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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Key To Markets
Esta página describe el bróker de Forex Key To Markets. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- PAMM
- Gestor personal
- Cuentas segregadas
- VPS
- Programa de afiliación
- MAM
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
Key To Markets NZ Limited, KEY TO MARKETS INTERNATIONAL Limited
Kleis EU Ltd
K2M LTD
Países prohibidos
Corea del Norte
Estados Unidos
Irán
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
UnionPay
AliPay
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/EUR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
DKK/NOK
DKK/SEK
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
HKD/JPY
LTC/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/RUB
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XPR/USD
Regulación
FSP (Nueva Zelanda), FSP296226
FCA (Reino Unido), 527809
FSC (Mauricio), GB19024503
CySEC, 436/22
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Español
Hindi
Portugués
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Español
Italiano
Portugués
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Callback
Teams
Zona horaria del servidor
GMT+2
VPS para traders
Gratis después de negociar
5 lots
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta50 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:100
Futures
1:100
Indexes
1:100
Soft commodities
1:100
Energies
1:100
Bonds
1:100
Cryptocurrencies
1:5
ProAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta50 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
CFD
1:500
Stocks
1:100
Indexes
1:100
Energies
1:100
Cryptocurrencies
1:5