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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: JustMarkets
Esta página describe el bróker de Forex JustMarkets. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- Gestor personal
- Tipo de interés de fondos
- Concursos de comercio
- Cuentas segregadas
- Programa de afiliación
- Cuentas administradas
- MAM
- Educación gratis
Compañías
Just Global Markets Ltd.
Just Global Markets (MU) Limited
Just Global Markets (VG) Limited
Países prohibidos
Australia
Birmania
Canadá
Corea del Norte
Estados Unidos
Irán
Japón
Reino Unido
Métodos de pago
Skrill
Tarjetas de crédito
Neteller
Perfect Money
Boleto Bancário
Transferencia bancaria local
FasaPay
Litecoin
Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Cash
Ripple
USD Coin (USDC)
Gemini dollar (GUSD)
Binance Coin (BNB)
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Plataforma de comercio para móvil
Divisas de la cuenta
CNY
Yuan chino
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
IDR
Rupia indonesia
JPY
Yen
KRW
Wŏn surcoreano
MYR
Ringgit
THB
Baht tailandés
USD
Dólar de los Estados Unidos
VND
Đồng vietnamita
ZAR
Rand sudafricano
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/DKK
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SEK
AUD/SGD
AUD/USD
AUD/ZAR
BCH/BTC
BCH/USD
BTC/CNH
BTC/EUR
BTC/GBP
BTC/JPY
BTC/RUB
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/DKK
CAD/JPY
CAD/MXN
CAD/NOK
CAD/SEK
CAD/SGD
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SEK
CHF/SGD
DASH/USD
DKK/NOK
DKK/SEK
DSH/BTC
DSH/CNH
EMC/BTC
EMC/USD
EOS/BTC
ETC/BTC
ETH/BTC
ETH/CNH
ETH/EUR
ETH/JPY
ETH/LTC
ETH/RUB
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
IOT/BTC
LTC/BTC
LTC/CNH
LTC/EUR
LTC/JPY
LTC/RUB
LTC/USD
NEO/BTC
NMC/BTC
NMC/USD
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/HUF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
OMN/BTC
PPC/BTC
PPC/USD
SEK/JPY
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/EUR
XAU/USD
XMR/BTC
XRP/BTC
XRP/EUR
XRP/USD
ZAR/JPY
Regulación
FSA (Seychelles), SD088
CySEC, 401/21
FSC (Mauricio), GB22200881
FSCA (Sudáfrica), 51114
FSC (IVB), SIBA/L/24/1177
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Bengalí
Español
Persa
Francés
Hindi
Indonesio
Coreano
Malayo
Portugués
Tailandés
Turco
Urdu
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Español
Indonesio
Malayo
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Callback
Chat vivo
Telegram
Zona horaria del servidor
EET
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
Raw SpreadAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:3000
Apalancamiento
Forex
1:3000
Gold & silver
1:3000
Oil
1:200
Stocks
1:20
Indexes
1:500
Metals
1:100
Energies
1:200
Cryptocurrencies
1:400
CentAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:3000
Apalancamiento
Forex
1:3000
Gold & silver
1:3000
Metals
1:100
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:3000
Apalancamiento
Forex
1:3000
Gold & silver
1:3000
Oil
1:200
Stocks
1:20
Indexes
1:500
Metals
1:100
Energies
1:200
Cryptocurrencies
1:400
ProAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta200 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:3000
Apalancamiento
Forex
1:3000
Gold & silver
1:3000
Oil
1:200
Stocks
1:20
Indexes
1:500
Metals
1:100
Energies
1:200
Cryptocurrencies
1:400