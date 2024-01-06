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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Octa
Esta página describe el bróker de Forex Octa. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- Tipo de interés de fondos
- Concursos de comercio
- Cuentas segregadas
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
- Comerciar por teléfono
Compañías
Octa Markets Incorporated
Octa Markets Cyprus Ltd
Países prohibidos
Estados Unidos
Métodos de pago
Skrill
Tarjetas de crédito
Neteller
Litecoin
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
Dogecoin
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
OctaTrader
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
Regulación
CySEC, 372/18
FSCA (Sudáfrica), 51913
Idiomas del sitio web
Inglés
Bengalí
Alemán
Español
Hindi
Indonesio
Malayo
Portugués
Tailandés
Turco
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Bengalí
Español
Hindi
Indonesio
Malayo
Tailandés
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Chat vivo
Zona horaria del servidor
GMT+2
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
Octa MT4
Tamaño mínimo de la cuenta25 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:200
Indexes
1:50
Energies
1:100
Cryptocurrencies
1:100
Octa MT5
Tamaño mínimo de la cuenta25 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:50
Energies
1:200
Cryptocurrencies
1:100
OctaTrader
Tamaño mínimo de la cuenta25 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Indexes
1:400
Metals
1:400
Energies
1:400
Cryptocurrencies
1:200
Historia
- 2024-01-06Ha cambiado su nombre por el de Octa.
Reseñas
266 reseñas sobre Octa se presentan aquí. Todas las reseñas son únicamente la opinión de sus autores, no necesariamente basadas en hechos reales.