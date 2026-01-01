Resultados populares
Herramientas
/es/asesores-expertos-metatrader/Position-Sizer/
Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Interstellarfx
Esta página describe el bróker de Forex Interstellarfx. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
Corredor de padres
subcorredor 0
No disponible en EE. UU.
- Cuentas segregadas
- Cuentas administradas
- Comerciar por teléfono
Compañías
THE FIRST INTERSTELLAR CAPITAL LIMITED
Países prohibidos
Bélgica
Canadá
Estados Unidos
Francia
Irán
Métodos de pago
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Plataformas de demostración
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/SGD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
HKD/JPY
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SEK/JPY
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XBN/USD
XBR/USD
XBT/USD
XET/USD
XLC/USD
XTI/USD
Regulación
CySEC, 166/12
Idiomas del sitio web
Inglés
Idiomas de apoyo
Inglés
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta50 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
Stocks
1:5
Indexes
1:20
Cryptocurrencies
1:2
ECNAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta50 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
Stocks
1:5
Indexes
1:20
Cryptocurrencies
1:2