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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: MarketsVox
Esta página describe el bróker de Forex MarketsVox. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- PAMM
- Gestor personal
- Cuentas segregadas
- VPS
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
- MAM
- Educación gratis
Compañías
MarketsVox (SC) Ltd
MarketsVox (SC) Ltd
Países prohibidos
Birmania
Bélgica
Corea del Norte
España
Estados Unidos
Irán
Nueva Zelanda
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
AliPay
Bitcoin
Ethereum
Monero
Bitcoin Cash
AdvCash
Trustly
Ripple
Tether (USDT)
Dogecoin
USD Coin (USDC)
Plataformas de demostración
WebTrader
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/SGD
DOT/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CNH
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
LTC/USD
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SEK/JPY
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/THB
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/AUD
XAG/EUR
XAG/USD
XAU/AUD
XAU/EUR
XAU/USD
XML/USD
XMR/USD
XRP/USD
ZAR/JPY
ZEC/USD
Regulación
FSA (Seychelles), SD142
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Español
Indonesio
Italiano
Malayo
Polaco
Portugués
Tailandés
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Métodos de apoyo
Correo-e
Chat vivo
Formulario web
Zona horaria del servidor
GMT+2
VPS para traders
Gratis después de negociar
10 lots
Reembolsos en órdenes stop por 1 std. lote
3
Reembolsos en órdenes limitadas por 1 std. lote
3
Descuentos por 1 lote estándar
3
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
ECNAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta500 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
CFD
1:100
Oil
1:100
Indexes
1:100
Metals
1:100
Cryptocurrencies
1:5
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
CFD
1:100
Oil
1:100
Indexes
1:100
Metals
1:100
Cryptocurrencies
1:5
CentAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000