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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: NPBFX
Esta página describe el bróker de Forex NPBFX. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- Gestor personal
- Concursos de comercio
- LAMM
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
NMarkets Limited
Países prohibidos
Canadá
Estados Unidos
Métodos de pago
WebMoney
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
QIWI
Transferencia bancaria local
FasaPay
YooMoney
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
Divisas de la cuenta
CNY
Yuan chino
EUR
Euro
RUB
Rublo ruso
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/RUB
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
Regulación
FSC (IVB), 24454 IBC 2018
Idiomas del sitio web
Inglés
Francés
Hindi
Indonesio
Malayo
Vietnamita
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Francés
Ruso
Turco
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Callback
Chat vivo
Oficina
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Para los comerciantes vip
Spreads ajustados.
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
VIP
Tamaño mínimo de la cuenta50.000 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:200
Apalancamiento
Forex
1:200
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Cryptocurrencies
1:2
Master
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Cryptocurrencies
1:2
Expert
Tamaño mínimo de la cuenta5.000 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:200
Apalancamiento
Forex
1:200
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Cryptocurrencies
1:2
Islamic
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
Hasta 1:1
Apalancamiento
Forex
$0.8—2
Gold & silver
$0.8—2
CFD
$0.8—2
Oil
$0.8—2
Stocks
$0.8—2
Futures
$0.8—2
Indexes
$0.8—2
Metals
$0.8—2
Cryptocurrencies
$0.8—2
Historia
- 2017-06-13Ha cambiado su nombre a NPBFX.
Reseñas
12 reseñas sobre NPBFX se presentan aquí. Todas las reseñas son únicamente la opinión de sus autores, no necesariamente basadas en hechos reales.