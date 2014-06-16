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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: PFD
Esta página describe el bróker de Forex PFD. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- PAMM
- Gestor personal
- Cuentas segregadas
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
- MAM
- Educación gratis
Compañías
Pacific Financial Derivatives Ltd.
Países prohibidos
Estados Unidos
Métodos de pago
PayPal
Skrill
Tarjetas de crédito
Neteller
UnionPay
SOFORT
Transferencia bancaria local
Przelewy24
Plataformas de demostración
MetaTrader 4 (Limitado con 14 días)
Divisas de la cuenta
AUD
Dólar australiano
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
JPY
Yen
NZD
Dólar neozelandés
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/NOK
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
ZAR/JPY
Regulación
FMA (Nueva Zelanda), FSP28944
Idiomas del sitio web
Inglés
Ruso
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Ruso
Vietnamita
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Callback
Chat vivo
Fóro
Oficina
Teams
Zona horaria del servidor
GMT+2
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
PFD Trader (MT4)
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:300
Apalancamiento
Forex
1:300
CFD
1:300
Futures
1:300
Indexes
1:300
Cryptocurrencies
1:2
PFD Pro (MT4)
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:100
Apalancamiento
Forex
1:100
Gold & silver
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:2
PFDProPlus (MT4)
Tamaño mínimo de la cuenta1.000 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:100
Apalancamiento
Forex
1:100
Cryptocurrencies
1:2
Reseñas
12 reseñas sobre PFD se presentan aquí. Todas las reseñas son únicamente la opinión de sus autores, no necesariamente basadas en hechos reales.