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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: JAFX
Esta página describe el bróker de Forex JAFX. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
- Educación gratis
Compañías
JAFX (PTY) LTD
Países prohibidos
Canadá
Estados Unidos
Métodos de pago
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
Tron
USD Coin (USDC)
Solana
Divisas de la cuenta
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/BTC
BCH/USD
BIT/USD
BSV/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DAS/HBT
DAS/HUS
EDO/BIT
EDO/USD
EOS/BIT
EOS/USD
ETC/USD
ETH/BTC
ETH/USD
ETP/BIT
ETP/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/TRY
GBP/USD
HKD/JPY
IOS/TBI
IOT/ABI
IOT/AUS
LTC/BTC
LTC/USD
NEO/BTC
NEO/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
OMG/BIT
OMG/USD
QTU/MBI
SAN/BIT
SAN/USD
TRX/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/TUS
USD/ZAR
XMR/BTC
XMR/USD
XRP/BIT
XRP/USD
ZEC/BTC
ZEC/USD
Regulación
FSCA (Sudáfrica), 52058
Idiomas del sitio web
Inglés
Idiomas de apoyo
Inglés
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Chat vivo
Formulario web
Zona horaria del servidor
GMT+3
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:50
Stocks
1:10
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:100