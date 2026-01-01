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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Juno Markets
Esta página describe el bróker de Forex Juno Markets. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- PAMM
- Cuentas administradas
- MAM
Compañías
Juno Markets Limited
Juno Markets Pty Ltd
Países prohibidos
Corea del Norte
Cuba
Estados Unidos
Hong Kong
Irán
Singapur
Siria
Sudán
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
UnionPay
AliPay
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
USD Coin (USDC)
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
AUD/ZAR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
GBP/ZAR
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/JPY
NZD/SEK
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XRP/USD
ZAR/JPY
Regulación
ASIC, 540205
Comisión de servicios financieros de Vanuatu, 40099
Idiomas del sitio web
Inglés
Español
Indonesio
Kazajo
Coreano
Malayo
Portugués
Ruso
Turco
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Chat vivo
Zona horaria del servidor
EST
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
STPAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta50 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:100
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:10
ECNAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta500 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:100
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:10