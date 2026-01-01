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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Jetvix
Esta página describe el bróker de Forex Jetvix. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- Educación gratis
Compañías
Jetvix LLC
Países prohibidos
Afganistán
Albania
Alemania
Angola
Australia
Austria
Bielorrusia
Birmania
Bulgaria
Bélgica
Canadá
Chipre
Corea del Norte
Croacia
Cuba
Dinamarca
Emiratos Árabes Unidos
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Haití
Hong Kong
Hungría
Irak
Irlanda
Irán
Islandia
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Letonia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Mali
Malta
Moldavia
Mónaco
Nicaragua
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumania
Rusia
San Marino
Santa Sede
Senegal
Singapur
Siria
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Territorios Palestinos
Zimbabue
Métodos de pago
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Pinpay Express
Plataformas de demostración
TradingView
Divisas de la cuenta
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BRN/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/SGD
DAX/EUR
DJI/USD
EOS/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/USD
EUR/ZAR
FTS/GBP
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
GPB/NOK
NDX/USD
NGC/USD
NIK/JPY
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SPX/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/SEK
USD/SGD
USD/ZAR
WTI/USD
XAG/EUR
XAG/USD
XAU/EUR
XAU/USD
XPD/USD
XPT/USD
Idiomas del sitio web
Inglés
Indonesio
Portugués
Idiomas de apoyo
Inglés
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500