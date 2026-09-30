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Perfil de bróker: Number One Capital Markets
Esta página describe el bróker de Forex Number One Capital Markets. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- Cuentas segregadas
- Opción de cuentas sin swaps
- Educación gratis
Compañías
Number One Capital Markets Ltd.
NCE SC Limited
Países prohibidos
Corea del Norte
España
Estados Unidos
Italia
Turquía
Unión Europea
Métodos de pago
WebMoney
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Perfect Money
OKPAY
AliPay
FasaPay
Litecoin
Bitcoin
Dash
Ethereum
Bitcoin Cash
AdvCash
Ripple
Tether (USDT)
Tron
USD Coin (USDC)
Binance Coin (BNB)
Plataformas de demostración
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
BTC
Bitcoin
EUR
Euro
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/TRY
EUR/USD
GAU/TRY
GAU/USD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/TRY
GBP/USD
LTC/USD
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/SEK
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XPD/USD
XPT/USD
XRP/USD
Regulación
Comisión de servicios financieros de Vanuatu, 15035
FSA (Seychelles), SD112
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Español
Francés
Coreano
Tailandés
Turco
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Alemán
Turco
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Callback
Chat vivo
Oficina
Teams
Telegram
Zona horaria del servidor
GMT+3
VPS para traders
No
Reembolsos en órdenes stop por 1 std. lote
5
Reembolsos en órdenes limitadas por 1 std. lote
5
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
Cent
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:500
Stocks
1:100
Indexes
1:100
Soft commodities
1:500
Metals
1:500
Energies
1:500
Cryptocurrencies
Standard
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:500
Stocks
1:100
Indexes
1:100
Soft commodities
1:500
Metals
1:500
Cryptocurrencies
1:2
ECN
Tamaño mínimo de la cuenta500 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
Stocks
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:2
Reseñas
37 reseñas sobre Number One Capital Markets se presentan aquí. Todas las reseñas son únicamente la opinión de sus autores, no necesariamente basadas en hechos reales.