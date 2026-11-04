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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: MagnoFx
Esta página describe el bróker de Forex MagnoFx. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Cuentas segregadas
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
Señales de advertencia
Un nuevo corredor de bolsa sin información de registro ni datos de contacto reales.
Compañías
MagnoFx
Métodos de pago
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
BTC
Bitcoin
CAD
Dólar canadiense
EUR
Euro
USD
Dólar de los Estados Unidos
Idiomas del sitio web
Inglés
Idiomas de apoyo
Inglés
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta15 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5
RAWAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5