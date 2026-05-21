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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Just2Trade
Esta página describe el bróker de Forex Just2Trade. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- PAMM
- Gestor personal
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
- Comerciar por teléfono
Compañías
Lime Trading (CY) Ltd
Países prohibidos
Estados Unidos
Métodos de pago
Skrill
Tarjetas de crédito
Neteller
UnionPay
CashU
paysafecard
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
LTC/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
Regulación
CySEC, 281/15
Idiomas del sitio web
Inglés
Griego
Español
Indonesio
Italiano
Malayo
Polaco
Portugués
Ucraniano
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Griego
Español
Malayo
Polaco
Portugués
Ruso
Ucraniano
Vietnamita
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
CFD
1:100
Stocks
1:100
Bonds
1:2
Cryptocurrencies
1:2
ECNAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta200 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
CFD
1:100
Stocks
1:100
Cryptocurrencies
1:2