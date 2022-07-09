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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: OpoFinance
Esta página describe el bróker de Forex OpoFinance. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
Compañías
Opo Group LLC
OPO GROUP LTD.
OPO FINANCE PTY LTD
Países prohibidos
Australia
Canadá
Corea del Norte
Estados Unidos
Japón
Turquía
Métodos de pago
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Perfect Money
Transferencia bancaria local
Litecoin
Bitcoin
Dash
Ethereum
Monero
AdvCash
Ripple
Tether (USDT)
NEO
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
TradingView
cTrader
Divisas de la cuenta
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BAT/USD
BCH/AUD
BCH/CAD
BCH/CHF
BCH/EUR
BCH/GBP
BCH/JPY
BCH/NZD
BCH/RUB
BCH/USD
BCH/XAG
BNB/AUD
BNB/CAD
BNB/CHF
BNB/EUR
BNB/GBP
BNB/JPY
BNB/NZD
BNB/RUB
BNB/USD
BTC/AUD
BTC/CAD
BTC/CHF
BTC/EUR
BTC/GBP
BTC/JPY
BTC/NZD
BTC/RUB
BTC/USD
BTC/XAG
BTC/XAU
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/SGD
DASH/USD
EOS/USD
ETC/USD
ETH/AUD
ETH/CAD
ETH/CHF
ETH/EUR
ETH/GBP
ETH/JPY
ETH/NZD
ETH/RUB
ETH/USD
ETH/XAG
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/USD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/USD
IOT/USD
LTC/AUD
LTC/CAD
LTC/CHF
LTC/EUR
LTC/GBP
LTC/JPY
LTC/NZD
LTC/RUB
LTC/USD
LTC/XAG
NEO/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/SGD
NZD/USD
OMG/USD
SGD/JPY
TRX/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/HKD
USD/JPY
USD/NOK
USD/SEK
USD/SGD
XLM/USD
XMR/USD
XRP/AUD
XRP/CAD
XRP/CHF
XRP/JPY
XRP/NZD
XRP/RUB
XRP/USD
ZEC/USD
Regulación
FSA (Seychelles), SD124
ASIC, 402043
FSCA (Sudáfrica), 54594
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Persa
Idiomas de apoyo
Inglés
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Chat vivo
Telegram
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
Standard
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
CFD
1:500
Stocks
1:50
Indexes
1:500
Cryptocurrencies
1:5
ECN
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
Gold & silver
1:10
CFD
1:500
Stocks
1:50
Indexes
1:500
Cryptocurrencies
1:5
ECN Pro
Tamaño mínimo de la cuenta5.000 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
CFD
1:500
Stocks
1:50
Indexes
1:500
Cryptocurrencies
1:5
cTrader ECN
Tamaño mínimo de la cuenta200 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
cTrader ECN Plus
Tamaño mínimo de la cuenta5.000 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Historia
- 2022-07-09Ha cambiado su nombre a OpoFinance.
Reseñas
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