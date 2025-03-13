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Perfil de bróker: Moneta Markets
Esta página describe el bróker de Forex Moneta Markets. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- PAMM
- Cuentas segregadas
- VPS
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
- MAM
- Educación gratis
Compañías
Moneta Markets South Africa (Pty) Ltd, Moneta Markets Ltd, MMonexia LTD, Moneta Markets Pty Ltd, Moneta Markets Ltd
Países prohibidos
Afganistán
Albania
Austria
Bermudas
Birmania
Bosnia y Herzegovina
Bulgaria
Burundi
Canadá
Chipre
Corea del Norte
Croacia
Eritrea
Eslovenia
España
Estados Unidos
Francia
Guam
Guinea
Guinea-Bisáu
Hong Kong
Irak
Irán
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Italia
Japón
Liberia
Libia
Macedonia del Norte
Mali
Montenegro
Puerto Rico
Reino Unido
República Centroafricana
República Democrática del Congo
Rumania
Samoa Americana
Serbia
Sierra Leona
Siria
Somalia
Sudán
Venezuela
Yemen
Zimbabue
Métodos de pago
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
UnionPay
Boleto Bancário
FasaPay
Bitcoin
Dash
Ethereum
bitwallet
Tether (USDT)
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
Moneta
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
BRL
Real brasileño
CAD
Dólar canadiense
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
JPY
Yen
NZD
Dólar neozelandés
RUB
Rublo ruso
SGD
Dólar de Singapur
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CAD/SGD
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/SGD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/JPY
USD/NOK
USD/SEK
USD/SGD
Regulación
Autoridad monetaria de las Islas Caimán, 1383491
FSCA (Sudáfrica), 47490
FSA (Seychelles), SD144
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Alemán
Español
Indonesio
Coreano
Malayo
Portugués
Ruso
Tailandés
Turco
Uzbeko
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Español
Francés
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Chat vivo
Oficina
Zona horaria del servidor
GMT+2
VPS para traders
Gratis para depósitos superiores a
500 $
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
DirectAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta50 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
CFD
1:25
Stocks
1:10
Indexes
1:100
Soft commodities
1:50
Energies
1:100
Bonds
1:10
ETF
1:10
Cryptocurrencies
1:5