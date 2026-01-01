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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: OQtima
Esta página describe el bróker de Forex OQtima. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- Gestor personal
- Cuentas segregadas
- VPS
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
Compañías
Países permitidos
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antigua y Barbuda
Antillas Neerlandesas
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bahréin
Bangladés
Belice
Benín
Bermudas
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunéi
Bulgaria
Burundi
Bután
Cambodia
Camerún
Canadá
Catar
Chad
Chile
Chipre
Colombia
Comoras
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa Rica
Croacia
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eslovaquia
Eslovenia
Estados Federados de Micronesia
Estonia
Filipinas
Finlandia
Fiyi
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe
Guatemala
Guayana Francesa
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bisáu
Guyana
Honduras
Hungría
India
Indonesia
Irlanda
Isla Bouvet
Isla Norfolk
Isla Santa Elena
Isla de Navidad
Islandia
Islas Caimán
Islas Cocos
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Islas Malvinas
Islas Marshall
Islas Pitcairn
Islas Salomón
Islas Vírgenes Británicas
Israel
Italia
Japón
Kazajistán
Kenia
Kiribati
Kuwait
Lesoto
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macao
Macedonia del Norte
Madagascar
Malasia
Malaui
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica
Mauricio
Mauritania
Mayotte
Moldavia
Montenegro
Montserrat
México
Mónaco
Namibia
Nauru
Nepal
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Níger
Omán
Pakistán
Palaos
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Países Bajos
Perú
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Centroafricana
República Checa
República Democrática Popular Lao
República Dominicana
República Unida de Tanzania
Reunión
Ruanda
Rumania
Sahara Occidental
Samoa
San Cristóbal y Nieves
San Marino
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Serbia
Singapur
Sri Lanka
Suazilandia
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Suriname
Svalbard y Jan Mayen
Tailandia
Taiwán
Territorio Británico del Océano Índico
Territorio de las Islas Heard y McDonald
Tierras Australes y Antárticas Francesas
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Tuvalu
Túnez
Ucrania
Uganda
Unión Europea
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis y Futuna
Yibuti
Zambia
Zimbabue
Países prohibidos
Afganistán
Albania
Barbados
Bielorrusia
Birmania
Burkina Faso
Bélgica
Cabo Verde
China
Costa de Marfil
Cuba
Eritrea
España
Estados Unidos
Etiopía
Guam
Haití
Hong Kong
Irak
Irán
Islas Marianas del Norte
Islas Turcas y Caicos
Islas Ultramarinas Menores de los Estados Unidos
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Jamaica
Jordania
Kirguistán
Liberia
Libia
Líbano
Mongolia
Mozambique
Nicaragua
Panamá
Puerto Rico
República Democrática del Congo
República del Congo
Rusia
Samoa Americana
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Siria
Somalia
Sudán
Tayikistán
Territorios Palestinos
Turkmenistán
Turquía
Yemen
Métodos de pago
Skrill
Tarjetas de crédito
Neteller
Transferencia bancaria local
Litecoin
Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Cash
Ripple
Tether (USDT)
Dogecoin
USD Coin (USDC)
Binance Coin (BNB)
Solana
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
cTrader
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
CAD
Dólar canadiense
CHF
Franco suizo
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
JPY
Yen
SGD
Dólar de Singapur
USD
Dólar de los Estados Unidos
ZAR
Rand sudafricano
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/CNH
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
AUD/ZAR
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/ZAR
DKK/SEK
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
HKD/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SEK
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
Regulación
CySEC, 406/21
FSA (Seychelles), SD109
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Alemán
Español
Francés
Indonesio
Italiano
Japonés
Malayo
Portugués
Tailandés
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Alemán
Español
Francés
Italiano
Japonés
Malayo
Portugués
Tailandés
Vietnamita
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Chat vivo
Zona horaria del servidor
GMT+2
VPS para traders
Gratis después de negociar
5 lots
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
OQtima ECN+
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:20
Stocks
1:20
Indexes
1:20
Energies
1:20
ETF
1:20
Cryptocurrencies
1:5
OQtima ONE
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:20
Stocks
1:20
Indexes
1:20
Energies
1:20
ETF
1:20
Cryptocurrencies
1:5
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