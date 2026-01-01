ES

Resultados populares

Herramientas

Position Sizer

Un asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
/es/asesores-expertos-metatrader/Position-Sizer/
Anuncios
— Opere con criptomonedas con RoboForex
$ £ ¥
¥ £ $

Perfil de bróker: Octrado (ex-Gulf Brokers)

Esta página describe el bróker de Forex Octrado (ex-Gulf Brokers). No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.

Octrado (ex-Gulf Brokers) (octrado.com)
No disponible en EE. UU.
  • Bonos
  • Opción de cuentas sin swaps
  • Programa de afiliación
Visitar

Compañías
Octrado Ltd.
Fundado en: 2016
En linea desde: 2017
Calificación del corredor
Octrado (ex-Gulf Brokers)
No calificado
Países prohibidos
Afganistán
Afganistán
Bosnia y Herzegovina
Bosnia y Herzegovina
Corea del Norte
Corea del Norte
Cuba
Cuba
Estados Unidos
Estados Unidos
Etiopía
Etiopía
Irak
Irak
Irán
Irán
Israel
Israel
Siria
Siria
Sudán
Sudán
Uganda
Uganda
Unión Europea
Unión Europea
Vanuatu
Vanuatu
Yemen
Yemen
Métodos de pago
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Plataformas de demostración
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
IDR
Rupia indonesia
LKR
Rupia de Sri Lanka
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/HUF
CHF/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
TRY/JPY
USA/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
ZAR/JPY
Regulación
FSA (Seychelles), SD013
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Malayo
Vietnamita
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Malayalam
Vietnamita
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Formulario web
Zona horaria del servidor
GMT+2
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web

Corredores similares