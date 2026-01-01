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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Octrado (ex-Gulf Brokers)
Esta página describe el bróker de Forex Octrado (ex-Gulf Brokers). No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
Compañías
Octrado Ltd.
Países prohibidos
Afganistán
Bosnia y Herzegovina
Corea del Norte
Cuba
Estados Unidos
Etiopía
Irak
Irán
Israel
Siria
Sudán
Uganda
Unión Europea
Vanuatu
Yemen
Métodos de pago
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Plataformas de demostración
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
IDR
Rupia indonesia
LKR
Rupia de Sri Lanka
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/HUF
CHF/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
TRY/JPY
USA/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
ZAR/JPY
Regulación
FSA (Seychelles), SD013
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Malayo
Vietnamita
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Malayalam
Vietnamita
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Formulario web
Zona horaria del servidor
GMT+2
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
Hedging accountAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
CFD
1:500
Oil
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:500
Soft commodities
1:500
Metals
1:500