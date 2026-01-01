Resultados populares
Herramientas
/es/asesores-expertos-metatrader/Position-Sizer/
Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: OnsaFX
Esta página describe el bróker de Forex OnsaFX. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- PAMM
- Gestor personal
- Tipo de interés de fondos
- Concursos de comercio
- Cuentas segregadas
- VPS
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
- Cuentas administradas
- MAM
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
Onsafx (Pty) Ltd
Países prohibidos
Birmania
Corea del Norte
Cuba
Estados Unidos
Rusia
Siria
Sudán
Métodos de pago
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Bitcoin
Plataformas de demostración
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
AUD
Dólar australiano
BTC
Bitcoin
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
JPY
Yen
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/ZAR
XAU/USD
Regulación
FSCA (Sudáfrica), 53192
Idiomas del sitio web
Inglés
Idiomas de apoyo
Inglés
Métodos de apoyo
Teléfono
Chat vivo
Telegram
Zona horaria del servidor
GMT+2
VPS para traders
Gratis
Descuentos por 1 lote estándar
10
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
BasicAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:300
Apalancamiento
Forex
1:300
CFD
1:20
ETF
1:500
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
CFD
1:20
ETF
1:500
AdvancedAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta5.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
CFD
1:20
ETF
1:500