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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Milton Prime
Esta página describe el bróker de Forex Milton Prime. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- PAMM
- Gestor personal
- Tipo de interés de fondos
- VPS
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
- Cuentas administradas
- MAM
- Comerciar por teléfono
Compañías
Milton Global Ltd
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
Bitcoin
Tether (USDT)
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
UKO/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
USO/USD
XAG/USD
XAU/USD
Regulación
FSA (Seychelles), SD040
Idiomas del sitio web
Inglés
Español
Idiomas de apoyo
Inglés
Español
Japonés
Ruso
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Chat vivo
Teams
Zona horaria del servidor
GMT-2
VPS para traders
Próximamente
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
Smart
Tamaño mínimo de la cuenta300 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
CFD
1:100
Stocks
1:50
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:10
Elite
Tamaño mínimo de la cuenta10.000 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
CFD
1:100
Stocks
1:50
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:10
Historia
- 2023-03-02Tras la notificación de la CySEC del 2 de marzo de 2023, se ha retirado por completo la licencia de Holiway's Investment Ltd. y la empresa ya no puede ofrecer ningún servicio de inversión ni servicios auxiliares.
Reseñas
1 revisión sobre Milton Prime se presentan aquí. Todas las reseñas son únicamente la opinión de sus autores, no necesariamente basadas en hechos reales.