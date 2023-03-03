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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Lirunex
Esta página describe el bróker de Forex Lirunex. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- PAMM
- Gestor personal
- Concursos de comercio
- Cuentas segregadas
- VPS
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
- Cuentas administradas
- MAM
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
LIRUNEX LIMITED
Países prohibidos
Afganistán
Australia
Bielorrusia
Canadá
Corea del Norte
Cuba
Libia
Mali
República del Congo
Rusia
Siria
Somalia
Sudán
Sudán del Sur
Venezuela
Yemen
Métodos de pago
PayPal
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
AliPay
Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Cash
Ripple
bitwallet
Tether (USDT)
Apple Pay
Google Pay
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
AUD
Dólar australiano
CNY
Yuan chino
EUR
Euro
IDR
Rupia indonesia
JPY
Yen
SGD
Dólar de Singapur
THB
Baht tailandés
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
Regulación
CySEC, 338/17
ASF (Labuán), MB/20/0050
Idiomas del sitio web
Inglés
Español
Indonesio
Japonés
Tailandés
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Indonesio
Japonés
Tailandés
Vietnamita
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Chat vivo
Teams
Telegram
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
Próximamente
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
LX-STANDARDAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
Gold & silver
1:1000
CFD
1:50
Oil
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:50
Soft commodities
1:100
Metals
1:1000
Cryptocurrencies
1:5
LX-PROAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
Gold & silver
1:1000
CFD
1:50
Oil
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:50
Soft commodities
1:100
Cryptocurrencies
1:5
LX-PRIMEAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
Gold & silver
1:1000
CFD
1:50
Oil
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:50
Soft commodities
1:100
Cryptocurrencies
1:5