100
Energies
1:100
Bonds
1:100
ETF
1:100
Historia
- 2015-05-08Listado en el EarnForex.com.
Reseñas
No hay reseñas validas de PhillipCapital por ahora. ¡Pero ustedes pueden enviar su propia reseña!